ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», στη Θεσσαλονίκη

Παρακολουθήστε απευθείας την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, “Ιθάκη” στη Θεσσαλονίκη. Πλήθος κόσμου βρέθηκε από νωρίς την αίθουσα, ενώ αρκετοί είναι αυτοί που δεν κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό του κινηματογράφου.

Με την είσοδο του Αλέξη Τσίπρα αρκετοί από όσους ήταν στην αίθουσα σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκροτούσαν φωνάζοντας «νάτος, νάτος ο πρωθυπουργός».

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι: Αντώνης Σαουλίδης νομικός, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου Γεωπόνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος, Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), Άρης Στυλιανού Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ., Διονύσης Τεμπονέρας Δικηγόρος, Κώστας Τούμπουρος Πολιτικός μηχανικός – Επιχειρηματίας, ενώ θα ακολουθήσει η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό έχει η ηθοποιός, Φαίη Κοκκινοπούλου.

Δείτε βίντεο:

Δείτε φωτογραφίες από την είσοδο του Αλέξη Τσίπρα στο Ολύμπιον