  • Μια αρκούδα εθεάθη να κάνει βόλτες στην Αναρράχη του δήμου Εορδαίας την περασμένη Κυριακή, αντί να βρίσκεται σε χειμερινό ύπνο.
  • Εντοπίστηκε από πολίτη στον δρόμο που συνδέει την Αναρράχη και το Εμπόριο, με άλλους κατοίκους να την βλέπουν ακόμα και έξω από τις αυλές τους σε κατοικημένη περιοχή.
  • Η αρκούδα δεν ήταν ιδιαίτερα επιθετική και, αντιλαμβανόμενη την κίνηση των αυτοκινήτων, επέλεξε να απομακρυνθεί προς πιο ήσυχα σημεία.
Κοζάνη: Αναρχία στον… χειμέριο ύπνο από αρκούδα που βολτάρει σε χωριό της Εορδαίας – Δείτε βίντεο

Ζωηρή… αποδείχθηκε μία αρκούδα που εθεάθη να κάνει βόλτες στην Αναρράχη του δήμου Εορδαίας την περασμένη Κυριακή αντί για να πέσει στον καθιερωμένο χειμερινό της ύπνο.

Ένας πολίτης εντόπισε την αρκούδα στον δρόμο που συνδέει την Αναρράχη και το Εμπόριο, ενώ σημειώνεται πως πρόκειται για κατοικημένη περιοχή, αφού κι άλλοι την είδαν ακόμα και έξω από τις αυλές τους.

Πάντως, όπως φαίνεται και στο βίντεο, η αρκούδα δεν ήταν ιδιαίτερα επιθετική, ενώ, αντιλαμβανόμενη την κίνηση των αυτοκινήτων -επρόκειτο για ώρα αιχμής την Κυριακή, καθώς ήταν σε εξέλιξη η Θεία Λειτουργία- επέλεξε να φύγει από τον δρόμο και να κατευθυνθεί προς πιο…. ήσυχα σημεία.

Δείτε βίντεο της voria.gr:

11:40 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

