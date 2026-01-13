Γαλλία: Οι αγρότες διαδηλώνουν ξανά κατά της συμφωνίας της ΕΕ με τη Mercosur – Βίντεο με τα τρακτέρ στο Παρίσι

Γάλλοι αγρότες έφεραν σήμερα τρακτέρ μέσα στο Παρίσι για δεύτερη φορά σε διάστημα μιας εβδομάδας για να διαμαρτυρηθούν εναντίον της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, για την οποία λένε πως απειλεί την ντόπια γεωργία δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό με φθηνότερες εισαγωγές από τη Νότια Αμερική.

Αγρότες στη Γαλλία, τη μεγαλύτερη παραγωγό αγροτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε άλλα κράτη μέλη διαμαρτύρονται εδώ και μήνες για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur και πολυάριθμα άλλα τοπικά ζητήματα.

🚨 ALERTE – Des agriculteurs sont entrés dans Paris ce matin. Les premiers tracteurs sont arrivés devant l’Assemblée nationale. pic.twitter.com/kU7q54n55e — Frontières (@Frontieresmedia) January 13, 2026



Η σημερινή διαδήλωση έχει οργανωθεί από το FNSEA, ένα από τα μεγαλύτερα αγροτικά συνδικάτα της Γαλλίας.

Colère des agriculteurs: 150 tracteurs sont entrés dans Paris, certains stationnés devant l’Assemblée nationale pic.twitter.com/Fh05TOmhhg — BFM Première (@BFMPremiere) January 13, 2026



«Η συμφωνία Mercosur εγκρίθηκε παρόλο που δεν δόθηκε ο λόγος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα οδηγήσει σε εισαγωγές ξένων αγαθών που μπορούμε θαυμάσια να παράγουμε στη Γαλλία και τα οποία δεν σέβονται προδιαγραφές που είναι επιβεβλημένες στη γαλλική γεωργία», δήλωσε ο Νταμιάν Γκρεφέν, αντιπρόεδρος του FNSEA και αγρότης στην περιφέρεια του Παρισιού.

Plus d’une cinquantaine de tracteurs de la FNSEA se dirigent vers l’Arc de Triomphe à Paris après un rassemblement boulevard Foch, afin d’interpeller l’État à quelques jours de la signature de l’accord UE-Mercosur pic.twitter.com/BBeTKyUBh5 — TRT Français (@trtfrancais) January 13, 2026



Ο Γκρεφέν δήλωσε πως οι αγρότες θα διαδηλώσουν σήμερα μπροστά στο γαλλικό κοινοβούλιο ενώ σχεδιάζουν επίσης να διαδηλώσουν στις 20 Ιανουαρίου μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

🚨INFO MINUTE🚨Colère des agriculteurs : 350 tracteurs sont entrés dans Paris, évacuation sous tension du barrage de l’A64https://t.co/cAIDzN5FKt pic.twitter.com/rSnx9U6g3H — 🇫🇷 LouiseFrance75 🇫🇷 🕎 (@LouFrance75) January 13, 2026



Η έγκριση, την Παρασκευή, της συμφωνίας με τη Mercosur από τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, παρά την απόρριψή της από τη Γαλλία, έχει εντείνει την πίεση στην κυβέρνηση από αγρότες και κόμματα της αντιπολίτευσης, μερικά από τα οποία έχουν καταθέσει προτάσεις μομφής.

Ένα άλλο συνδικάτο των αγροτών, ο Αγροτικός Συντονισμός, είχε ήδη φέρει τα τρακτέρ κάτω από τον Πύργο του Άιφελ και την Αψίδα του Θριάμβου την περασμένη Πέμπτη, σε μια αιφνιδιαστική διαδήλωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ