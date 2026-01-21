Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Παίρνω εγώ την ευθύνη για τον χωρισμό» – Τι είπε για το παιδί που δεν ήρθε

Για τον χωρισμό του με τη Σοφία Μαριόλα μίλησε μεταξύ άλλων ο Στράτος Τζώρτζογλου σε συνέντευξή του στο περιοδικό «ΟΚ».

Ο ηθοποιός άνοιξε την καρδιά του και σε ερώτηση αν παίρνει εκείνος την ευθύνη για τον χωρισμό τους, απάντησε ότι «πάντα παίρνω την ευθύνη για τις πράξεις μου».

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε και για το θέμα του παιδιού που δεν ήρθε και εξομολογήθηκε: «Δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Υπήρχε ένα πρόβλημα υγείας που δεν το επέτρεπε. Και όταν τελείωσε το πρόβλημα υγείας, μπήκα στην κατάθλιψη για τρία χρόνια. Δηλαδή, ήταν και λίγο ζήτημα τύχης».

Στράτο, θυμάμαι όμως ότι όταν ήσουν 52 και έγινε γνωστή η σχέση σας, από τον πρώτο καιρό λέγατε ότι θέλατε παιδί.

Θεωρείς, δηλαδή, ότι αν είχε έρθει ένα παιδί, θα ήσασταν ακόμα μαζί;

Αυτό δεν το ξέρω, γιατί θα μπορούσα να κάνω με τη Μαρία το ίδιο, αλλά δεν έγινε. Και τώρα πιθανόν να μην το μάθαινε και κανείς αν δεν ξέφευγε από κάποιον –μάλλον από την πλευρά της Σοφίας– γιατί εγώ δεν το είχα πει ούτε στον γιο μου. Αλλά δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Εντάξει, πήγε και έμεινε στη μάνα της πολύ καιρό γιατί έπρεπε. Στη Θεσσαλονίκη πάλι μαζί ήμασταν. Όταν ανέβηκα, σπίτι της έμεινα. Έχουμε μόνο αγάπη και θαυμασμό ο ένας για τον άλλο.

Θα είναι στην πρεμιέρα σου στις 31 Ιανουαρίου;

Εννοείται. Το έχει δει το έργο ογδόντα φορές. Την αγαπάω και είμαι πολύ ερωτευμένος με πολλά στοιχεία της Σοφίας. Απλά εγώ έχω αλλάξει λίγο… φάση.

Άρα παίρνεις εσύ την ευθύνη για τον χωρισμό;

Πάντα παίρνω την ευθύνη για τις πράξεις μου. Για τα καλά και τα κακά. Ποτέ δεν παραδίδω τη δύναμή μου με το να λέω «ο άλλος φταίει». Ποτέ! Δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου.