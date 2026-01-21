Νταβός: Εκπρόσωπος του Πούτιν είχε «καταλυτικές» συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

  • Εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Πούτιν φέρεται να είχε «καταλυτικές» συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους στο Νταβός.
  • Οι συζητήσεις αυτές φαίνεται να επικεντρώθηκαν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
  • Η διεξαγωγή τέτοιων συνομιλιών υποδηλώνει πιθανές διπλωματικές κινήσεις για την επίλυση της σύγκρουσης.
Νταβός: Εκπρόσωπος του Πούτιν είχε «καταλυτικές» συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ο επικεφαλής του ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και εκπρόσωπος του προέδρου Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, ανέφερε σήμερα ότι πραγματοποίησε «καταλυτικές» συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους με στόχο την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός στην Ελβετία.

Μετά τις συνομιλίες, κυρίως με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ο Ντμίτριεφ δήλωσε ότι οι συζητήσεις εξελίσσονται με εποικοδομητικό τρόπο και ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναγνωρίζουν τη “σωστή στάση” της Ρωσίας για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, η συνάντηση διήρκησε περίπου δύο ώρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανακοινώνοντας την άφιξή του στο Νταβός στο X, ο Ντμίτριεφ μοιράστηκε ένα γραφικό με φράσεις σχετικά με την «κατάρρευση του παγκοσμιισμού» και το «τέλος της νέας παγκόσμιας τάξης».

