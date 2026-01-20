Κακοκαιρία: Φαινόμενα ακραίας επικινδυνότητας και «κόκκινος» συναγερμός σε 5 περιφέρειες την Τετάρτη – Έκτακτα μέτρα, κλειστά σχολεία και φόβοι για πλημμύρες 

Σε κλοιό βαρυχειμωνιάς θα βρεθεί τις επόμενες ώρες σχεδόν ολόκληρη η χώρα, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για επικίνδυνη επιδείνωση σε 5 περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και η Αττική, ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε αρκετές περιοχές, ενώ έντονη είναι η ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα.

Το πρώτο στίγμα του πόσο σοβαρή είναι αυτή η κακοκαιρία το έδωσαν, οι θυελλώδεις, σαρωτικοί ανατολικοί άνεμοι, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, σημειώνοντας ότι έσπασε η κλίμακα μποφόρ με τις ριπές στιγμιαία να φτάνουν στα 130 χιλιόμετρα την ώρα.

Την Τετάρτη οι συνθήκες θα είναι εξαιρετικά δύσκολες στη χώρα, αφού σχεδόν καμία περιοχή δεν θα μείνει ανεπηρέαστη.

Live η εξέλιξη της κακοκαιρίας:

Ήχησε ήδη το 112 σε 5 περιοχές

Μάλιστα, ήδη ήχησε από το βράδυ της Τρίτης το 112 στη Λακωνία, την Αρκαδία, την Μεσσηνία, την Αργολίδα και την Κορινθία εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, στα μηνύματα αναφέρεται: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες».

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για την Αττική – Αναμένεται βροχή ενός μήνα μέσα σε λίγες ώρες

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εκφράζει την εκτίμησή του ότι την Τετάρτη θα σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική, κάνοντας λόγο για νερό ενός μηνός.

«Να ενημερώσω ότι τα σημαντικότερα προγνωστικά κέντρα συγκλίνουν για μεγάλα ύψη βροχής σε λίγες ώρες (περίπου το νερό του μήνα και περισσότερο ) αύριο στην Αττική. Επίμαχο διάστημα εκτιμώ μετά τις 10.00 π.μ.», τονίζει σε ανάρτησή του.

Οι «κόκκινες» περιοχές

Αναλυτικότερα, την Τετάρτη θα συνεχιστούν οι συνθήκες θύελλας με νοτιάδες, αυτήν τη φορά, που θα φτάνουν και πάλι τα 9 με 10 μποφόρ και θα σηκώνουν πολύ υψηλό κυματισμό. Παράλληλα, προβλέπονται ισχυρότατες βροχές και καταιγίδες.

Οι κόκκινες περιοχές θα είναι: η Μεσσηνία, η Λακωνία, η Αργολίδα, Κορινθία, ενώ όσο πηγαίνουμε προς το μεσημέρι τα φαινόμενα θα ανηφορίζουν κυρίως σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και θα βγουν και στο Αιγαίο.

Η Αττική θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας. Η μέρα θα ξεκινήσει με βροχερό καιρό, όμως υπάρχουν ενδείξεις για ένα χρονικό παράθυρο, ουσιαστικά από τις 10 – 11 το πρωί και μετά, κατά το οποίο θα έχουμε τις ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες και στο νομό Αττικής, με κίνδυνο πλημμυρών.

Παράλληλα, σε όλο τον ορεινό και ημιορεινό κορμό της χώρας, προβλέπονται ισχυρές χιονοπτώσεις, με πιθανά προβλήματα και στο οδικό δίκτυο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν κυρίως η Δυτική Μακεδονία και η Δυτική Θεσσαλία. Εκεί τα πράγματα θα είναι δύσκολα και με πιθανούς αποκλεισμούς ορεινών περιοχών και επίσης θα χιονίσει και μέσα σε μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, όπως τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, η Βέροια, η Έδεσσα και τα προάστια της Θεσσαλονίκης.

Η βελτίωση θα έρθει σταδιακά από την Πέμπτη και μετά.

Πέντε περιφέρειες σε «κόκκινο» συναγερμό

Την ίδια ώρα, σε κόκκινο συναγερμό είναι πέντε περιφέρειες, μεταξύ τους και η Αττική, ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται για την Τετάρτη.

Οι βροχοπτώσεις θα αρχίσουν από νωρίς την Τετάρτη αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα επιδεινωθούν. Ειδικά στην Αττική από το μεσημέρι οι εκτιμήσεις μιλούν για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Το φαινόμενο θα είναι κατηγορίας 5, δηλαδή ακραίο.

Οι περιοχές που θα πέσουν μεγάλες ποσότητες νερού

Το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τον Κόλπο της Σύρτης προς τα βορειοανατολικά, θα φέρει σημαντική επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, την Τετάρτη, αναφέρει το meteo.gr

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, κατά τη διάρκεια της Τετάρτης 21/01, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και από το βράδυ στις Κυκλάδες.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας προβλέπονται βροχές από νωρίς το πρωί, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη 21/01, κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

Επιπλέον, για την κακοκαιρία, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν:

οι έντονες χιονοπτώσεις στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και πρόσκαιρα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

οι μεγάλες ποσότητες νερού που αναμένεται να δεχτούν κυρίως η Ανατολική και η Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Ανατολική και η Νότια Θεσσαλία,

οι θυελλώδεις άνεμοι στα δυτικά και τα νότια,

Στους παρακάτω χάρτες, παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Τετάρτης καθώς και το συνολικό ύψος χιονιού μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 21/01.

Ακραία φαινόμενα την Τετάρτη

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι:

οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο,

οι τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

οι κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι.

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) αύριο μέχρι το απόγευμα,

στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια αύριο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ,

στην Αττική αύριο το μεσημέρι – απόγευμα,

στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες αύριο το απόγευμα,

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά αύριο το βράδυ έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης,

στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται αύριο

μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας),

μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

στη Θεσσαλία στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές,

στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα,

στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα,

στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ.

Οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι αύριο το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Σε αυτό το πλαίσιο και με θέμα την κακοκαιρία συνεκλήθη από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολ. Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από Τετάρτη έως και Πέμπτη τις Περιφέρειες:

Αττική Πελοπόννησος Στερεά Ελλάδα Θεσσαλία Δυτική Μακεδονία

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) ενώ συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες, στις περιοχές αυτές.

Σε εφαρμογή επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων

Σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων. Ενεργοποιούνται όλες οι κατά τόπους μονάδες, οι οποίες θα βρίσκονται στη διασπορά τουλάχιστον στις 5 Περιφέρειες που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Πρόκειται για τις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου που επηρεάζονται από τις βροχοπτώσεις, αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας που επηρεάζονται κυρίως από χιονοπτώσεις.

Ήδη οι πυροσβεστικές υπηρεσίες έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα. Το βράδυ της Τρίτης ολοκληρώθηκε η διυπουργική σύσκεψη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπό τον υπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για να συντονίσουν τις ενέργειές τους σε περίπτωση που χρειαστεί να επέμβουν, ενώ ενημερώθηκαν από τους μετεωρολόγους για τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα για να δουν τι θα πράξουν και πώς.

Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία

Την Τετάρτη, με απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, θα μείνουν κλειστά όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και τα νυχτερινά. «Καλώ όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες να συγκαλέσουν τα έκτακτα τοπικά και περιφερειακά συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και όλους τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας σε περιοχές που έχουμε έντονες χιονοπτώσεις. Όλοι οι οδηγοί υποχρεούνται να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Κεφαλογιάννης.

Παράλληλα, με νεότερη απόφαση που έλαβε ο Δήμος Πατρέων κλειστά θα παραμείνουν την Τετάρτη όλα τα σχολεία, λόγω της κακοκαιρίας.

Μετά το πρώτο κύμα των δήμων, που ανακοίνωσαν κλειστά σχολεία, για την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2025 και τις αποφάσεις των αντιπεριφερειαρχών, ήρθαν νέες ανακοινώσεις για κλειστά σχολεία, σε δήμο Τρίπολης, δήμο Γορτυνίας και Μεγαλόπολη, αυτήν τη φορά.

Ακόμη, κλειστά όλα τα σχολεία και οι κοινωνικές δομές σε Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία και παραλιακή Αρκαδία.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Περιφερειάρχη ή Δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

Κλειστά όλα τα σχολεία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Κλειστές θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη όλες οι σχολικές μονάδες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με απόφαση του περιφερειάρχη, Νεκτάριου Φαρμάκη

Η απόφαση ελήφθη, σύμφωνα με την Περιφέρεια, «λόγω των προβλημάτων και των ζημιών που έχουν ήδη προκληθεί σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας από την επιδείνωση του καιρού – και ιδιαίτερα τους θυελλώδεις ανέμους – καθώς και λόγω των συνεχιζόμενων προβλέψεων για περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, με γνώμονα την ασφάλεια των μετακινήσεων των χιλιάδων μαθητών».

Μάλιστα, «έπειτα από σχετική συνεργασία με την περιφερειακή διεύθυνση Εκπαίδευσης, τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεδιάσκεψη». Παράλληλα, όπως τονίζεται, «ο περιφερειάρχης έχει θέσει σε απόλυτη επιφυλακή το σύνολο του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ θα συνεδριάσουν και τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, για τον μέγιστο δυνατό συντονισμό δυνάμεων και την πλήρη ετοιμότητα απέναντι σε ενδεχόμενα ακραία φαινόμενα».

Σε σχετικές δηλώσεις που έκανε ο Νεκτάριος Φαρμάκης, τόνισε ότι «η ασφάλεια όλων, και ειδικά των μαθητών, είναι η απόλυτη προτεραιότητα και επιτάσσει να δράσουμε προληπτικά για να αποφύγουμε οποιονδήποτε κίνδυνο, δεδομένου ότι πολλά σημεία της Δυτικής Ελλάδας έχουν ήδη υποστεί ζημιές από την κακοκαιρία».

Ακόμη, με απόφαση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστου Μπούρα, αναστέλλεται λόγω της κακοκαιρίας και των καιρικών συνθηκών, η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών σε Ρίο, Κουκούλι, Μεσολόγγι και Αγρίνιο.

Σε επιφυλακή ο δήμος Αθηναίων λόγω καιρικών φαινομένων – Τα μέτρα που λαμβάνονται

Σε ύψιστο βαθμό ετοιμότητας τίθεται ο δήμος Αθηναίων από αύριο το πρωί της 21ης Ιανουαρίου, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Η Πολιτική Προστασία, η Δημοτική Αστυνομία, η Καθαριότητα, το Πράσινο και οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα είναι σε επιφυλακή προκειμένου να παρέμβουν όπου κριθεί απαραίτητο, με στόχο τη μείωση των προβλημάτων και την ασφάλεια των πολιτών.

Συγκεκριμένα, λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

Ύστερα από απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και με βάση τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και όλοι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του δήμου. Η απόφαση λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών, των γονέων, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού.

Τίθεται σε λειτουργία η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, 210-2012334) ως προσωρινός χώρος προστασίας των πολιτών, όπου θα παρέχονται ασφαλής προσωρινή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτή η Λέσχη Φιλίας Βοτανικού (Κοζάνης 4, 210-3423716).

Οι ομάδες Street Work του δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους δυσκολεύονται να μετακινηθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, που λειτουργεί αδιάλειπτα για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Επί 24ωρου βάσεως θα λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 210-5246515/6 (εσωτ. 0). Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι που χρειάζονται βοήθεια στο email [email protected].

Ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την υποστήριξη παρεμβάσεων σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, αξιοποιώντας εξειδικευμένα μηχανήματα, όπως JCB και φορτηγά.

Με ανακοίνωσή του ο δήμος Αθηναίων ζητά από τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις μέχρι την παρέλευση των ακραίων φαινομένων και να μην σταθμεύουν οχήματα σε σημεία με ιστορικό πλημμυρών και φρεατίων υδροσυλλογής. Για κάθε πρόβλημα, οι πολίτες θα μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο στον τετραψήφιο αριθμό του δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο), το 210-5277066 ή μέσω της εφαρμογής Novoville.

«Κλείνει» και το Δημόσιο – Πώς θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες

Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δημοσίου την Τετάρτη (21/1) μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ.

«Σε συνέχεια του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΦΚ), που εκδόθηκε σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), καλούνται οι υπηρεσίες του Δημοσίου που εδρεύουν σε περιοχές που αναφέρονται σε αυτό, όπως τυχόν θα επικαιροποιείται αρμοδίως από την ΕΜΥ βάσει της εξέλιξης του καιρικού φαινομένου, να προβούν σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των υπηρεσιών για την Τετάρτη 21/1/2026, στις εξής ενέργειες:

Σε περιπτώσεις όπου, με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων είναι δυνατή η εξ αποστάσεως παροχή εργασίας, συνιστάται η τηλεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4807/2021 ή άλλες ειδικές διατάξεις, προκειμένου αφενός να προστατευθούν οι εργαζόμενοι από τυχόν επιπτώσεις λόγω των καιρικών συνθηκών, και αφετέρου να διασφαλιστεί η λειτουργία των Υπηρεσιών.

Οι υπάλληλοι που δεν δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως, δύνανται να κάνουν χρήση των προβλεπόμενων εκ του νόμου αδειών απουσίας. Για το μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό του Δημοσίου ισχύει η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 50, του ΥΚ και για το ΙΔΟΧ προσωπικό οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του ΑΚ περί ανυπαίτιας μη παροχής εργασίας. (Σχετική η εγκύκλιος με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1193/οικ. 4758/20-3-2023-ΑΔΑ: 63ΤΠ46ΜΤΛ6-ΦΘΧ). Για την έγκριση της άδειας αυτής δεν απαιτείται εν προκειμένω η προσκόμιση δικαιολογητικών από δημόσιες αρχές.

Στις περιπτώσεις που η παρουσία των υπαλλήλων στις Υπηρεσίες τους κριθεί αιτιολογημένα ότι δύναται ή πρέπει να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο ή προγενέστερο χρόνο από τον καθορισμένο χρόνο προσέλευσης ή αποχώρησης, η τυχόν καθυστέρηση στην προσέλευση ή η πρόωρη αποχώρησή τους κρίνεται αιτιολογημένη, εφόσον στοιχειοθετείται αντικειμενική αδυναμία προσέλευσης ή αποχώρησης στον καθορισμένο χρόνο, καθώς σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προτάσσεται η ασφάλεια τους.

Προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών, διευκρινίζεται ότι τυχόν ραντεβού με Δημόσιες υπηρεσίες που έχουν προγραμματιστεί για την 21η/1/2026, τα οποία εκτάκτως, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν, οι Υπηρεσίες θα πρέπει να μεριμνήσουν για να ενημερωθούν αρμοδίως οι πολίτες με κάθε πρόσφορο τρόπο και να υπάρξει μέριμνα άμεσα για τον επαναπρογραμματισμό νέου ραντεβού.

Τα ως άνω δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κ.λπ.».

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) σχετικά με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα επικρατήσουν την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 και κατόπιν συσκέψεως με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την από 20.1.2026 εγκύκλιο λαμβάνει έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Α. Υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες

Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναμένεται να επικρατήσουν ακραίες καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το χρονικό διάστημα 06.00 πμ – 18.00 μμ, καθώς και στην Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας το χρονικό διάστημα 10.00 πμ – 20.00 μμ, καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, όπως εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα (delivery), κ.λπ.Σημειώνεται ότι στις ως άνω περιπτώσεις υποχρεωτικής παύσης εργασιών εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών του άρθρου 68 του ν. 4808/2021.

Η παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας (π.χ. υγειονομικές μονάδες, ύδρευση, ηλεκτρισμός, αεροπορικές μεταφορές, handling, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές), υπό την προϋπόθεση της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας επιβάλλεται από την Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), χρηματικό πρόστιμο δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης.

Β. Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας

Για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις, είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.

Γ. Έκτακτα μέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας

Για την εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου και για τη διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία, οι εργοδότες στις περιοχές που αναμένεται, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να πληγούν ιδιαιτέρως δύνανται να μην καταχωρούν εκ των προτέρων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Άνεμοι 11 μποφόρ και κύματα που περνούν πάνω από το Κάστρο

Λυσσομανούν οι άνεμοι στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, με τα κύματα περνούν πάνω από τα τείχη του Κάστρου, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τοπικούς μετεωρολογικούς σταθμούς, η ταχύτητα των ανέμων στην περιοχή του Ρίου φτάνει τα 11 μποφόρ, ενώ στον Ρωμανό Αχαΐας φτάνει ακόμη και τα 12.

Υπάρχει απαγορευτικό απόπλου, ενώ για λόγους ασφαλείας υπάρχει απαγορευτικό και για την κίνηση οχημάτων συγκεκριμένων κατηγοριών από τη γέφυρα. Επιτρέπονται μόνο τα μεγάλα φορτηγά τα οποία έχουν φορτίο και τα ΙΧ, υπό την προϋπόθεση να έχουν πολύ χαμηλή ταχύτητα.

Δένουν κάβους τα πλοία στο λιμάνι της Ραφήνας

Προβλήματα υπάρχουν εκτός από το Ρίο Αντίρριο, στις προθεσμιακές γραμμές Ζακύνθου – Κυλλήνης και αντίστροφα, αλλά και Κυλλήνης – Πόρου – Κεφαλονιάς, όπου εκεί δεν εκτελούνται τα δρομολόγια.

Επίσης λόγω των θυελλωδών ανέμων που σαρώνουν τα πελάγη προβλήματα υπάρχουν και στο Γύθειο και τα Κύθηρα, αλλά υπάρχουν και ανακοινώσεις από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Ραφήνα εκτελώντας δρομολόγια προς Κυκλάδες ότι το πρωί της Τετάρτης, δεν θα εκτελεστούν.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό δεν θα εκτελεστούν τα πρωινά δρομολόγια από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο και μένει να δούμε τι θα γίνει με τις απογευματινά δρομολόγια.