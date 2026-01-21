Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Παίρνω εγώ την ευθύνη για τον χωρισμό» – Τι είπε για το παιδί που δεν ήρθε

Σύνοψη από το

  • Ο Στράτος Τζώρτζογλου, σε συνέντευξή του, ανέλαβε την ευθύνη για τον χωρισμό του με τη Σοφία Μαριόλα, τονίζοντας: «Πάντα παίρνω την ευθύνη για τις πράξεις μου».
  • Αναφορικά με το παιδί που δεν ήρθε, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι «υπήρχε ένα πρόβλημα υγείας που δεν το επέτρεπε» και μετά μπήκε σε κατάθλιψη για τρία χρόνια.
  • Παρά τον χωρισμό, ο Στράτος Τζώρτζογλου εξέφρασε την αγάπη και τον θαυμασμό του για τη Σοφία Μαριόλα, η οποία μάλιστα θα παραστεί στην πρεμιέρα του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Τζώρτζογλου - Μαριόλα

Για τον χωρισμό του με τη Σοφία Μαριόλα μίλησε μεταξύ άλλων ο Στράτος Τζώρτζογλου σε συνέντευξή του στο περιοδικό «ΟΚ».

Ο ηθοποιός άνοιξε την καρδιά του και σε ερώτηση αν παίρνει εκείνος την ευθύνη για τον χωρισμό τους, απάντησε ότι «πάντα παίρνω την ευθύνη για τις πράξεις μου».

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε και για το θέμα του παιδιού που δεν ήρθε και εξομολογήθηκε: «Δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Υπήρχε ένα πρόβλημα υγείας που δεν το επέτρεπε. Και όταν τελείωσε το πρόβλημα υγείας, μπήκα στην κατάθλιψη για τρία χρόνια. Δηλαδή, ήταν και λίγο ζήτημα τύχης».

Στράτο, θυμάμαι όμως ότι όταν ήσουν 52 και έγινε γνωστή η σχέση σας, από τον πρώτο καιρό λέγατε ότι θέλατε παιδί.

Δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Υπήρχε ένα πρόβλημα υγείας που δεν το επέτρεπε. Και όταν τελείωσε το πρόβλημα υγείας, μπήκα στην κατάθλιψη για τρία χρόνια. Δηλαδή, ήταν και λίγο ζήτημα τύχης.

Θεωρείς, δηλαδή, ότι αν είχε έρθει ένα παιδί, θα ήσασταν ακόμα μαζί;

Αυτό δεν το ξέρω, γιατί θα μπορούσα να κάνω με τη Μαρία το ίδιο, αλλά δεν έγινε. Και τώρα πιθανόν να μην το μάθαινε και κανείς αν δεν ξέφευγε από κάποιον –μάλλον από την πλευρά της Σοφίας– γιατί εγώ δεν το είχα πει ούτε στον γιο μου. Αλλά δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Εντάξει, πήγε και έμεινε στη μάνα της πολύ καιρό γιατί έπρεπε. Στη Θεσσαλονίκη πάλι μαζί ήμασταν. Όταν ανέβηκα, σπίτι της έμεινα. Έχουμε μόνο αγάπη και θαυμασμό ο ένας για τον άλλο.

Θα είναι στην πρεμιέρα σου στις 31 Ιανουαρίου;

Εννοείται. Το έχει δει το έργο ογδόντα φορές. Την αγαπάω και είμαι πολύ ερωτευμένος με πολλά στοιχεία της Σοφίας. Απλά εγώ έχω αλλάξει λίγο… φάση.

Άρα παίρνεις εσύ την ευθύνη για τον χωρισμό;

Πάντα παίρνω την ευθύνη για τις πράξεις μου. Για τα καλά και τα κακά. Ποτέ δεν παραδίδω τη δύναμή μου με το να λέω «ο άλλος φταίει». Ποτέ! Δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εμβοές: Το σημάδι στο στόμα που μπορεί να σχετίζεται με το βουητό στα αυτιά

Το Νο1 πρωινό για μείωση της χοληστερίνης, σύμφωνα με τους ειδικούς

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Σουβλάκι: Πότε αναμένεται να αυξηθεί ξανά η τιμή του, πόσο και γιατί  

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:16 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Σώτης Βολάνης: «Η αλήθεια θα βγει στο φως…» – Η απάντηση για την αποχώρησή του από το νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδούσε

Απάντηση δίνει μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook ο Σώτης Βολάνης γ...
08:32 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Βρεττός Βρεττάκος: «Στην αρχή νόμιζα ότι το email που έστειλε ήταν spam» – Όσα περιέγραψε για τη συνεργασία του με τη Beyonce

Ο Βρεττός Βρεττάκος, ένας από τους μεγαλύτερους σχεδιαστές της Ελλάδας, ήταν καλεσμένος το βρά...
08:14 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Δεν ενθουσιάζομαι πολύ από τον πλούτο – Στο νοίκι μένω και περνάω υπέροχα

Για τη σχέση του με τα χρήματα μίλησε μεταξύ άλλων ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ο οποίος ήταν προσ...
19:12 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Αναστασία: Πέταξαν καναπέ στην πίστα την ώρα που τραγουδούσε – Δείτε βίντεο με την αντίδρασή της

Όχι πανέρια με λουλούδια αλλά… ολόκληρο καναπέ πέταξε θαμώνας πάνω στην πίστα, όπου τραγουδούσ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι