  • Ένας Δανός Ευρωβουλευτής επιπλήχθηκε από τον αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβούλιου επειδή είπε στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να «ξεκουμπιστεί» κατά τη διάρκεια ομιλίας του την Τρίτη.
  • Ο Άντερς Βίστισεν είπε στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια συζήτησης για τους δασμούς των ΗΠΑ, «Κύριε Πρόεδρε: ξεκουμπιστείτε από εδώ (bug off)», με αποτέλεσμα να διακοπεί από τον αντιπρόεδρο Νικολάε Στεφανούτσα επειδή χρησιμοποίησε «βρισιές».
  • Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βίστισεν χρησιμοποιεί μη κοινοβουλευτική γλώσσα, καθώς είχε πει προηγουμένως στον Τραμπ να «πα να γ…θει» τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο Τραμπ επιδίωκε ομοίως την απόκτηση της Γροιλανδίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Δανός Ευρωβουλευτής επιπλήχθηκε επειδή είπε στον Τραμπ να «ξεκουμπιστεί»

Ένας Δανός Ευρωβουλευτής επιπλήχθηκε από τον αντιπρόεδρο του Εΰρωκοινοβούλιου επειδή είπε στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να «ξεκουμπιστεί» κατά τη διάρκεια ομιλίας του την Τρίτη.

Ο Τραμπ λέει ότι το ΝΑΤΟ θα είναι «πολύ χαρούμενο» καθώς επιμένει στην απόκτηση της Γροιλανδίας

«Επιτρέψτε μου να το θέσω με λόγια που ίσως καταλαβαίνετε», είπε ο Άντερς Βίστισεν, απευθυνόμενος στον Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης μεταξύ των ευρωβουλευτών σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ που σχετίζονται με τη Γροιλανδία. «Κύριε Πρόεδρε: ξεκουμπιστείτε από εδώ (bug off)».

Ο Βίστισεν, μέλος του δεξιού Λαϊκού Κόμματος της Δανίας, πολύ γρήγορα διακόπηκε από τον αντιπρόεδρο Νικολάε Στεφανούτσα επειδή χρησιμοποίησε «βρισιές».

New York Times: Το πρώτο έτος της προεδρίας Τραμπ θα μπορούσε να έχει μακροχρόνιες οικονομικές συνέπειες – Αργούν να φανούν, αλλά σαρώνουν

«Λυπάμαι που σας διακόπτω, αλλά είναι απαράδεκτο», είπε ο Στεφανούτσα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βίστισεν χρησιμοποιεί μη κοινοβουλευτική γλώσσα. Ο βουλευτής είχε πει προηγουμένως στον Τραμπ να «πα να γ…θει» («fuck off») ενώ μιλούσε ενώπιον του Κοινοβουλίου τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο Τραμπ επιδίωκε ομοίως την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Τραμπ: Το Συμβούλιο Ειρήνης θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ – Θα δείτε πόσο μακριά μπορώ να φτάσω για τη Γροιλανδία

Εκείνη την εποχή, είπε στην Erin Burnett του CNN ότι η ωμή γλώσσα του είχε σκοπό να εκφράσει πόσο «απαράδεκτη» έβρισκε την απροκάλυπτη επιθυμία του Τραμπ για την απόκτηση της περιοχής.

Πηγή: CNN

