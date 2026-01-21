Air Force One: Σπάνια τα προβλήματα στα αεροπλάνα που μεταφέρουν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ – Γιατί καθυστερεί η αντικατάστασή τους

Τα δύο αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται ως Air Force One βρίσκονται σε υπηρεσία εδώ και περίπου 35 χρόνια και οι προσπάθειες αντικατάστασής τους έχουν αντιμετωπίσει μια σειρά καθυστερήσεων.

Παρόλα αυτά, τα αεροσκάφη συντηρούνται αυστηρά και τα τεχνικά προβλήματα, όπως το ηλεκτρικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε, ενώ ο Τραμπ βρισκόταν καθ’ οδόν προς το Νταβός, είναι εξαιρετικά σπάνια.

Εκτός από τεχνικά προβλήματα, προηγούμενοι πρόεδροι έχουν επίσης βιώσει άλλα περιστατικά στο Air Force One που έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.

Ακολουθεί ένα σύντομο ιστορικό σημαντικών περιστατικών στο Air Force One:

2006: Ένα μηχανικό πρόβλημα καθήλωσε το Air Force One ενώ ο τότε πρόεδρος Τζορτζ Μπους βρισκόταν στην πόλη Χο Τσι Μινχ του Βιετνάμ, αναγκάζοντας τον ηγέτη να πάρει ένα εφεδρικό αεροπλάνο.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του τότε προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον στη Συρία, η χώρα υποδοχής έστειλε τέσσερα συριακά μαχητικά αεροσκάφη για να συνοδεύσουν το Air Force One. Αλλά ο πιλότος δεν ειδοποιήθηκε και θεώρησε τα αεροσκάφη επίθεσης, εκτελώντας μια σειρά από ελιγμούς αποφυγής. 1953: Το αεροπλάνο του τότε προέδρου Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, με το όνομα «Columbine II» και ταυτοποιημένο από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ως «Air Force 8610», πετούσε πάνω από τη Νέα Υόρκη όταν παραλίγο να συγκρουστεί στον αέρα με ένα εμπορικό αεροσκάφος με τον ίδιο αριθμό πτήσης. Το παραλίγο ατύχημα ώθησε την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας να ορίσει ένα διακριτικό κλήσης για κάθε αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ο Πρόεδρος, οδηγώντας στη γέννηση του Air Force One.

Η προσπάθεια αντικατάστασης του στόλου των Air Force One αντιμετώπισε μια σειρά καθυστερήσεων

Η μακροχρόνια προσπάθεια της κυβέρνησης των ΗΠΑ να αντικαταστήσει τα δύο παλαιά αεροσκάφη που χρησιμοποιούνταν ως Air Force One έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από καθυστερήσεις τα τελευταία χρόνια.

Τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται σήμερα ως Air Force One είναι άνω των 30 ετών και τα αεροσκάφη 747-8 που αντικαθιστούν τα Boeing δεν αναμένεται να παραδοθούν πριν από τα μέσα του 2028 – χρόνια πίσω από το αρχικό χρονοδιάγραμμα του προγράμματος για το 2022. Τα νέα αεροσκάφη τροποποιούνται στο Σαν Αντόνιο στο πλαίσιο μιας σύμβασης που πλέον αποτιμάται σε περισσότερα από 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τον Δεκέμβριο, η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σχέδια για την αγορά δύο επιπλέον αεροσκαφών Boeing 747‑8 από τη γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa έναντι περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και των ανταλλακτικών για τον μελλοντικό προεδρικό στόλο. Ένα από τα αεροσκάφη αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές του τρέχοντος έτους, ενώ το δεύτερο θα φτάσει πριν από το τέλος του έτους.

Επιπλέον, η Πολεμική Αεροπορία έχει ξεκινήσει την τροποποίηση ενός Boeing 747 που δώρισε το Κατάρ για πιθανή χρήση ως προσωρινό προεδρικό αεροσκάφος. Αξιωματούχοι λένε ότι το αεροπλάνο βρίσκεται υπό εκτεταμένη αναβάθμιση για να πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας και επικοινωνιών των ΗΠΑ, μια διαδικασία που οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες ή χρόνια και έχει προκαλέσει διακομματική κριτική για ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια.