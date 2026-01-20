Τραμπ: «Θα έχω πολύ σημαντικό τηλεφώνημα με τον Ερντογάν»

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε  ότι στην διάρκεια της ημέρας θα έχει τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χωρίς όμως να μπει σε λεπτομέρειες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο ότι θα έχει μια «πολύ σημαντική» τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο πρόεδρο.  Η συνομιλία αυτή έρχεται μετά την πρόσκληση του Τραμπ προς τον Τούρκο πρόεδρο να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα, μαζί με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Αιγύπτου και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο πρόεδρος δεν ανέφερε τι σκοπεύει να συζητήσει με τον Ερντογάν.

