Δανός Ευρωβουλευτής επιπλήχθηκε επειδή είπε στον Τραμπ να «ξεκουμπιστεί»

Ένας Δανός Ευρωβουλευτής επιπλήχθηκε από τον αντιπρόεδρο του Εΰρωκοινοβούλιου επειδή είπε στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να «ξεκουμπιστεί» κατά τη διάρκεια ομιλίας του την Τρίτη.

«Επιτρέψτε μου να το θέσω με λόγια που ίσως καταλαβαίνετε», είπε ο Άντερς Βίστισεν, απευθυνόμενος στον Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης μεταξύ των ευρωβουλευτών σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ που σχετίζονται με τη Γροιλανδία. «Κύριε Πρόεδρε: ξεκουμπιστείτε από εδώ (bug off)».

Ο Βίστισεν, μέλος του δεξιού Λαϊκού Κόμματος της Δανίας, πολύ γρήγορα διακόπηκε από τον αντιπρόεδρο Νικολάε Στεφανούτσα επειδή χρησιμοποίησε «βρισιές».

«Λυπάμαι που σας διακόπτω, αλλά είναι απαράδεκτο», είπε ο Στεφανούτσα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βίστισεν χρησιμοποιεί μη κοινοβουλευτική γλώσσα. Ο βουλευτής είχε πει προηγουμένως στον Τραμπ να «πα να γ…θει» («fuck off») ενώ μιλούσε ενώπιον του Κοινοβουλίου τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο Τραμπ επιδίωκε ομοίως την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Εκείνη την εποχή, είπε στην Erin Burnett του CNN ότι η ωμή γλώσσα του είχε σκοπό να εκφράσει πόσο «απαράδεκτη» έβρισκε την απροκάλυπτη επιθυμία του Τραμπ για την απόκτηση της περιοχής.

Πηγή: CNN