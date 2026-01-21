Σώτης Βολάνης: «Η αλήθεια θα βγει στο φως…» – Η απάντηση για την αποχώρησή του από το νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδούσε

Απάντηση δίνει μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook ο Σώτης Βολάνης για την αποχώρησή του από σχήμα στο Cabana Live Stage, όπου συνεργαζόταν με την Τζένη Κατσίγιαννη.

Η αποχώρηση του τραγουδιστή προκάλεσε αντιδράσεις και ο ίδιος θέλησε να δώσει τις δικές τους απαντήσεις και εξηγήσεις. Ο Σώτης Βολάνης τονίζει ότι ουδέποτε συμφώνησε να εργαστεί στην επιχείρηση έως το Πάσχα και επισημαίνει ότι ο επιχειρηματίας αθέτησε τις γιορτινές ημέρες τα συμφωνηθέντα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Σώτη Βολάνη

«Γεια σας αγάπες μου. Τις τελευταίες ημέρες ακούω και διαβάζω διάφορα για το χαρακτήρα μου και την επαγγελματική μου συμπεριφορά. Ποτέ μου όλα αυτά τα χρόνια ως καλλιτέχνης δεν εκμεταλλεύτηκα και σεβάστηκα τον κόσμο που με αγαπάει, τους επιχειρηματίες και κυρίως συνεργάτες και το προσωπικό μιας και που ακούστηκε πως εξαιτίας μου στερήθηκαν 60 άνθρωποι το μεροκάματό τους. Η αλήθεια όπως και να ’χει θα βγει στο φως όχι από μένα γιατί σέβομαι την Τζένη Κατσίγιαννη και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ουδέποτε δεν συμφώνησα να εργαστώ στην επιχείρηση του Cabana live έως το Πάσχα που σίγουρα θα γινόταν αυτό γιατί όλα πηγαίνανε πολύ καλά αν ο επιχειρηματίας δεν αθετούσε τις γιορτινές μέρες τα συμφωνηθέντα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο… Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στο καινούριο πρόγραμμα του Cabana και να σας ενημερώσω πως επειδή και εγώ έχω μεγάλη οικογένεια εννοώ συνεργάτες μουσικούς και λοιπά, οι οποίοι και αυτοί έχουν ανάγκη από εργασία, θα συνεχίσω τις εμφανίσεις μου στην Θεσσαλονίκη».