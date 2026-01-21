Σουβλάκι: Πότε αναμένεται να αυξηθεί ξανά η τιμή του

Δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα στο αγαπημένο σνακ των Ελλήνων, το σουβλάκι, στα ψητοπωλεία της Αττικής.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς στο enikonomia.gr, η τιμή στο σουβλάκι ενδέχεται να αυξηθεί μετά το Πάσχα κάτι λιγότερο από 10%, δηλαδή κατά 0,20 ευρώ με 0,30 ευρώ, στα ψητοπωλεία της Αττικής σε περίπτωση που ακριβύνουν οι τιμές στα κρέατα καθώς το διάστημα αυτό αρχίζει η τουριστική περίοδος σε διάφορους προορισμούς. Είναι μια παγιωμένη τακτική που γενικά ακολουθείται κάθε χρόνο, συμπληρώνουν οι ίδιοι παράγοντες, ωστόσο διευκρινίζουν πως δεν είναι σίγουρο πως θα συμβεί αυτό και φέτος.

Οι τιμές

Στις πίτες γύρο κοτόπουλο και χοιρινό

Για τις μέσες τιμές στις πίτες γύρο κοτόπουλο, χοιρινό, στα καλαμάκια κοτόπουλα και χοιρινά μιλά στο enikonomia.gr ο πρόεδρος Ψητοπωλών Αττικής, Νίκος Αγγελοσούλης.

Σήμερα η μέση τιμή στην πίτα γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό ανέρχεται στα 3,70 ευρώ στα ψητοπωλεία της Αττικής για take away αλλά το εύρος της είναι από 3,50 ευρώ μέχρι 4 ευρώ, σημειώνει. Και προσθέτει πως μόνο το 10% των ψητοπωλείων της Αττικής πουλάει τις πίτες γύρο ή κοτόπουλο πάνω από 4 ευρώ για take away.

Επίσης επισημαίνει πως η πίτα στις πιο λαϊκές γειτονιές (όπως στο Αιγάλεω, στον Κολωνό, στα Σεπόλια, στα Κάτω Πατήσια, στη Κυψέλη) πωλείται κατά μέσο όρο στα 3,50 ευρώ. Περίπου στα 4 ευρώ ανεβαίνει το κόστος για το αγαπημένο σνακ των Ελλήνων τόσο στις περιοχές της Αττικής στα βόρεια (όπως στην Κηφισιά, στο Κολωνάκι και στο Ψυχικό) όσο και στα Νότια (όπως στη Γλυφάδα) αναφέρει μεταξύ άλλων.

Μεταξύ άλλων o κ. Αγγελοσούλης αναφέρει πως εάν κάποιος παραγγείλει πίτα γύρο χοιρινό/ κοτόπουλο μέσω ειδικής εφαρμογής για διανομή φαγητό, τότε ενδέχεται να την πληρώσει 4 με 4,50 ευρώ.

Τα καλαμάκια κοτόπουλο και χοιρινό

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Ψητοπωλών Αττικής, η μέση τιμή πώλησης στα καλαμάκια κοτόπουλο και χοιρινό ανά τεμάχιο είναι περίπου στα 2,50 ευρώ. Όσον αφορά στο εάν έχουν γίνει αυξήσεις στις πίτες γύρο κοτόπουλο/χοιρινό και στα καλαμάκια ο πρόεδρος Ψητοπωλών Αττικής τονίζει πως «ακόμα δεν υπάρχουν μεταβολές στις τιμές και προς το παρόν αυτές είναι ίδιες με τις περσινές».