Ταξί: Συνεχίζεται και σήμερα η απεργία στην Αττική – Χειρόφρενο για 24 ώρες και στη Θεσσαλονίκη

Συνεχίζεται η απεργία των αυτοκινητιστών ταξί για δεύτερη ημέρα, στο πλαίσιο της νέας 48ωρης απεργίας που άρχισε χθες, Τρίτη (20/1) όπως είχαν προαναγγείλει μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης απεργίας της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).
Χωρίς ταξί θα είναι σήμερα και η Θεσσαλονίκη, καθώς το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης αποφάσισε 24ωρη απεργία έως τις 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης.
Η κινητοποίηση έχει αρχίσει από τις 6:00 το πρωί της Τρίτης και θα ολοκληρωθεί στις 6:00 το πρωί της Πέμπτης.
Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ
1.️ Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.
2.️ Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
3. ️Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.
4. ️Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
5. Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.
6.️ Ερανιστικό Νομοσχέδιο