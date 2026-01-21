Ντόναλντ Τραμπ: Επιβιβάστηκε σε άλλο αεροσκάφος και ταξιδεύει προς το Νταβός μετά το τεχνικό πρόβλημα στο Air Force One

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβιβάστηκε σε ένα νέο αεροσκάφος, για να κατευθυνθεί προς το Νταβός, μετά το μικρό τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε το Air Force One μετά την απογείωσή του.

Το αεροπλάνο του Προέδρου των ΗΠΑ απογειώθηκε πριν από λίγο σύμφωνα με το CNN και είναι στον αέρα τώρα και κατευθύνεται προς το Νταβός.

Το Air Force One είχε επιστρέψει νωρίτερα στις ΗΠΑ λόγω «μικρού ηλεκτρικού προβλήματος», σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά τους τελευταίους μήνες που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναγκάζεται να στραφεί σε εφεδρικό αεροσκάφος.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ και η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, επιβιβάστηκαν με ασφάλεια σε ελικόπτερο υποστήριξης, αφού αυτό με το οποίο ταξίδευαν αντιμετώπισε υδραυλικό πρόβλημα και αναγκάστηκε να προσγειωθεί σε τοπικό αεροδρόμιο, ανακοίνωσε τότε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ.

Το περιστατικό προκάλεσε καθυστέρηση στην άφιξη των Τραμπ στο αεροδρόμιο Στάνστεντ στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τελικά επιβιβάστηκαν στο Air Force One κατά την επιστροφή τους στις ΗΠΑ.