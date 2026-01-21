Ντόναλντ Τραμπ: Επιβιβάστηκε σε άλλο αεροσκάφος και ταξιδεύει προς το Νταβός μετά το τεχνικό πρόβλημα στο Air Force One

Σύνοψη από το

  • Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβιβάστηκε σε ένα νέο αεροσκάφος, για να κατευθυνθεί προς το Νταβός, μετά το μικρό τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε το Air Force One μετά την απογείωσή του.
  • Το Air Force One είχε επιστρέψει νωρίτερα στις ΗΠΑ λόγω «μικρού ηλεκτρικού προβλήματος», σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.
  • Αυτή είναι η δεύτερη φορά τους τελευταίους μήνες που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναγκάζεται να στραφεί σε εφεδρικό αεροσκάφος, μετά από παρόμοιο περιστατικό που συνέβη και τον Σεπτέμβριο στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

αεροπλάνο Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβιβάστηκε σε ένα νέο αεροσκάφος, για να κατευθυνθεί προς το Νταβός, μετά το μικρό τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε το Air Force One μετά την απογείωσή του. 

Το αεροπλάνο του Προέδρου των ΗΠΑ απογειώθηκε πριν από λίγο σύμφωνα με το CNN και είναι στον αέρα τώρα και κατευθύνεται προς το Νταβός.

Το Air Force One είχε επιστρέψει νωρίτερα στις ΗΠΑ λόγω «μικρού ηλεκτρικού προβλήματος», σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά τους τελευταίους μήνες που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναγκάζεται να στραφεί σε εφεδρικό αεροσκάφος.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ και η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, επιβιβάστηκαν με ασφάλεια σε ελικόπτερο υποστήριξης, αφού αυτό με το οποίο ταξίδευαν αντιμετώπισε υδραυλικό πρόβλημα και αναγκάστηκε να προσγειωθεί σε τοπικό αεροδρόμιο, ανακοίνωσε τότε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ.

Το περιστατικό προκάλεσε καθυστέρηση στην άφιξη των Τραμπ στο αεροδρόμιο Στάνστεντ στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τελικά επιβιβάστηκαν στο Air Force One κατά την επιστροφή τους στις ΗΠΑ.

06:23 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Τεχνικό πρόβλημα στο Air Force One: Επέστεψε στη Βάση Άντριους λίγο μετά την απογείωση για το Νταβός

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στη στη Βάση Άντριου...
04:17 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Νέο λουτρό αίματος στον Νίγηρα: 31 άμαχοι νεκροί από επίθεση αποδιδόμενη σε τζιχαντιστές

Ο Νίγηρας βυθίστηκε ξανά στο πένθος εξαιτίας σφαγής αμάχων: τουλάχιστον 31 άνθρωποι δολοφονήθη...
04:05 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Έξαρση της ιλαράς στις ΗΠΑ – Πάνω από 600 επιβεβαιωμένα κρούσματα το φθινόπωρο

Aνησυχητική αύξηση καταγράφει η ιλαρά στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Νότια Καρολίνα να βρίσκετ...
03:51 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Ισραήλ στον ΟΗΕ: «Αποσταθεροποιητικός παράγοντα της περιοχής το Ιράν» – «Είμαστε σε υψηλή ετοιμότητα και σε συντονισμό με τις ΗΠΑ»

Εκτενή αποτίμηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, παρουσίασε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ...
