Θεσσαλονίκη: 53χρονος είχε καταδικαστεί για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου στην Κω και κυκλοφορούσε ελεύθερος

  • Στη σύλληψη ενός 53χρονου ημεδαπού, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος παρά το γεγονός ότι σε βάρος του εκκρεμούσε δικαστική απόφαση για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, προχώρησαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη.
  • Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αναζητήσεων Αρχείου και Ταυτοτήτων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης εντόπισαν και συνέλαβαν το μεσημέρι της Δευτέρας τον 53χρονο στην περιοχή της Ευκαρπίας.
  • Ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 16 ετών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του, πράξεις που τελέστηκαν στην Κω το 2020.
Στη σύλληψη ενός 53χρονου ημεδαπού, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος παρά το γεγονός ότι σε βάρος του εκκρεμούσε δικαστική απόφαση για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, προχώρησαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αναζητήσεων Αρχείου και Ταυτοτήτων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης εντόπισαν και συνέλαβαν το μεσημέρι της Δευτέρας τον 53χρονο στην περιοχή της Ευκαρπίας.

Ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 16 ετών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του καθώς επίσης για κατάχρηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη, πράξεις που τελέστηκαν στην Κω το 2020.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

