Τεχνικό πρόβλημα στο Air Force One: Επέστεψε στη Βάση Άντριους λίγο μετά την απογείωση για το Νταβός

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στη στη Βάση Άντριους στο Μέριλαντ για αλλαγή αεροσκάφους, αφού το πλήρωμα του Air Force One εντόπισε «ένα μικρό ηλεκτρικό πρόβλημα» λίγο μετά την απογείωση προς το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη λίγο μετά την απογείωση, όταν το πλήρωμα εντόπισε «ένα μικρό ηλεκτρικό πρόβλημα» στο αεροσκάφος και για προληπτικούς λόγους όπως ανέφερε κρίθηκε σκόπιμο να επιστρέψει το αεροσκάφος.

Δημοσιογράφος που επέβαινε στο Air Force One ανέφερε ότι τα φώτα έσβησαν για λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, χωρίς να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις εκείνη τη στιγμή.

Η Λίβιτ αστειεύτηκε με τους δημοσιογράφους στο Air Force One το βράδυ της Τρίτης, λέγοντας ότι «το καταριανό τζετ ακούγεται αυτή τη στιγμή πολύ καλύτερο».

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιβιβαστεί σε άλλο αεροσκάφος και θα συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του προς το Νταβός.

Χλευαστικός προς τους Ευρωπαίους

Μία ημέρα πριν από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο Τραμπ χλεύασε τους Ευρωπαίους, υποστηρίζοντας ότι θα τον περιμένουν «με χαρά» στο Νταβός. Σε ερώτηση για το πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει για να αποκτήσει τη Γροιλανδία από τη Δανία, απάντησε: «Θα το μάθετε».

Λίγο πριν την αναχώρησή του από τις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα ότι θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, υπογραμμίζοντας ότι η Αμερική θα εκπροσωπηθεί από τον ίδιο προσωπικά και μάλιστα άψογα.

Η ομιλία του, η πρώτη του σε αυτό το φόρουμ μετά από έξι χρόνια, είναι προγραμματισμένη για τις 14:30 τοπική ώρα, ενώ ο ίδιος σχεδιάζει αρκετές διμερείς συναντήσεις για το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η Γροιλανδία, πλούσια σε ορυκτά, είναι κρίσιμη για την ασφάλεια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ έναντι Ρωσίας και Κίνας, καθώς το λιώσιμο των πάγων ανοίγει νέες στρατηγικές δυνατότητες. Απειλώντας με δασμούς έως 25% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που υποστηρίζουν τη Δανία, προκάλεσε δηλώσεις σκληρής κριτικής από Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τις απειλές για δασμούς ως «απαράδεκτες» και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιχειρούν να υποτάξουν την Ευρώπη, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προειδοποίησε ότι η στάση του Τραμπ μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ σε «κατηφορική πορεία».

Πηγές: Reuters, Associated Press, AFP