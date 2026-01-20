“Τελειώνει” και το μπλόκο στον κόμβο της Σιάτιστας – Αποχωρούν το πρωί της Πέμπτης οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας

Συντονισμένα θα αποχωρήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο της Δυτικής Μακεδονίας στον κόμβο της Σιάτιστας, το πρωί της Πέμπτης. Ωστόσο, θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους με μηχανοκίνητες πορείες στην Καστοριά, την Κοζάνη, τα Γρεβενά, την Πτολεμαΐδα, την περιοχή της Εορδαίας και το Βόιο.

Οι αγρότες δηλώνουν στην ΕΡΤ απογοητευμένοι από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον πρωθυπουργό.

Στο μπλόκο της Σιάτιστας πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις και γενικές συνελεύσεις, ώστε οι αποφάσεις που ελήφθησαν να είναι σε συμφωνία με το σύνολο των συμμετεχόντων, οι οποίοι για περισσότερες από 50 ημέρες βρέθηκαν εκεί.

Όπως τονίζεται, όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα σε συνάρτηση με την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή, για τις κινήσεις και τις μορφές κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσουν από εδώ και στο εξής.

Τόσο ο κ. Λάζαρος Ουζουνίδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών, όσο και ο κ. Θωμάς Μόσχος από τον Αγροτικό Σύλλογο Καστοριάς, οι οποίοι βρέθηκαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας ενημέρωσαν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στο μπλόκο της Σιάτιστας για όσα συζητήθηκαν.

Παράλληλα, προχώρησαν σε αποσαφήνιση των θεμάτων που τέθηκαν στη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη, τα οποία αφορούσαν τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου και όλα όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

«Φεύγουμε με σκυμμένο το κεφάλι», δήλωσε ο κ. Ουζουνίδης, αλλά και ο κ. Πασχαλίδης από τον αγροτικό σύλλογο Κοζάνης.

Ο κ. Μόσχος, από την πλευρά του, δήλωσε ότι ο αγώνας συνεχίζεται τονίζοντας ότι η συνάντηση με τον πρωθυπουργό ήταν ένα φιάσκο. Κοινή διαπίστωση όλων των αγροτών ότι εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, ο πρωτογενής τομέας πεθαίνει, δεν υπάρχει προοπτική και η χώρα οδηγείται εκτός παραγωγής, παρασύροντας και τα υπόλοιπα επαγγέλματα.