Χαλκίδα: Τι δείχνουν οι σημειώσεις στα βιβλία του 15χρονου που αυτοκτόνησε – «Θέλω να αναπαυτεί η ψυχή του» λέει η μητέρα του

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με την αυτοκτονία ενός 15χρονου μαθητή στην Χαλκίδα, μέσα από τις σημειώσεις που βρέθηκαν στα σχολικά βιβλία και στα τετράδια του παιδιού, με την μητέρα του να επιμένει ότι ο ανήλικος έβαλε τέλος στην ζωή του, λόγω του bullying που δεχόταν, ενώ υποστηρίζει ότι κάποιοι άλλοι τον οδηγήσαν στην Υψηλή Γέφυρα.

Στις σημειώσεις που είναι γραμμένες στα βιβλία του 15χρονου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως «είναι μουσουλμάνος», «Χάρος», αλλά και υβριστικούς στίχους που υποδηλώνουν βία σε βάρος του.

Ανάμεσα στις σημειώσεις, ξεχωρίζει και ένα απόσπασμα από ραπ τραγούδι, το οποίο αναφέρει: «Σήμερα πάλι ρουτίνα, πάλι κοιτάω την ίδια βιτρίνα, από μικρός μες στην κομπίνα, σκάω με μαύρα σαν να είναι κηδεία».

Ακόμα, ερωτήματα έχει γεννήσει ένα σκίτσο που βρέθηκε ζωγραφισμένο σε τετράδιο του παιδιού, το οποίο η μητέρα του ερμηνεύει ως το σημείο όπου αυτοκτόνησε.

«Θέλω να αναπαυτεί η ψυχή του. Θέλω να μάθω ποιοι και γιατί οδήγησαν εκεί το παιδί μου. Το παιδί μου το φάγανε! Όποιος το έχει κάνει θέλω να πληρώσει. Θα το τραβήξω μέχρι το τέλος», δήλωσε συντετριμμένη η μητέρα του στο Star. Τα εν λόγω μηνύματα είναι στη διάθεση των αρχών που ερευνούν την υπόθεση. Προς το παρόν δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο κάποιος ή κάποιοι να παρακίνησαν τον 15χρονο στην αυτοκτονία.

Υπενθυμίζεται πως τα γεγονότα άρχισαν να ξεδιπλώνονται λίγες ώρες μετά το περιστατικό, όταν ήρθε στο φως βίντεο ντοκουμέντο που φέρεται να καταγράφει σκηνές βίας σε βάρος του ανήλικου.

Στο οπτικό υλικό, το αγόρι, ντυμένο με μπλε μπλούζα, φαίνεται αρχικά να εμπλέκεται σε συμπλοκή με συνομήλικό του. Στη συνέχεια πέφτει στο έδαφος και, ενώ βρίσκεται ακινητοποιημένο, δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα και κλωτσιές από δεύτερο ανήλικο, την ώρα που άλλοι παρευρισκόμενοι παρακολουθούν και καταγράφουν το περιστατικό χωρίς να παρεμβαίνουν.

Η οικογένεια του 15χρονου κάνει λόγο για ένα περιβάλλον συστηματικού εκφοβισμού, υποστηρίζοντας ότι το παιδί δεχόταν bullying από συμμαθητές του, γεγονός που, όπως εκτιμούν, επιβάρυνε σοβαρά την ψυχολογική του κατάσταση.

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία διερευνά όλες τις πτυχές της υπόθεσης. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν επίσημες καταγγελίες για περιστατικά bullying προς τις Αρχές. Όπως ανέφερε, υπάρχουν ισχυρισμοί από την πλευρά της οικογένειας, ωστόσο «αστυνομικά δεν είχε καταγραφεί κάποια σχετική αναφορά». Παράλληλα, τόνισε πως παραμένει άγνωστο αν είχαν γίνει ενέργειες ή αναφορές σε επίπεδο σχολείου.

Η αστυνομία καλεί όποιον διαθέτει οποιοδήποτε σχετικό υλικό να το προσκομίσει, προκειμένου να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται τόσο στον χρόνο λήψης του βίντεο όσο και στην ψυχολογική κατάσταση του παιδιού πριν από το τραγικό συμβάν, στοιχεία που θεωρούνται καθοριστικά για την πλήρη κατανόηση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατό του.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, ζητώντας απαντήσεις και δικαίωση για την απώλεια ενός ακόμη παιδιού.