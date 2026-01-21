Στρατηγική Σχέση 2.0: Ισραήλ και Ελλάδα προχωρούν σε στενή στρατιωτική συνεργασία – Οργή στην Τουρκία

Δεν μάσησε στιγμή τα λόγια του ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, ο οποίος στοχοποίησε την Τουρκία ευθέως ως την αναθεωρητική δύναμη της Ανατολικής Μεσογείου. Ελλάδα και Ισραήλ εμβαθύνουν τη στρατιωτική τους συνεργασία και προχωρούν πλέον σε συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, και ο Ισραηλινός ομόλογός του, Israel Katz, επιβεβαίωσαν τη μετάβαση της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών σε ένα νέο, βαθύτερο στάδιο, το οποίο ονομάστηκε «Στρατηγική Σχέση 2.0».

Οι βασικοί άξονες της συμφωνίας είναι οι εξής:

1. Δημιουργία «Αντιαεροπορικού Θόλου» (Anti-drone & Anti-missile)

Το κεντρικό σημείο της συνάντησης ήταν η οριστικοποίηση της συνεργασίας για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος αεράμυνας πολλαπλών επιπέδων στην Ελλάδα, στα πρότυπα του ισραηλινού Iron Dome.

Συμφωνήθηκε ότι το Ισραήλ θα παράσχει την τεχνογνωσία και τα συστήματα για την κάλυψη ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας, με έμφαση στην αντιμετώπιση απειλών από drones (UAVs) και πυραύλους. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας ώστε τμήματα του συστήματος να κατασκευάζονται ή να συντηρούνται στην Ελλάδα.

2. Συνεργασία στον Τομέα της Καινοτομίας (Innovation Hub)

Οι δύο υπουργοί υπέγραψαν μνημόνιο για τη διασύνδεση του νέου Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) με το αντίστοιχο οικοσύστημα του Ισραήλ.

Στόχος του μνημονίου είναι η κοινή ανάπτυξη νέων οπλικών συστημάτων, με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τα αυτόνομα συστήματα.

3. Διεύρυνση της Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα

Συμφωνήθηκε η επέκταση των δυνατοτήτων του Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης Πιλότων στην Καλαμάτα, το οποίο λειτουργεί ήδη με ισραηλινή εταιρεία.

Η συνεργασία θα περιλαμβάνει πλέον και την εκπαίδευση σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs), καθιστώντας την Ελλάδα περιφερειακό κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης για το ΝΑΤΟ και τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

4. Περιφερειακή Ασφάλεια και «Ήρεμα Νερά»

Σε γεωπολιτικό επίπεδο, οι δύο πλευρές συζήτησαν για την Ανατολική Μεσόγειο όπου κύριος στόχος είναι η διατήρηση της σταθερότητας και η προστασία των κοινών ενεργειακών προγραμμάτων (όπως το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector).

Σε ότι αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο Ν. Δένδιας ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της Γάζας και του Λιβάνου, ενώ τόνισε την ανάγκη για ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα αναφερόμενος ειδικά στην κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η χθεσινή συνάντηση (20 Ιανουαρίου 2026) στην Αθήνα μεταξύ του Νίκου Δένδια και του Israel Katz δεν ήταν απλώς μια εθιμοτυπική επίσκεψη, αλλά η οριστικοποίηση μιας από τις μεγαλύτερες αμυντικές συμφωνίες στην ιστορία της Ελλάδας, ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Ελλάδα προχωρά στην απόκτηση των ισραηλινών συστημάτων Barak MX (μέσου/μακρού βεληνεκούς), Spyder (μικρού/μέσου βεληνεκούς) και του προηγμένου David’s Sling (Σφεντόνα του Δαβίδ) για την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων. Τα συστήματα αυτά θα αντικαταστήσουν τα παλαιά ρωσικά συστήματα (S-300, Tor-M1, OSA) , των οποίων η συντήρηση είναι πλέον αδύνατη, όπως έχουμε κατά καιρούς αποκαλύψει με λεπτομερή δημοσιεύματα στο enikos.gr.

Υπογράφηκε το Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας για το 2026, το οποίο είναι το πιο πυκνό που έχει υπάρξει ποτέ:

55 Κοινές Δράσεις: Συμφωνήθηκαν συνολικά 55 στρατιωτικές ασκήσεις και δράσεις για το έτος.

Εστίαση στην Ελλάδα: Οι 29 από αυτές τις ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν επί ελληνικού εδάφους και υδάτων.

Noble Dina: Η Ελλάδα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεγάλη ναυτική άσκηση Noble Dina τους επόμενους μήνες, με έμφαση στην προστασία των ενεργειακών υποδομών στην Αν. Μεσόγειο.

Επανεπιβεβαιώθηκε ο άξονας Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, με την υποστήριξη των ΗΠΑ (σχήμα 3+1). Η συνεργασία αυτή επεκτείνεται πλέον και στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας, με το Ισραήλ να μεταφέρει τεχνογνωσία για την προστασία των κρίσιμων υποδομών της Ελλάδας από ψηφιακές επιθέσεις.

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να περάσουν απαρατήρητες οι ιδιαίτερα σκληρές δηλώσεις του Ισραέλ Κατζ για την Τουρκία.

«Μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, μεταξύ Ιερουσαλήμ και Αθήνας, υπάρχει ένας σαφής κοινός παρονομαστής: ο δεσμός ανάμεσα σε δύο δημοκρατίες, δύο ιστορικές παγκόσμιες πρωτεύουσες, καθεμία με βαθιά πολιτιστική κληρονομιά, που έθεσαν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού και αποτελούν πηγή έμπνευσης για ολόκληρο τον κόσμο» ανέφερε ο Ισραηλινός υπουργός προσθέτοντας: «Σήμερα, ως Υπουργός Άμυνας, η δέσμευσή μου είναι ξεκάθαρη: να εμβαθύνω ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική και περιφερειακή συνεργασία μεταξύ του Κράτους του Ισραήλ και της Ελλάδας».

Ειδικότερα, σε ότι αφορά την Τουρκία ανέφερε, χωρίς να την ονοματίσει: «Είμαστε εξίσου αποφασισμένοι και σε ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα: να μην επιτρέψουμε σε παράγοντες που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή να εδραιώσουν παρουσία μέσω της τρομοκρατίας, της επιθετικότητας ή στρατιωτικών παρακλαδιών – στη Συρία, στη Γάζα, στο Αιγαίο ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή – και να υλοποιήσουν τις επικίνδυνες φιλοδοξίες τους. Το Κράτος του Ισραήλ και η Ελλάδα, καθώς και μια ακόμη φίλη χώρα και των δύο, η Κύπρος, στέκονται ενωμένες απέναντι σε πραγματικές απειλές για ολόκληρη την περιφερειακή τάξη».

«Βράζουν» οι Τούρκοι

Καθόλου καλά δεν υποδέχθηκαν τις δηλώσεις Δένδια – Κατζ τα τουρκικά ΜΜΕ.

Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα του μετριοπαθούς CNN TURK, που με τίτλο «Έμφαση στην συνεργασία» αναφέρει ποια είναι τα κοινά αμυντικά έργα που ανακοίνωσαν οι δύο υπουργοί ότι θα τρέξουν άμεσα, αναπαράγοντας την δήλωση του Νίκου Δένδια ότι «Aποφασίσαμε να αναπτύξουμε ιδέες και τεχνικές γνώσεις για την καταπολέμηση μη επανδρωμένων εναέριων πλατφορμών, ιδίως drones και μη επανδρωμένων υποβρυχίων οχημάτων».

Σε πιο επιθετικό ύφος η Milliet με τίτλο: «θα μας βρουν απέναντί τους», αναφέρει ότι «Κατά τη συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, ενώ η Τουρκία ήταν στην ημερήσια διάταξη, το Τελ Αβίβ κατέγραψε τους στόχους του, και οι Δένδιας και Κατζ έκαναν μια εντυπωσιακή δήλωση με επίκεντρο την Άγκυρα».