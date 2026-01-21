Βρεττός Βρεττάκος: «Στην αρχή νόμιζα ότι το email που έστειλε ήταν spam» – Όσα περιέγραψε για τη συνεργασία του με τη Beyonce

  • Ο Βρεττός Βρεττάκος, ένας από τους μεγαλύτερους σχεδιαστές της Ελλάδας, μίλησε στο The 2night Show για την πορεία του στον χώρο της μόδας και τη συνεργασία του με τη Beyonce.
  • Η πρώτη προσέγγιση από τον στυλίστα της Beyonce έγινε μετά από σόου στη Μόσχα, με τον σχεδιαστή να μην απαντά αρχικά στο mail γιατί «νόμιζε ότι ήταν spam».
  • Η συνεργασία αφορούσε αρχικά το tour της «On the run» για τρία – τέσσερα κομμάτια, ενώ ο Βρεττάκος συνάντησε τη Beyonce στη Σερβία, όπου τον ρώτησε «πώς σου φάνηκα μέσα στη δημιουργία σου;».
Ο Βρεττός Βρεττάκος, ένας από τους μεγαλύτερους σχεδιαστές της Ελλάδας, ήταν καλεσμένος το βράδυ της Τρίτης (20/1) στο The 2night Show στον ΑΝΤ1. Ο σχεδιαστής μίλησε για την πορεία του στον χώρο της μόδας και τη συνεργασία του με τη Beyonce.

«Η πρώτη επαφή κι από εκεί που έγινα αναγνωρίσιμος είναι από τη Beyonce. Λόγω της δυναμικής εικόνας ότι είναι ο θηλυκός Michael Jackson και μετά είναι πολύ εύκολο να ανοίξουν διάπλατα οι πόρτες. Έκανα ένα σόου στην Μόσχα, παρουσίασα τη συλλογή μου κι είχε πολύ εντυπωσιακές κριτικές.

Επιστρέφοντας πίσω μας προσέγγισε ο στυλίστας της. Δεν απαντήσαμε στο mail γιατί νομίζαμε ότι ήταν spam. Τελικά έγινε ξανά η προσέγγιση κι ήταν για το tour της “On the run” για τρία – τέσσερα κομμάτια. Μας ζήτησαν μετά να ντύσουμε και τους χορευτές και τις δύο από τις τέσσερις θεματικές του σόου», τόνισε ο Βρεττός Βρεττάκος.

«Το είπα στον πατέρα μου γιατί η συζήτηση αυτή γινόταν ξημερώματα. Μου απάντησε “κακόμοιρο” γιατί δεν με πίστευε. Την συνάντησα στη Σερβία, που ήταν ο πρώτος σταθμός του tour της. Είναι η απόλυτη απομυθοποίηση σε σχέση με το πώς μπορεί να συμπεριφέρονται στην Ελλάδα. Με ρώτησε “πως σου φάνηκα μέσα στη δημιουργία σου;”. Οι πιο άξιοι και ταπεινοί είναι οι απόλυτα επιτυχημένοι στο είδος τους», πρόσθεσε ο Βρεττός Βρεττάκος.

