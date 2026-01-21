Κίνηση: «Φρακαρισμένος» ο Κηφισός, στο… κόκκινο Κηφισίας, Ποσειδώνος και κέντρο της Αθήνας

Δύσκολοι «καιροί» για τους οδηγούς στους περισσότερους δρόμους της Αττικής, σήμερα, Τετάρτη (21/1) με την κίνηση να είναι αυξημένη. Στο «κόκκινο» βρίσκονται και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, ο Κηφισός και η Μεσογείων.

Προβλήματα καταγράφονται σε Κατεχάκη στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, Λεωφόρο Κηφισίας και Βασιλίσσης Σοφίας (και στα δύο ρεύματα).

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Καλλιρόης και την άνοδο της Συγγρού.

Υπομονή πρέπει να διαθέτουν όσοι κινούνται σε Σταδίου, Λεωφόρο Ποσειδώνος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας