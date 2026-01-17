Δυτική Ελλάδα: Αυξήθηκαν οι επικίνδυνες παραβάσεις κατά την οδήγηση το 2025 σε σχέση με το 2024 – Υπερβολική ταχύτητα και μη χρήση κράνους κυριαρχούν

Αυξήθηκαν οι επικίνδυνες παραβάσεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης αυτοκινήτων και δικύκλων το 2025, σε σύγκριση με το 2024, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας, σχετικά με τους ελέγχους, τα οποία παρουσιάζει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το 2025 βεβαιώθηκαν στις περιφερειακές ενότητες, Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, 44.149 επικίνδυνες παραβάσεις, έναντι 41.924 το 2024.

Δηλαδή, οι παραβάσεις αυξήθηκαν κατά 2.225.

Όσον αφορά στις περισσότερες επικίνδυνες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν σε οδηγούς αυτοκινήτων και δικύκλων, αυτές ήσαν η υπερβολική ταχύτητα, η μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας κατά τη διάρκεια της οδήγησης, οι επικίνδυνοι ελιγμοί κατά την οδήγηση και η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.

Επίσης, ανάμεσα στις περισσότερες επικίνδυνες παραβάσεις που καταγράφηκαν και οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την ασφάλεια κατά την οδήγηση, ήταν η απουσία τεχνικού ελέγχου των οχημάτων, καθώς και η οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά.

Ακόμη, στη λίστα με τις επικίνδυνες παραβάσεις συμπεριλαμβάνονται, η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, το αντικανονικό προσπέρασμα, η ομιλία στο κινητό τηλέφωνο και η μη χρήση παιδικών καθισμάτων.

Συγκεκριμένα, οι 12 σημαντικότερες επικίνδυνες παραβάσεις ήταν οι παρακάτω:

19.819 για υπερβολική ταχύτητα

6.729 για μη χρήση κράνους

4.976 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

2.898 για μη έλεγχο ΚΤΕΟ

2.111 για επικίνδυνους ελιγμούς κατά την οδήγηση

2.080 για παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη

1.660 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά

1.400 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

712 για αντικανονικό προσπέρασμα

633 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την διάρκεια της οδήγησης

604 για παραβίαση προτεραιότητας

497 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το 2024 είχαν βεβαιωθεί κατά τη διάρκεια ελέγχων στις περιφερειακές ενότητες, Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, 41.924 επικίνδυνες παραβάσεις, εκ των οποίων οι σημαντικότερες ήταν οι εξής:

20.128 για υπερβολική ταχύτητα

5.041 για μη χρήση κράνους

5.021 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

2.763 για μη έλεγχο ΚΤΕΟ

1.843 για παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη

1.815 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά

1.724 για επικίνδυνους ελιγμούς κατά την οδήγηση

1.167 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

622 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την διάρκεια της οδήγησης

621 για αντικανονικό προσπέρασμα

517 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων

441 για παραβίαση προτεραιότητας

Όπως προκύπτει από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο τελευταίων ετών, το 2025 καταγράφεται μεγάλη αύξηση στην οδήγηση χωρίς κράνος.

Συγκεκριμένα, το 2025 βεβαιώθηκαν 6.729 παραβάσεις για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση, ενώ το 2024 είχαν βεβαιωθεί 5.041 παραβάσεις, δηλαδή 1.688 περισσότερες παραβάσεις.

Επίσης, το 2025 καταγράφηκαν 387 περισσότερες παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς κατά την οδήγηση, 237 για παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, 233 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και 135 για απουσία τεχνικού ελέγχου των οχημάτων.

Ακόμη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας για το 2025, οι περισσότερες επικίνδυνες παραβάσεις καταγράφηκαν τον Μάιο, όπου έφθασαν τις 4.747 και οι λιγότερες τον Δεκέμβριο, όπου βεβαιώθηκαν 1.329.

Έλεγχοι αλκοτέστ

Παράλληλα με τους ελέγχους για επικίνδυνες παραβάσεις, έγιναν και έλεγχοι διερεύνησης μέθης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το 2025 πραγματοποιήθηκαν 54.797 αλκοτέστ και εντοπίστηκαν 1.658 οδηγοί, οι οποίοι ήταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Το 2024 είχαν πραγματοποιηθεί 57.691 έλεγχοι αλκοτέστ και είχαν βεβαιωθεί 1.984 παραβάσεις.