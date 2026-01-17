Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Οι πεντάχρονοι πρωταγωνιστές της νέας σειράς του Alpha θα μας κλέψουν την καρδιά

  • Η νέα οικογενειακή σειρά του Alpha, «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», έρχεται με έναν πολύ δυνατό και τρυφερό «άσο στο μανίκι»: τους τρεις μικρούς πρωταγωνιστές της.
  • Η Σοφία, ο Βίκτωρας και ο Στέλιος, μόλις 5 χρονών, αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στον συναισθηματικό χαρακτήρα της σειράς.
  • Αυτά τα τρία 5χρονα παιδιά δεν έρχονται απλώς για να συμπληρώσουν το καστ, αλλά για να μας κάνουν να γελάσουμε, να συγκινηθούμε και να δούμε τη σειρά με πιο καθαρή, παιδική ματιά.
Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Οι πεντάχρονοι πρωταγωνιστές της νέας σειράς του Alpha θα μας κλέψουν την καρδιά

Ένα πράγμα είναι σίγουρο για το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: η νέα οικογενειακή σειρά του Alpha έρχεται με έναν πολύ δυνατό και τρυφερό «άσο στο μανίκι». Και αυτός δεν είναι άλλος από τους τρεις μικρούς πρωταγωνιστές της.

Η Σοφία, ο Βίκτωρας και ο Στέλιος είναι μόλις 5 χρονών, αλλά φαίνεται πως θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο συναισθηματικό χαρακτήρα της σειράς. Τρία παιδιά, τρεις διαφορετικές παιδικές προσωπικότητες και μια ματιά στον κόσμο που υπόσχεται να κάνει το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» να ξεχωρίσει από το πρώτο κιόλας επεισόδιο.

Στον ρόλο της Σοφίας, η Ζωή Πυλιώτη αναμένεται να φέρει στην οθόνη τη γλυκύτητα, την αθωότητα αλλά και την ειλικρίνεια που μόνο ένα παιδί μπορεί να εκφράσει χωρίς φίλτρα.

Ζωή Πυλιώτη

 

Ιάσονας Τσιώνης

Ο Βίκτωρας, τον οποίο υποδύεται ο Ιάσονας Τσιώνης, είναι έτοιμος να μας θυμίσει τη δύναμη του παιδικού αυθορμητισμού ενώ ο Στέλιος, με τον Θοδωρή Μαρουλάκη στον ρόλο, συμπληρώνει με θετική ενέργεια την παιδική τριάδα του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Θοδωρής Μαρουλάκης

Λίγο πριν γνωρίσουμε τη Σοφία, τον Βίκτωρα και τον Στέλιο στην οθόνη, ένα πράγμα μοιάζει βέβαιο: αυτά τα τρία 5χρονα δεν έρχονται απλώς για να συμπληρώσουν το καστ, αλλά για να μας κάνουν να γελάσουμε, να συγκινηθούμε και φυσικά, να δούμε τη σειρά με πιο καθαρή, παιδική ματιά.

Το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» έρχεται σύντομα στον Alpha και οι μικροί του πρωταγωνιστές είναι έτοιμοι να κλέψουν, από νωρίς, τις καρδιές μας!

Δείτε εδώ το trailer:

09:09 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

