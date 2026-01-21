Κακοκαιρία: Στα λευκά «ντύθηκαν» πολλές περιοχές της χώρας – Πάνω από 30 πόντους το χιόνι στο Μουζάκι – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σύνοψη από το

  • Στο Μουζάκι Καρδίτσας, το ύψος του χιονιού ξεπερνά τους 30 πόντους στο ορεινό τμήμα, με τα συνεργεία του δήμου και της Περιφέρειας να καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου.
  • Κλειστά παραμένουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Τρίκαλα και Δήμο Μετεώρων (Καλαμπάκα) λόγω της χιονόπτωσης, με αποφάσεις των δημάρχων Νίκου Σακκά και Λευτέρη Αβραμόπουλου αντίστοιχα.
  • Η κακοκαιρία έφερε χιόνια σε Θεσσαλονίκη (Χορτιάτης), ορεινές περιοχές της Λάρισας και Φλώρινα, όπου το χιόνι ξεπέρασε τους 10 πόντους. Στη Φλώρινα, η κίνηση γίνεται με χειμερινά ελαστικά ή αντιολισθητικές αλυσίδες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία: Στα λευκά «ντύθηκαν» πολλές περιοχές της χώρας – Πάνω από 30 πόντους το χιόνι στο Μουζάκι – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Άργησε αλλά έκανε την εμφάνισή του φέτος ο χιονιάς, ντύνοντας στα λευκά πολλές περιοχές της χώρας.

Μπορεί οι κάτοικοι σε Φλώρινα, Πέλλα, Ημαθία, Κοζάνη, Καστοριά και άλλες περιοχές να κοιμήθηκαν απλά κρυώνοντας, ξύπνησαν όμως με ένα… λευκό πέπλο σε δρόμους και αυλές, ενώ σε πολλά σημεία το χιόνι φτάνει σε μεγάλο ύψος. Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν και σε περιοχές των Σερρών και του Κιλκίς.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τις χιονισμένες περιοχές:

Αριδαία
Γρεβενά
Νεάπολη Κοζάνης
Νάουσα
Γιαννιτσά
Κρύα Βρύση Πέλλας

Φωτογραφίες: Weather Analysis, Northmeteo.gr, Sakis Arnaoutoglou/Facebook

Παράλληλα, ο δήμος Μουζακίου της Π.Ε. Καρδίτσας, κάνει γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι λόγω της έντονης χιονόπτωσης στο ορεινό τμήμα πάνω από τη διασταύρωση «Μπαλάνου» το ύψος του χιονιού ξεπερνά τους 30 πόντους.

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται επί ποδός, καταβάλλοντας συνεχείς προσπάθειες για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου, με στόχο να παραμείνει ανοιχτή και ασφαλής η κυκλοφορία.

Καλούνται οι πολίτες:

• Να έχουν υποχρεωτικά αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματά τους.

• Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.

• Να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ο δήμος Μουζακίου και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστας Σκρέτας εφιστούν την προσοχή των πολιτών και συνιστούν την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Για οποιαδήποτε ανάγκη ή πληροφορία, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μουζακίου.

Ο δήμος Τρικκαίων κάνει γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι, με απόφαση του δημάρχου Νίκου Σακκά, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά για το υπόλοιπο της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου 2026, λόγω της χιονόπτωσης.

Στα λευκά ξύπνησε το πρωί της Τετάρτης και η πόλη της Καλαμπάκας. Με απόφαση του δημάρχου Λευτέρη Αβραμόπουλου παραμένουν κλειστά όλα τα σχολεία, σε όλο τον Δήμο Μετεώρων.

Δείτε βίντεο του trikalavoice.gr από το τμήμα Βαθύρεμα-Στουρναρέικα:

Χιόνια έντυσαν στα λευκά τη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα στον Χορτιάτη από τις πρώτες ώρες της ημέρας, η χιονόπτωση κάλυψε δρόμους, στέγες και δέντρα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό λευκό τοπίο.

«Στα λευκά» ξεκινούν την ημέρα τους, σήμερα (21/01), οι κάτοικοι ορεινών περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, όπως το Λιβάδι Ελασσόνας

Πυκνές χιονοπτώσεις σημειώνονται από τη νύχτα σε όλες τις ορεινές περιοχές της Ηπείρου με την Πολιτική Προστασία της περιφέρειας και τους δήμους, να βρίσκονται σε συναγερμό. Νωρίς το πρωί, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία από τα διόδια Δροσοχωρίου έως την Παναγιά.

Στα Τζουμέρκα, στην Άρτα, στο Μέτσοβο, στο Ζαγόρι, στο Πωγώνι, χιονίζει ασταμάτητα με το ύψος του χιονιού να φτάνει και το μισό μέτρο στα πιο ορεινά χωριά, ενώ ο υδράργυρος έχει κάνει βουτιά κάτω από το μηδέν.

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν λειτουργούν σήμερα στα Τζουμέρκα και το Μέτσοβο, με αποφάσεις που ελήφθησαν χθες από τους δήμους.

Σε όλο το οδικό δίκτυο επιχειρούν μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες, προκειμένου να μένουν ασφαλείς οι δρόμοι για τους οδηγούς, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες.

H ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, για την απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στην Εγνατία αναφέρει:

«.. για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και ειδικότερα την αποφυγή πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών, λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, χιονόπτωση, ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους βαρέων οχημάτων, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, από το 72,900 χιλιόμετρο, Κόμβος Παμβώτιδας, πριν τα διόδια Δροσοχωρίου, έως και το 120,800 χιλιόμετρο, Κόμβος Παναγιάς, του αυτοκινητοδρόμου “Εγνατία Οδός” και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Της απαγόρευσης εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας, τα εκχιονιστικά και φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι και τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης».

 

10:01 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στην Αττική – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

09:23 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Δέντρο 1.074 ετών και 23 μέτρων στέκει αγέρωχο στο Εθνικό Πάρκο Κερκίνης από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία

Περισσότερους από δέκα αιώνες ζωής μετράει ένα δέντρο στο Εθνικό Πάρκο Κερκίνης, που φύτρωσε τ...
09:04 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κίνηση: «Φρακαρισμένος» ο Κηφισός, στο… κόκκινο Κηφισίας, Ποσειδώνος και κέντρο της Αθήνας

Δύσκολοι «καιροί» για τους οδηγούς στους περισσότερους δρόμους της Αττικής, σήμερα, Τετάρτη (2...
08:51 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Πυκνή χιονόπτωση στα Τρίκαλα – Δείτε βίντεο

Πυκνή χιονόπτωση σημειώνεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (21/01) και μέσα στα Τρί...
