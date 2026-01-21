Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 και στην Εύβοια

Ήχησε το 112 και στην Εύβοια.
«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Εύβοιας από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες» σημειώνεται.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️…
— 112 Greece (@112Greece) January 21, 2026