Ο επικεφαλής του ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και εκπρόσωπος του προέδρου Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, ανέφερε σήμερα ότι πραγματοποίησε «καταλυτικές» συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους με στόχο την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός στην Ελβετία.

Μετά τις συνομιλίες, κυρίως με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ο Ντμίτριεφ δήλωσε ότι οι συζητήσεις εξελίσσονται με εποικοδομητικό τρόπο και ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναγνωρίζουν τη “σωστή στάση” της Ρωσίας για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, η συνάντηση διήρκησε περίπου δύο ώρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανακοινώνοντας την άφιξή του στο Νταβός στο X, ο Ντμίτριεφ μοιράστηκε ένα γραφικό με φράσεις σχετικά με την «κατάρρευση του παγκοσμιισμού» και το «τέλος της νέας παγκόσμιας τάξης».