Φρίκη στην Καλιφόρνια: Πατέρας σκότωσε την σύζυγο και την κόρη του και αυτοκτόνησε

  • Τραγωδία στην Καλιφόρνια: Ένας 52χρονος άνδρας πυροβόλησε θανάσιμα τη σύζυγό του και τη 17χρονη κόρη του, προτού αυτοκτονήσει μπροστά στα μάτια της 19χρονης κόρης του.
  • Η 19χρονη κόρη του δράστη επέζησε της επίθεσης, αφού ο πατέρας της αυτοκτόνησε μπροστά της. Αρχικά συνελήφθη από τις αρχές, αλλά αφέθηκε ελεύθερη όταν διαπιστώθηκε ότι ο πατέρας της ήταν ο δράστης.
  • Το κίνητρο του 52χρονου δράστη παραμένει άγνωστο, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η κοινότητα του Λέικγουντ και η οικογένεια εκφράζουν τον σοκ τους για το ειδεχθές έγκλημα.
Τραγωδία στην Καλιφόρνια. Ένας 52χρονος πυροβόλησε θανάσιμα τη σύζυγό του και ένα από τα παιδιά του, προτού στρέψει το όπλο στην πρωτότοκη κόρη του και αυτοκτονήσει μπροστά στα μάτια της.

Ο 52χρονος Έκτορ Λιονέλ Αλφάρο (Hector Lionel Alfaro) εξαπέλυσε τη δολοφονική επίθεση μέσα στο σπίτι της οικογένειας, στην οδό Loreile Avenue στο Λέικγουντ, γύρω στις 8 το πρωί της Πέμπτης. Ο Αλφάρο, οπλισμένος με πιστόλι, πυροβόλησε τόσο την 48χρονη σύζυγό του όσο και τη 17χρονη κόρη του στο πάνω μέρος του σώματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Η 19χρονη κόρη του δράστη ξύπνησε από τους ήχους πυροβολισμών που ακούστηκαν σε όλο το σπίτι. Ο Αλφάρο πυροβόλησε αρκετές φορές εναντίον της κόρης του, χωρίς να την πετύχει, προτού αυτοκτονήσει μπροστά στα μάτια της, σύμφωνα με τις αρχές. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι και εντόπισαν τον Αλφάρο στο καθιστικό της οικογένειας με τραύμα από σφαίρα, ενώ η σύζυγός του και η μικρότερη κόρη του βρέθηκαν σε ξεχωριστά υπνοδωμάτια. Και οι τρεις ήταν νεκροί.

Σε κατάσταση σοκ η 19χρονη κόρη

Η άλλη κόρη της οικογένειας δεν τραυματίστηκε, αλλά ήταν «σε κατάσταση σοκ». Οι αρχές κατάσχεσαν δύο πυροβόλα όπλα από το σπίτι.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν την κόρη όταν έφτασαν στο σπίτι, καθώς υπήρχαν αναφορές για επίθεση με όπλο. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Λέικγουντ για ανάκριση, αλλά αφέθηκε ελεύθερη όταν οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο πατέρας της ήταν εκείνος που διέπραξε τις δολοφονίες.

Η 19χρονη, της οποίας τα στοιχεία δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, βγήκε τρέχοντας από το σπίτι μετά τους φονικούς πυροβολισμούς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπαστυνόμος Ντάνιελ Βισκάρα του Σερίφη του Λος Άντζελες.

«Ευτυχώς, κατάφερε να επιζήσει από αυτή την τραγωδία. Τώρα προσπαθεί απλώς να διαχειριστεί τις συνέπειες των πράξεων του πατέρα της», δήλωσε στο NBC Los Angeles ο θείος της, Χόρχε Φουέντες. «Είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσεις. Πόνος. Οργή. Πώς ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι ήταν προστάτης και πατέρας αυτών των κοριτσιών, μπόρεσε να κάνει κάτι τόσο ειδεχθές».

Άγνωστο το κίνητρο του δράστη

Ο Βισκάρα δήλωσε ότι δεν υπήρχε απειλή για την κοινότητα.  «Προφανώς, αυτό το περιστατικό αποτελεί τραγωδία για την πόλη Λέικγουντ. Το Λέικγουντ είναι μια από τις ασφαλέστερες πόλεις στην κομητεία του Λος Άντζελες», δήλωσε ο λοχαγός Νταν Χόλγκιν στους δημοσιογράφους. Ο Φουέντες, ο οποίος είναι κουνιάδος του Αλφάρο, δήλωσε ότι άλλα μέλη της οικογένειας στηρίζουν τους συγγενείς τους μετά το μακελειό.

«Όλα τα άλλα μέλη της οικογένειας που εμφανίστηκαν, μας φιλοξένησαν, παρέχοντάς μας το σπίτι τους για όποιες ανάγκες είχαμε», είπε ο Φουέντες. «Έχουμε επικοινωνήσει πολύ με φίλους και συγγενείς για να μας στηρίξουν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Το κίνητρο του 52χρονου δράστη παραμένει άγνωστο. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

 

 

 

 

 

 

