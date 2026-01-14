Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Ο Βασίλης Μηλιώνης είναι ο «Μπαμπά-χάχας»

Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», που έρχεται σύντομα στον Alpha, θα απολαύσουμε τρεις άντρες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας.

Τα «Τρία Μπαμπαδάκια» o Νίκος, ο Δημήτρης κι ο Ηρακλής, συναντώνται κάθε μέρα στην είσοδο του νηπιαγωγείου που αφήνουν τα παιδιά τους κι αρχίζουν να γίνονται φίλοι και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον στην απίθανη περιπέτεια που λέγεται «πατρότητα».

Ο Ηρακλής, που ενσαρκώνει ο Βασίλης Μηλιώνης, είναι ένας μπαμπάς πολύ νεανικός, που έχει χάσει τη γυναίκα του την Αλίκη και μεγαλώνει το γιο του, Στέλιο (Θοδωρής Μαρουλάκης), μόνος του.

Η αγάπη του για τα πάρτι, το αλκοόλ και τα φρουτάκια θα οδηγήσουν τους γονείς της γυναίκας του να διεκδικήσουν δικαστικά την επιμέλεια του παιδιού.

Ηρακλής & Στέλιος:

Ως από μηχανής Θεός εμφανίζεται στη ζωή του Ηρακλή, η Τζένη, την οποία υποδύεται η Θεόβη Στύλλου, η όμορφη δικηγόρος που μένει στο διαμέρισμα από κάτω του.

Ενώ αρχικά θέλει να του κάνει μήνυση για τη φασαρία που κάνει κάθε βράδυ με τα πάρτι, αργότερα θα αναλάβει να τον εκπροσωπήσει στη δικαστική μάχη της επιμέλειας του Στέλιου εναντίον των πεθερικών του και θα έρθουν κοντά.

Στο πλευρό του Ηρακλή, βρίσκεται ο αφοσιωμένος φίλος του και ψυχή-διαμάντι Πανούλης (Γιώργης Παρταλίδης), που εργάζεται και στην καντίνα με “βρώμικα” του Ηρακλή και θα έδινε και την ψυχή του για τον Ηρακλή και τον Στέλιο.

Στον αντίποδα, βρίσκουμε τον Ευριπίδη, που υποδύεται ο Δημήτρης Μαυρόπουλος, και είναι ο παππούς του Στέλιου και πεθερός του Ηρακλή. Προέρχεται από παραδοσιακά πλούσια οικογένεια και είναι παντρεμένος για πολλά χρόνια με τη Τζούλια, με την οποία έκανε την αποθανούσα Αλίκη (μητέρα του Στέλιου) και την Μαίρη (Ελένη Σακκά), τη δεύτερη κόρη τους και μαύρο πρόβατο της οικογένειας.

Η σύγκρουση τους με τον Ηρακλή είναι ένας τρόπος και για τους δύο να διαχειριστούν τον πόνο και τον θυμό τους από το χαμό της Αλίκης. Η Τζούλια, την οποία ενσαρκώνει η Πηνελόπη Μαρκοπούλου, είναι η σύζυγος του Ευριπίδη και πεθερά του Ηρακλή. Είναι εξαιρετικά αξιοπρεπής και άξια, και συχνά καλείται να «μαλακώσει» τον Ευριπίδη και να τον βγάλει απ’ το δρόμο της σύγκρουσης με τον Ηρακλή.

Δείτε εδώ το trailer: