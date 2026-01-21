Η Γη της Ελιάς: Η ξαδέλφη του Δημοσθένη ξεκαθαρίζει ότι θα εκδικηθεί για τον θάνατό του

Νέο επεισόδιο απόψε στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».

Η Χριστιάνα βοηθάει τη Δάφνη να μετακομίσει, μαζί με το μωρό, στο σπίτι του Μανώλη και ειδοποιεί τον αδελφό της, ο οποίος αποφασίζει να γυρίσει εσπευσμένα στην Κρήτη. Ο Παυλής ενημερώνει την Αλεξάνδρα για τον χωρισμό του με τη Δάφνη κι εκείνη της μιλάει σκληρά, κυρίως για την κοροϊδία εις βάρος της σχετικά με το μωρό. Η ξαδέλφη του Δημοσθένη, η Μαριλένα Σταθάκου (Άννα Γιαγκιώζη), εμφανίζεται στο χωριό και ξεκαθαρίζει στον Στάθη ότι θα εκδικηθεί για τον θάνατό του.

Η Ισμήνη παρακαλάει τον Κωνσταντίνο να κρατηθεί μακριά από τη δίκη της Ασπασίας, ενώ η Ασπασία απολογείται και προφυλακίζεται με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή κι εισαγγελέα. Η Χριστιάνα απειλεί τη Μαρουσώ να κρατηθεί μακριά από τον Μιχάλη, κινώντας υποψίες με τη συμπεριφορά της.

Ο Ρούσσος ζητάει από τον Αντώνη να απομακρυνθεί από τη δουλειά, αλλά ο Αντώνης δεν του αφήνει κανένα περιθώριο. Ο Παυλής απειλεί τους συγγενείς του πως, αν βάλουν πλάτη σχετικά με τη Δάφνη, θα σηκωθεί να φύγει από την επιχείρηση.

