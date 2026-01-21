Ταξί: Συνεχίζεται και σήμερα η απεργία στην Αττική – Χειρόφρενο για 24 ώρες και στη Θεσσαλονίκη

Συνεχίζεται η απεργία των αυτοκινητιστών ταξί για δεύτερη ημέρα, στο πλαίσιο της νέας 48ωρης απεργίας που άρχισε χθες, Τρίτη (20/1) όπως είχαν προαναγγείλει μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης απεργίας της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Χωρίς ταξί θα είναι σήμερα και η Θεσσαλονίκη, καθώς το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης αποφάσισε 24ωρη απεργία έως τις 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Η κινητοποίηση έχει αρχίσει από τις 6:00 το πρωί της Τρίτης και θα ολοκληρωθεί στις 6:00 το πρωί της Πέμπτης.

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

1.️ Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.

2.️ Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

3. ️Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.

4. ️Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

5. Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

6.️ Ερανιστικό Νομοσχέδιο