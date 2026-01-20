Μπαμπά σ’ αγαπώ: Ο Μιχάλης Βαλάσογλου αποκαλύπτει για τον ρόλο του στη σειρά

  • Τα «Τρία Μπαμπαδάκια», ο Νίκος, ο Δημήτρης κι ο Ηρακλής, πρωταγωνιστούν στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», που έρχεται σύντομα στον Alpha.
  • Ο Νίκος, τον οποίο υποδύεται ο Μιχάλης Βαλάσογλου, είναι ένας οικογενειάρχης που λέει σε όλα «ναι» και τρέχει να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα, με αποτέλεσμα η κόρη του να του έχει δώσει το παρατσούκλι «Μπαμπά-τρέχας».
  • «Στον Νίκο είδα έναν γλυκύτατο άνθρωπο και έναν απίστευτα στοργικό πατέρα, που γίνεται χίλια κομμάτια για τους ανθρώπους του», δηλώνει ο Μιχάλης Βαλάσογλου, εξηγώντας γιατί τον κέρδισε ο ρόλος.
Νάντια Ρηγάτου

Media

Τα «Τρία Μπαμπαδάκια», ο Νίκος, ο Δημήτρης κι ο Ηρακλής, πρωταγωνιστούν στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», που έρχεται σύντομα στον Alpha.

 Ο Νίκος, του Μιχάλη Βαλάσογλου, είναι ένας οικογενειάρχης, που ερωτεύτηκε για δεύτερη φορά κι έχει δυο κόρες από την πρώτη του σύζυγο, τη Βιργινία ενώ προσπαθεί να κάνει παιδάκι με την καινούρια σύντροφο του, τη Στέλλα.

Είναι ο άνθρωπος που λέει σε όλα «ναι» γιατί δεν θέλει να στενοχωρήσει κανέναν, με αποτέλεσμα να τρέχει να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα. Η κόρη του, Σοφία, του έχει δώσει το παρατσούκλι «Μπαμπά-τρέχας» γιατί συνέχεια τρέχει να προλάβει να είναι «παρών» στις δύο οικογένειές του.

 Ο Μιχάλης Βαλάσογλου, που υποδύεται τον Νίκο, περιγράφει τον χαρακτήρα του ρόλου του και τα στοιχεία που τον έκαναν να πει το «ναι»: «Στον Νίκο είδα έναν γλυκύτατο άνθρωπο και έναν απίστευτα στοργικό πατέρα, που γίνεται χίλια κομμάτια για τους ανθρώπους του και θηρίο ανήμερο για όσους τους απειλούν. Οι ερωτικές σχέσεις δεν είναι το δυνατό του σημείο και αυτό μου τον κάνει ακόμα πιο συμπαθή. Αυτά, μαζί με την εξοικείωσή του με το χάος και την ακαταστασία φτιάχνουν ένα κοκτέιλ χαρακτηριστικών που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον».

 Ποια είναι τα κοινά στοιχεία του Μιχάλη και σε τι διαφέρει με τον ρόλο του; «Νομίζω ότι έχω και ο ίδιος κάποιες δόσεις από τα παραπάνω που ανέφερα. Σίγουρα με τον Νίκο μοιραζόμαστε παρόμοια λαχτάρα για τη φιλία και τη συντροφικότητα, καταλαβαίνω επίσης ότι σε ορισμένα θέματα είναι αγύριστο κεφάλι και αυτό του κοστίζει. Με δυσκολεύει η τάση του να τους έχει όλους ευχαριστημένους, δεν θα το προσπαθούσα ποτέ με τέτοια επιμονή. Είναι επίσης αξιοθαύμαστα τολμηρός, ειλικρινής και ορμητικός με τα συναισθήματά του, κάτι που φανερώνει απλότητα και ευθύτητα, καμία σχέση με τον δικό μου υπέρ-αναλυτικό τρόπο σκέψης».

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Έρχεται στον Alpha!

Δείτε εδώ το trailer: 

