Γαλλία: Οι αγρότες διαδηλώνουν ξανά κατά της συμφωνίας της ΕΕ με τη Mercosur – Βίντεο με τα τρακτέρ στο Παρίσι

  • Γάλλοι αγρότες έφεραν σήμερα τρακτέρ μέσα στο Παρίσι για δεύτερη φορά σε διάστημα μιας εβδομάδας, διαμαρτυρόμενοι κατά της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur.
  • Οι αγρότες εκφράζουν την ανησυχία τους ότι η συμφωνία απειλεί την ντόπια γεωργία, δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό με φθηνότερες εισαγωγές από τη Νότια Αμερική.
  • Η διαδήλωση οργανώθηκε από το FNSEA, με τους αγρότες να σχεδιάζουν περαιτέρω κινητοποιήσεις μπροστά στο γαλλικό κοινοβούλιο και αργότερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.
Φωτογραφία: Olivier Corsan / Le Parisien

Γάλλοι αγρότες έφεραν σήμερα τρακτέρ μέσα στο Παρίσι για δεύτερη φορά σε διάστημα μιας εβδομάδας για να διαμαρτυρηθούν εναντίον της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, για την οποία λένε πως απειλεί την ντόπια γεωργία δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό με φθηνότερες εισαγωγές από τη Νότια Αμερική.

Αγρότες στη Γαλλία, τη μεγαλύτερη παραγωγό αγροτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε άλλα κράτη μέλη διαμαρτύρονται εδώ και μήνες για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur και πολυάριθμα άλλα τοπικά ζητήματα.


Η σημερινή διαδήλωση έχει οργανωθεί από το FNSEA, ένα από τα μεγαλύτερα αγροτικά συνδικάτα της Γαλλίας.


«Η συμφωνία Mercosur εγκρίθηκε παρόλο που δεν δόθηκε ο λόγος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα οδηγήσει σε εισαγωγές ξένων αγαθών που μπορούμε θαυμάσια να παράγουμε στη Γαλλία και τα οποία δεν σέβονται προδιαγραφές που είναι επιβεβλημένες στη γαλλική γεωργία», δήλωσε ο Νταμιάν Γκρεφέν, αντιπρόεδρος του FNSEA και αγρότης στην περιφέρεια του Παρισιού.


Ο Γκρεφέν δήλωσε πως οι αγρότες θα διαδηλώσουν σήμερα μπροστά στο γαλλικό κοινοβούλιο ενώ σχεδιάζουν επίσης να διαδηλώσουν στις 20 Ιανουαρίου μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.


Η έγκριση, την Παρασκευή, της συμφωνίας με τη Mercosur από τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, παρά την απόρριψή της από τη Γαλλία, έχει εντείνει την πίεση στην κυβέρνηση από αγρότες και κόμματα της αντιπολίτευσης, μερικά από τα οποία έχουν καταθέσει προτάσεις μομφής.

Ένα άλλο συνδικάτο των αγροτών, ο Αγροτικός Συντονισμός, είχε ήδη φέρει τα τρακτέρ κάτω από τον Πύργο του Άιφελ και την Αψίδα του Θριάμβου την περασμένη Πέμπτη, σε μια αιφνιδιαστική διαδήλωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

