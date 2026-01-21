Η Γη της Ελιάς: Η ξαδέλφη του Δημοσθένη ξεκαθαρίζει ότι θα εκδικηθεί για τον θάνατό του

  • Η ξαδέλφη του Δημοσθένη, Μαριλένα Σταθάκου, εμφανίζεται στο χωριό και ξεκαθαρίζει στον Στάθη ότι θα εκδικηθεί για τον θάνατο του Δημοσθένη.
  • Η Ασπασία απολογείται και προφυλακίζεται με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή κι εισαγγελέα.
  • Η Χριστιάνα βοηθάει τη Δάφνη να μετακομίσει στο σπίτι του Μανώλη, ενώ ο Παυλής ενημερώνει την Αλεξάνδρα για τον χωρισμό του και της μιλάει σκληρά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Η Γη της Ελιάς: Η ξαδέλφη του Δημοσθένη ξεκαθαρίζει ότι θα εκδικηθεί για τον θάνατό του

Νέο επεισόδιο απόψε στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».

Η Χριστιάνα βοηθάει τη Δάφνη να μετακομίσει, μαζί με το μωρό, στο σπίτι του Μανώλη και ειδοποιεί τον αδελφό της, ο οποίος αποφασίζει να γυρίσει εσπευσμένα στην Κρήτη. Ο Παυλής ενημερώνει την Αλεξάνδρα για τον χωρισμό του με τη Δάφνη κι εκείνη της μιλάει σκληρά, κυρίως για την κοροϊδία εις βάρος της σχετικά με το μωρό. Η ξαδέλφη του Δημοσθένη, η Μαριλένα Σταθάκου (Άννα Γιαγκιώζη), εμφανίζεται στο χωριό και ξεκαθαρίζει στον Στάθη ότι θα εκδικηθεί για τον θάνατό του.

Η Ισμήνη παρακαλάει τον Κωνσταντίνο να κρατηθεί μακριά από τη δίκη της Ασπασίας, ενώ η Ασπασία απολογείται και προφυλακίζεται με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή κι εισαγγελέα. Η Χριστιάνα απειλεί τη Μαρουσώ να κρατηθεί μακριά από τον Μιχάλη, κινώντας υποψίες με τη συμπεριφορά της.

Ο Ρούσσος ζητάει από τον Αντώνη να απομακρυνθεί από τη δουλειά, αλλά ο Αντώνης δεν του αφήνει κανένα περιθώριο. Ο Παυλής απειλεί τους συγγενείς του πως, αν βάλουν πλάτη σχετικά με τη Δάφνη, θα σηκωθεί να φύγει από την επιχείρηση.

