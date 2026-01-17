Κορινθία: Εξαρθρώθηκε συμμορία που είχε ρημάξει σπίτια και επιχειρήσεις – 8 συλλήψεις, πάνω από 440.000 ευρώ η λεία τους

Σύνοψη από το

  • Εγκληματική οργάνωση που διέπραττε πλήθος κλοπών σε οικίες και επιχειρήσεις σε Δήμους της Κορινθίας εξαρθρώθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων. Συνελήφθησαν οκτώ άτομα, ηλικίας 22 έως 32 ετών.
  • Η οργάνωση συγκροτήθηκε από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 2025, με τα μέλη της να μεταβαίνουν βραδινές ώρες σε στόχους, αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα και ηλεκτρικές συσκευές.
  • Συνολικά, διέπραξαν 26 κλοπές και 4 απόπειρες, αποκομίζοντας παράνομο όφελος άνω των 440.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν 4 οχήματα, κινητά τηλέφωνα και διαρρηκτικά εργαλεία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Συμμορία Κορινθία

Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας είχαν διαπράξει πλήθος κλοπών σε οικίες και επιχειρήσεις, στις ευρύτερες περιοχές των Δήμων Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, στην Κορινθία, εξαρθρώθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων, ύστερα από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα. Για τις υποθέσεις αυτές, συνελήφθησαν οκτώ άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών αυτών.

Συγκεκριμένα, για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε προχθές (15.1.2026) και χθες (16.1.2026), οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κορινθίας και της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Κορινθίας, όπου συνελήφθησαν 8 ημεδαποί, ηλικίας από 22 έως 32 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών αυτών, η οποία περιλαμβάνει ακόμη 2 ημεδαπούς, ηλικίας 25 και 32 ετών, αντίστοιχα.

Ο τρόπος δράσης της συμμορίας

Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, ύστερα από αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, προέκυψε ότι, από τον Αύγουστο έως και τον Δεκέμβριο του 2025, οι εμπλεκόμενοι συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση με σκοπό την τέλεση κλοπών σε οικίες και επιχειρήσεις στις ευρύτερες περιοχές των Δήμων Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

Ειδικότερα, αναφορικά με την μεθοδολογία τους και τον τρόπο δράσης τους, οι συλληφθέντες, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, χρησιμοποιώντας διάφορα οχήματα, προκειμένου να μην καθίσταται εύκολος ο εντοπισμός τους, ενώ έχοντας πλήρως καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, μετέβαιναν σε οικίες και επιχειρήσεις, κυρίως βραδινές ώρες και αφαιρούσαν μεταξύ άλλων, χρήματα, κοσμήματα και ηλεκτρικές συσκευές και ακολούθως τρέπονταν σε φυγή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχαν διαπράξει συνολικά -26- περιπτώσεις κλοπών, τέσσερις περιπτώσεις αποπειρών κλοπών, καθώς και μία περίπτωση κλοπής οχήματος, αποκομίζοντας με αυτόν τον τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος, που ξεπερνά τις -440.000- ευρώ.

Συμμορία Κορινθία

Τέλος, σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

  • 4 οχήματα, ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων,
  • κινητά τηλέφωνα,
  • διαρρηκτικά εργαλεία,
  • είδη ένδυσης και
  • αντικείμενα, το νόμιμο κατοχής των οποίων ερευνάται.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, συνεχίζονται από το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη και άλλων παρόμοιων αδικημάτων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: 15 τροφές που καθαρίζουν τις αρτηρίες φυσικά και 5 που τις φράζουν αμέσως

Μακροζωία: Το απόλυτο τεστ που μπορεί να δείξει πόσο θα ζήσετε – Πώς να βελτιώσετε το σκορ σας

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται τον Ιανουάριο – Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

ΑΔΜΗΕ: Τα 11 μεγάλα έργα στο επενδυτικό πλάνο του – Νησιωτικές και διεθνείς διασυνδέσεις ύψους 7,8 δισ. ευρώ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:14 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Γιάννης Ξυλούρης: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης το «τελευταίο αντίο» στον σπουδαίο «Ψαρογιάννη»

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και πένθους, το Ηράκλειο αποχαιρέτησε τον σπουδαίο λαουτιέρη Γ...
13:54 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Πειραιάς: Ληστεία σε ξενοδοχείο – Συνελήφθη 17χρονος

Η ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευή (16/1) σε ξενοδοχείο στην Ακτή Δηλαβέρη, στον Πειρ...
13:30 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Ηράκλειο: Εντοπίστηκε ζωντανός ο 70χρονος που είχε εξαφανιστεί

Ζωντανός αλλά ταλαιπωρημένος, εντοπίστηκε ο 70χρονος άνδρας από το Ηράκλειο της Κρήτης, του οπ...
13:27 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα» – Τα πρώτα λόγια του δράστη στους αστυνομικούς

Στην Αστυνομική Διεύθυνση βρίσκεται ο 45χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης της δολοφονίας τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι