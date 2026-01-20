Ο Τραμπ λέει ότι το ΝΑΤΟ θα είναι «πολύ χαρούμενο» καθώς επιμένει στην απόκτηση της Γροιλανδίας

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι το ΝΑΤΟ «θα είναι πολύ χαρούμενο» με αυτό που επεξεργάζεται για τη Γροιλανδία, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

«Νομίζω ότι θα βρούμε κάτι που θα κάνει το ΝΑΤΟ πολύ χαρούμενο και τοι οποίο θα κάνει κι εμάς πολύ χαρούμενους», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο όταν πιέστηκε να σχολιάσει αν η προσπάθειά του να αποκτήσει τη Γροιλανδία θα διαλύσει τη συμμαχία.

Ο Τραμπ επανέλαβε τα σχέδιά του για το νησί της Αρκτικής, λέγοντας: «Το χρειαζόμαστε για την εθνική ασφάλεια και ακόμη και η παγκόσμια ασφάλεια είναι πολύ σημαντική».

«Νομίζω ότι κάτι θα συμβεί που θα είναι πολύ καλό για όλους. Κανείς δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από εμένα, όπως έχω κάνει, όπως είπα και πριν, με κάθε τρόπο», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Πηγή: CNN