Νατσιός για το θέμα των αμβλώσεων: Η «ΝΙΚΗ» είναι υπέρ της ζωής – Χαιρόμαστε που η Καρυστιανού έρχεται στις θέσεις μας

Τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το θέμα των αμβλώσεων σχολίασε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός, μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά.

«Όταν πρωτοεμφανιστήκαμε στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας και τότε είχε ανοίξει αυτή η συζήτηση. Χαιρόμαστε που η κα Καρυστιανού έρχεται στις θέσεις μας. Εμείς δεν κρύβουμε τις θέσεις μας. Βέβαια, είμαστε σταθεροί και δεν ταρακουνιόμαστε στον πρώτο πυροβολισμό. Διαφωνεί, συμφωνεί, αμφιβάλλει ή δεν εκφέρει γνώμη κάποιος, εμείς παραμένουμε σταθεροί και λέμε στο θέμα αυτό ακριβώς ότι πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στη ζωή. Και επειδή εμπνεόμαστε και από τις αρχές του Ευαγγελίου πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στις κοπέλες που φτάνουν σε αυτό το σημείο. Έχουμε ένα Κράτος που και γι’ αυτό το πολύ, πολύ λεπτό θέμα – το λέω και το ξαναλέω το να επισκεφθεί μία κοπέλα τον γυναικολόγο δεν είναι μία απλή επίσκεψη σε οδοντίατρο για την εξαγωγή ενός δοντιού- δεν κάνει κάτι» είπε αρχικά ο κ. Νατσιός.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «το κράτος πρέπει να δώσει όλη την οικονομική, ψυχολογική του στήριξη, αγκαλιές αγάπης γι’ αυτές τις κοπέλες, να τις υποστηρίξει με δομές φιλοξενίας, να υποσχεθεί ότι σε περίπτωση που δεν θέλει να κρατήσει κάποια το παιδί, θα βρεθεί αμέσως ο άνθρωπος που θα το υιοθετήσει. Η Νίκη είναι υπέρ της ζωής».

Ο πρόεδρος της Νίκης είπε ότι «υπάρχει κράτος που στις παντρεμένες γυναίκες πολύ δύσκολα επιτρέπεται η άμβλωση και για τις νέες γυναίκες υπάρχει μία Επιτροπή που αποτελείται από ψυχολόγο, γιατρό, νομικό που προσπαθεί να τις πείσει ότι δεν πρέπει να φτάσουν εκεί. Αυτό το κράτος είναι το Ισραήλ. Δεν είπα ποτέ ότι πρέπει να καταδικαστεί, να φυλακιστεί κλπ μια γυναίκα που θέλει να κάνει άμβλωση. Εγώ θα μηδένιζα τις προϋποθέσεις να φτάσει εκεί».

Όπως υπογράμμισε, «έχουμε έναν πρωθυπουργό που έχει επιφέρει θάνατο στην πατρίδα: έχουμε 6 θανάτους κτηνοτρόφων. Πρέπει να μιλήσουμε για την υποστήριξη της ζωής. Πληγώνονται διά βίου αθώες ψυχούλες κάτι που πολλές φορές θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί».

Σε ερώτηση για το εάν η Νίκη θα συνεργαζόταν με ένα κόμμα Καρυστιανού, ο κ. Νατσιός απάντησε:

«Εμείς αυτόνομη πορεία ακολουθούμε. Η κα Καρυστιανού είναι μία γυναίκα χαροκαμένη και κακώς της επιτίθενται, αυτή η ομοβροντία… Για μένα κανιβαλισμό δέχτηκε, είναι απαράδεκτο. Χθες δηλ. την εκθείαζες και τώρα έγινε τέρας; Η Νίκη είναι ευγενική. Όταν παρουσιάσει η κα Καρυστιανού το πρόγραμμα και τους συνεργάτες της θα μπορούμε να κρίνουμε. Δεν αφήνομε τίποτα ανοιχτό, η Νίκη πατάει γερά στα πόδια της, απλά είπαμε όταν θα δούμε τις θέσεις, θα κρίνουμε».

Δείτε το βίντεο του OPEN: