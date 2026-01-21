Σε εξέλιξη το 48ωρο κύμα κακοκαιρίας: Συναγερμός σε 5 Περιφέρειες για ακραία φαινόμενα – Στο επίκεντρο και η Αττική

Σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού βρίσκεται η Αττική και άλλες 4 περιφέρειες, καθώς η κακοκαιρία με έντονα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα βρίσκεται σε εξέλιξη, και θα διαρκέσει μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης. Ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τον Κόλπο της Σύρτης προς τα βορειοανατολικά, φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα, σύμφωνα με την ΕΜΥ και το Meteo, ενώ ήδη από χθες, έχουν σταλεί μηνύματα του 112 σε περιοχές της Πελοποννήσου για περιορισμό μετακινήσεων.

Οι βροχοπτώσεις έχουν ξεκινήσει ήδη, από χθες το βράδυ, και σταδιακά τα φαινόμενα θα επιδεινωθούν. Συγκεκριμένα στην Αττική, από το μεσημέρι, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, να επισημαίνει πως «περιμένουμε πολύ νερό σε ελάχιστο χρόνο», και για αυτόν τον λόγο αποφασίστηκε προληπτικά να μη λειτουργήσουν διά ζώσης τα σχολεία, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Live η εξέλιξη της κακοκαιρίας:

Στα λευκά περιοχές της χώρας

Πυκνή χιονόπτωση σημειώνεται σε ορεινές περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως ο Χορτιάτης, το Φίλυρο, ο Σοχός, το Μελισσοχώρι, και το Πολυδένδρι. Επί ποδός βρίσκονται ήδη τα μηχανήματα του Δήμου για τον αποχιονισμό, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα.

«Στα λευκά» ξεκινούν την ημέρα τους, σήμερα (21/01), οι κάτοικοι ορεινών περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, όπως το Λιβάδι Ελασσόνας

Πυκνή χιονόπτωση σημειώνεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (21/01) και μέσα στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Meteo, κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και από το βράδυ στις Κυκλάδες.

Όπως τονίζεται, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη 21/01, κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (ακραία).

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται από το ΜΕΤΕΟ/ ΕΑΑ, για την κακοκαιρία, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν:

• οι έντονες χιονοπτώσεις στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και πρόσκαιρα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

• οι μεγάλες ποσότητες νερού που αναμένεται να δεχτούν κυρίως η Ανατολική και η Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Ανατολική και η Νότια Θεσσαλία,

• οι θυελλώδεις άνεμοι στα δυτικά και τα νότια.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού (Red Code) από Τετάρτη έως και Πέμπτη τις εξής πέντε περιφέρειες της χώρας:

Αττικής Πελοποννήσου Στερεάς Ελλάδας Θεσσαλίας Δυτικής Μακεδονίας

Μήνυμα του 112 σε 5 νομούς της Πελοποννήσου

Ήδη από το βράδυ της Τρίτης ήχησε το 112 στη Λακωνία, την Αρκαδία, την Μεσσηνία, την Αργολίδα και την Κορινθία εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, στα μηνύματα αναφέρεται: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Μεσσηνίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026

Ακραία φαινόμενα

Σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι:

οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο,

οι τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

οι κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι.

Συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) αύριο μέχρι το απόγευμα,

στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια αύριο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ,

στην Αττική αύριο το μεσημέρι – απόγευμα,

στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες αύριο το απόγευμα,

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά αύριο το βράδυ έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης,

στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται αύριο

μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας),

μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

στη Θεσσαλία στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές,

στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα,

στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα,

στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ.

Οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι αύριο το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια λόγω των ισχυρών φαινομένων

Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν Τετάρτη τα πλοία, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Από το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου ακυρώθηκαν όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται να ενταθούν τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Αττική.

Προς τον Αργοσαρωνικό, κανένα ταχύπλοο δεν θα εκτελέσει δρομολόγιο, τουλάχιστον έως τις 17:00.

Σε επιφυλακή ο δήμος Αθηναίων λόγω καιρικών φαινομένων

Σε ύψιστο βαθμό ετοιμότητας τίθεται ο δήμος Αθηναίων από σήμερα το πρωί της 21ης Ιανουαρίου, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Η Πολιτική Προστασία, η Δημοτική Αστυνομία, η Καθαριότητα, το Πράσινο και οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα είναι σε επιφυλακή προκειμένου να παρέμβουν όπου κριθεί απαραίτητο, με στόχο τη μείωση των προβλημάτων και την ασφάλεια των πολιτών.

Συγκεκριμένα, λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

1. Ύστερα από απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και με βάση τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και όλοι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του δήμου. Η απόφαση λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών, των γονέων, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού.

2. Τίθεται σε λειτουργία η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, 210-2012334) ως προσωρινός χώρος προστασίας των πολιτών, όπου θα παρέχονται ασφαλής προσωρινή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτή η Λέσχη Φιλίας Βοτανικού (Κοζάνης 4, 210-3423716).

3. Οι ομάδες Street Work του δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους δυσκολεύονται να μετακινηθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, που λειτουργεί αδιάλειπτα για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Επί 24ωρου βάσεως θα λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 210-5246515/6 (εσωτ. 0). Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι που χρειάζονται βοήθεια στο email [email protected].

4. Ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την υποστήριξη παρεμβάσεων σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, αξιοποιώντας εξειδικευμένα μηχανήματα, όπως JCB και φορτηγά.

Με ανακοίνωσή του ο δήμος Αθηναίων ζητά από τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις μέχρι την παρέλευση των ακραίων φαινομένων και να μην σταθμεύουν οχήματα σε σημεία με ιστορικό πλημμυρών και φρεατίων υδροσυλλογής. Για κάθε πρόβλημα, οι πολίτες θα μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο στον τετραψήφιο αριθμό του δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο), το 210-5277066 ή μέσω της εφαρμογής Novoville.

Κολυδάς για κακοκαιρία στην Αττική: Ένα «μέτριο» φαινόμενο πανελλαδικά δεν είναι αυτομάτως ακίνδυνο σε τοπικό επίπεδο

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προχώρησε σε ανάρτηση στα social media, σχετικά με την ανάγκη σωστής ερμηνείας των προγνωστικών χαρτών και όχι αποσπασματικής ανάγνωσης.

«Το επερχόμενο επεισόδιο βροχών έως τις πρώτες ώρες της Πέμπτης δείχνει καθαρά πόσο εύκολα οι χάρτες αθροιστικού υετού μπορούν να παρερμηνευθούν, αν αποκοπούν από τη συνολική μετεωρολογική εικόνα. Η σύγκριση ανάμεσα στο ECMWF και το BOLAM δεν αποκαλύπτει αντίφαση, αλλά δύο διαφορετικές οπτικές του ίδιου φαινομένου.

Το Eυρωπαϊκό μοντέλο περιγράφει ένα γενικευμένο, χειμερινό επεισόδιο βροχών, με μέτρια και σχετικά ομοιόμορφα ποσά. Τα περισσότερα σενάρια τοποθετούν τα αθροιστικά ύψη στην τάξη των 20–30 mm, χωρίς ένδειξη εκτεταμένων ακραίων φαινομένων. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη διάρκεια των βροχών, όχι όμως την έντονη καταιγιδική δραστηριότητα.

Το BOLAM, με την υψηλότερη ανάλυσή του, «φωτίζει» τις τοπικές ενισχύσεις σε ορισμένες περιοχές –λόγω ορογραφίας ή συγκλίσεων– όπου τα ποσά μπορούν να ανέβουν τοπικά στα 30–40 mm. Αυτές οι τιμές δεν είναι πρόγνωση για όλη την περιοχή, αλλά ένδειξη του πού μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Εδώ ακριβώς χρειάζεται προσοχή. Στην Αθήνα, η εμπειρία έχει δείξει ότι πλημμυρικά φαινόμενα έχουν καταγραφεί ακόμη και με 30–40 mm βροχής, όταν αυτά πέσουν σε μικρό χρονικό διάστημα ή πάνω σε ήδη επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον. Άρα, ακόμη και ένα επεισόδιο που χαρακτηρίζεται «μέτριο» σε πανελλαδική κλίμακα, δεν είναι αυτομάτως ακίνδυνο σε τοπικό επίπεδο.

Στην Αττική δεν αναμένονται πολλές καταιγίδες. Οι βροχές μπορεί να είναι κατά τόπους επίμονες ή μέτριας έντασης, αλλά χωρίς εκτεταμένη ηλεκτρική δραστηριότητα. Αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για ένα επεισόδιο διάρκειας και όχι έντασης, όπου τα υετικά ποσά μπορούν να συσσωρευτούν κυρίως μέσω συνεχούς βροχής και όχι μέσω ισχυρών καταιγίδων. Με άλλα λόγια, ακόμη και αν καταγραφούν τοπικά αξιόλογα ύψη υετού, αυτά δεν θα συνδέονται με «πολλές καταιγίδες» στην Αττική, αλλά με την παρατεταμένη δράση του συστήματος — μια λεπτομέρεια κρίσιμη για τη σωστή ερμηνεία των φαινομένων. Το μετεώγραμμα την Τετάρτη στην Αθήνα δίνει μέσο υετό 15–20 mm, με ακραίο σενάριο έως 30–35 mm, κυρίως από παρατεταμένη βροχή και όχι από πολλές καταιγίδες.

Το συμπέρασμα είναι διπλό. Από τη μία πλευρά, δεν υπάρχουν ενδείξεις γενικευμένης ακραίας κακοκαιρίας για την Αττική, ενώ από την άλλη, η τοπική ευαισθησία –ιδίως σε αστικές περιοχές όπως η Αθήνα– επιβάλλει επαγρύπνηση και μέτρο στην ερμηνεία. Οι χάρτες υετού ή ειδικών φαινομένων είναι χρήσιμοι, αλλά η πρόγνωση δεν είναι το χρώμα τους. Είναι η σωστή ανάγνωσή τους».