Ο πατέρας της την πέταξε έξω από το σπίτι ξαφνικά για να μείνουν τα θετά παιδιά του – «Επιχείρησε να πάρει χρήματα από τον λογαριασμό μου»

Το τελευταίο εξάμηνο, η TikToker @ebebeb377 και τα αδέλφια της έχουν περάσει από τρομερές καταστάσεις εξαιτίας της κακιάς μητριάς τους και του πατέρα τους.

Πρώτα απ’ όλα, ο πατέρας τους επέτρεψε στη γυναίκα αυτή και τα παιδιά της να μετακομίσουν στο σπίτι τους μετά από γνωριμία μόλις οκτώ μηνών. Ενημερωτικά, αυτή η γυναίκα έχει παντρευτεί οκτώ φορές και τα παιδιά της έχουν τέσσερις διαφορετικούς πατεράδες.

Επιπλέον, ήταν πρώην εθισμένη στα ναρκωτικά και είχε χάσει την επιμέλεια των παιδιών της στο παρελθόν.

“Έφτασε στα άκρα”

Για να μπορέσει να φέρει την καινούργια του οικογένεια στο σπίτι, ο πατέρας τους σκότωσε τον σκύλο τους, επειδή ήταν επιθετικός με τους ξένους. Είπε ψέματα στην @ebebeb377 και τα αδέλφια της για τη φρικτή του πράξη, λέγοντας τους ότι ο σκύλος είχε εξαφανιστεί.

Στην πραγματικότητα, σκότωσε τον σκύλο που μεγάλωναν από μικρό, πυροβολώντας τον.

Ο πατέρας τους επίσης έβγαλε τα αδέλφια της από τα δωμάτιά τους για να κάνει χώρο για τα νέα του παιδάκια.

Δεν μίλησε στην @ebebeb377 από την ημέρα που εκείνη πήγε να μείνει στον κοιτώνα του πανεπιστημίου, μέχρι που της έστειλε μήνυμα προσπαθώντας να αποκτήσει πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό και να της κλέψει τα χρήματα.

“Με πέταξε έξω απ’ το σπίτι χωρίς καμία προειδοποίηση”

Μετά από όλα αυτά, την πέταξε από το σπίτι χωρίς να την ενημερώσει.

Η @ebebeb377 το κατάλαβε μια μέρα όταν γύρισε στο σπίτι από το πανεπιστήμιο και συνειδητοποίησε ότι το δωμάτιό της ήταν τελείως άδειο.

Κανείς δεν της έλεγε πού είχαν βάλει τα πράγματά της.

Αλλά όταν μπήκε στο δωμάτιο μιας από τις ετεροθαλείς αδερφές της, ανακάλυψε ότι χρησιμοποιούσαν τα πράγματά της.

Μετά από όλα αυτά, ο πατέρας της και η μητριά της της πήραν το κινητό και το αυτοκίνητο της βιολογικής της αδερφής, επειδή δεν σταμάτησε την @ebebeb37 και την άφησε να επιστρέψει στο σπίτι της.

Επιπλέον, η μητριά έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί τις χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις της μητέρας της @ebebeb377, οι οποίες έχουν περάσει στην οικογένεια από γενιά σε γενιά.

Αυτό που βρίσκει περίεργο είναι το πώς η μητριά χρησιμοποιεί τα πράγματα άλλης γυναίκας και τα διεκδικεί σαν να είναι δικά της.

Έχει επίσης διαδώσει ψέματα για την @ebebeb377, λέγοντας ότι αυτή είναι συνέχεια σε πάρτι.

Η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από απλό οικογενειακό δράμα.

Είναι ένα επώδυνο μάθημα για το πόσο εύκολα μπορεί ένας γονιός να προδώσει τα παιδιά του.

Πολλοί χρήστες του TikTok ταυτίστηκαν με την ιστορία της και μοιράστηκαν παρόμοιες εμπειρίες που είχαν ζήσει.

«Ο μπαμπάς μου πέταξε όλα τα πράγματα που είχαμε αφήσει στο σπίτι για την περίοδο που είχε την επιμέλεια, αφού άφησε τα παιδιά της νέας του αρραβωνιαστικιάς να τα ψάξουν για να πάρουν τα δωμάτια. Και κανένας από τους επτά άλλους ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση δεν έχει πλέον σχέση μαζί του», σχολίασε ένας χρήστης.