“Τελειώνει” και το μπλόκο στον κόμβο της Σιάτιστας – Αποχωρούν το πρωί της Πέμπτης οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας

Σύνοψη από το

  • Συντονισμένα θα αποχωρήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο της Δυτικής Μακεδονίας στον κόμβο της Σιάτιστας, το πρωί της Πέμπτης.
  • Ωστόσο, θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους με μηχανοκίνητες πορείες σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Πτολεμαΐδα, Εορδαία και Βόιο.
  • Οι αγρότες δηλώνουν απογοητευμένοι από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, με τον κ. Ουζουνίδη να δηλώνει «Φεύγουμε με σκυμμένο το κεφάλι» και τον κ. Μόσχο να χαρακτηρίζει τη συνάντηση «φιάσκο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΓΡΟΤΕΣ

Συντονισμένα θα αποχωρήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο της Δυτικής Μακεδονίας στον κόμβο της Σιάτιστας, το πρωί της Πέμπτης. Ωστόσο, θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους με μηχανοκίνητες πορείες στην Καστοριά, την Κοζάνη, τα Γρεβενά, την Πτολεμαΐδα, την περιοχή της Εορδαίας και το Βόιο.

Αγρότες: Συλλαλητήριο με τρακτέρ στη Λάρισα και αποχώρηση από το μπλόκο την Παρασκευή – Τι αποφασίστηκε σε Κάστρο και Μάλγαρα

Οι αγρότες δηλώνουν στην ΕΡΤ απογοητευμένοι από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον πρωθυπουργό.

Στο μπλόκο της Σιάτιστας πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις και γενικές συνελεύσεις, ώστε οι αποφάσεις που ελήφθησαν να είναι σε συμφωνία με το σύνολο των συμμετεχόντων, οι οποίοι για περισσότερες από 50 ημέρες βρέθηκαν εκεί.

Όπως τονίζεται, όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα σε συνάρτηση με την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή, για τις κινήσεις και τις μορφές κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσουν από εδώ και στο εξής.

Τόσο ο κ. Λάζαρος Ουζουνίδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών, όσο και ο κ. Θωμάς Μόσχος από τον Αγροτικό Σύλλογο Καστοριάς, οι οποίοι βρέθηκαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας ενημέρωσαν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στο μπλόκο της Σιάτιστας για όσα συζητήθηκαν.

Παράλληλα, προχώρησαν σε αποσαφήνιση των θεμάτων που τέθηκαν στη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη, τα οποία αφορούσαν τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου και όλα όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

«Φεύγουμε με σκυμμένο το κεφάλι», δήλωσε ο κ. Ουζουνίδης, αλλά και ο κ. Πασχαλίδης από τον αγροτικό σύλλογο Κοζάνης.

Ο κ. Μόσχος, από την πλευρά του, δήλωσε ότι ο αγώνας συνεχίζεται τονίζοντας ότι η συνάντηση με τον πρωθυπουργό ήταν ένα φιάσκο. Κοινή διαπίστωση όλων των αγροτών ότι εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, ο πρωτογενής τομέας πεθαίνει, δεν υπάρχει προοπτική και η χώρα οδηγείται εκτός παραγωγής, παρασύροντας και τα υπόλοιπα επαγγέλματα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νιώθετε κουρασμένοι αλλά δεν σας παίρνει ο ύπνος – 4 μυστικά που θα σας βοηθήσουν, σύμφωνα με νευρολόγο

ΕΙΝΑΠ: Έντονη αντίδραση για την αναδιάταξη του νοσοκομειακού χάρτη στη Δυτική Αττική

Άνοδος 0,7% στον κύκλο εργασιών της ελληνικής βιομηχανίας τον Νοέμβριο – Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

ΑΠΔ: Επιστολή της ΠΟΦΕΕ προς Κεραμέως και διοικητή του e-ΕΦΚΑ-Τι αναφέρει

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:10 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνει το υπουργείο Εργα...
23:04 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Αγρίνιο: «O 50χρονος προκαλούσε και απειλούσε τον δράστη» κατέθεσε η σύζυγος του θύματος – Η φυγάδευσή της μετά την κηδεία και τα ενδεχόμενα που εξετάζουν οι Αρχές 

Στη δημοσιότητα ήρθε μέρος της κατάθεσης της συζύγου του 50χρονου κοινοτάρχη Λιθοβουνίου Αγριν...
22:52 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Φαινόμενα ακραίας επικινδυνότητας και «κόκκινος» συναγερμός σε 5 περιφέρειες την Τετάρτη – Έκτακτα μέτρα, κλειστά σχολεία και φόβοι για πλημμύρες 

Σε κλοιό βαρυχειμωνιάς θα βρεθεί τις επόμενες ώρες σχεδόν ολόκληρη η χώρα, με την Εθνική Μετεω...
22:16 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Νέα μηνύματα από το 112 σε Κορινθία και Αργολίδα

Νέα μηνύματα ήχησαν από το 112, αυτή τη φορά σε Αργολίδα και Κορινθία εξαιτίας της επερχόμενης...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι