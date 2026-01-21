Η Γαλλία ζητεί άσκηση του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία

Ο Δανός Υποστράτηγος Σόρεν Άντερσεν συνομιλεί με στρατιώτες κατά τη συμμετοχή τους σε στρατιωτική άσκηση στο Νουούκ της Γροιλανδίας στις 16 Ιανουαρίου
Ο Δανός Υποστράτηγος Σόρεν Άντερσεν συνομιλεί με στρατιώτες κατά τη συμμετοχή τους σε στρατιωτική άσκηση στο Νουούκ της Γροιλανδίας στις 16 Ιανουαρίου. Δανική Άμυνα/Reuters

Η Γαλλία ζήτησε να διεξαχθεί άσκηση του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία και είναι έτοιμη να συμβάλει σε αυτήν, δήλωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων στο CNN σήμερα (21/1).

Η Γαλλία, μαζί με άλλα ευρωπαϊκά έθνη, έχει αναπτύξει στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία την περασμένη εβδομάδα για να συμμετάσχει σε ξεχωριστή κοινή άσκηση υπό την ηγεσία της Δανίας.

Αυτό έρχεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις απειλές του για βίαιη προσάρτηση του αρκτικού νησιού. Οι δηλώσεις του έχουν φέρει σε κρίση την δεκαετιών συμμαχία ασφαλείας της Ευρώπης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Τι είναι μια άσκηση του ΝΑΤΟ;

Οι ασκήσεις προγραμματίζονται από έναν διοικητή του ΝΑΤΟ και μπορούν να ποικίλλουν σε εύρος, από λίγους αξιωματικούς έως «σενάρια μάχης πλήρους κλίμακας που περιλαμβάνουν αεροσκάφη, πολεμικά πλοία, πυροβολικά, τεθωρακισμένα οχήματα και χιλιάδες στρατιώτες», σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ υποστηρίζουν τις ασκήσεις παρέχοντας εθνικές δεσμεύσεις με τη μορφή στρατευμάτων, εξοπλισμού ή άλλων τύπων υποστήριξης. «Οι συμμετέχουσες χώρες είναι συνήθως υπεύθυνες για τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε μορφής εθνικής συνεισφοράς», αναφέρει το ΝΑΤΟ.

