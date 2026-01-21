Πασχάλης Τερζής: Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα

Σύνοψη από το

  • Ο Πασχάλης Τερζής εισήχθη σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» με αναπνευστικά προβλήματα.
  • Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα», λίγες ώρες αργότερα πήρε εξιτήριο.
  • Ο τραγουδιστής πήγε «με κάποια προβλήματα στην αναπνοή του» στη μονάδα Βραχείας Νοσηλείας, όπου μετά από δύο ώρες περίπου «επέστρεψε στο σπίτι του».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Πασχάλης Τερζής

Ο Πασχάλης Τερζής εισήχθη σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» με αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα» λίγες ώρες αργότερα πήρε εξιτήριο.

«Στις 5:30 η ώρα εισήχθη ο Πασχάλης Τερζής στα επείγοντα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν πήγε με κάποια προβλήματα στην αναπνοή του. Πήγε στη μονάδα Βραχείας Νοσηλείας, του δόθηκαν οδηγίες… Η μονάδα Βραχείας Νοσηλείας είναι ένα τμήμα του νοσοκομείου όπου ουσιαστικά κάνεις εισαγωγή εκεί, αλλά δεν χρειάζεσαι εισαγωγή στο νοσοκομείο και σου δίνουν κάποιες πρώτες βοήθειες και κάποιες οδηγίες. Πήρε τις απαραίτητες οδηγίες, πήρε τις πρώτες βοήθειες, του έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και μετά από δύο ώρες περίπου επέστρεψε στο σπίτι του» ανέφερε ο Ξενοφών Σκιτζής.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εμβοές: Το σημάδι στο στόμα που μπορεί να σχετίζεται με το βουητό στα αυτιά

Το Νο1 πρωινό για μείωση της χοληστερίνης, σύμφωνα με τους ειδικούς

Κακοκαιρία: Ποια μέτρα προστασίας λαμβάνονται σήμερα για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα

Επίδομα μητρότητας: Σήμερα η πίστωση από τον e-ΕΦΚΑ στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:42 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: «Η σχέση μου με τη ζυγαριά είναι αηδιαστική» – Τι είπε για τη σχέση της με τον Νίκο Συρίγο

Για τη σχέση της με τον Νίκο Συρίγο, την επαγγελματική πορεία της και τις αλλαγές που έχει κάν...
09:33 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Παίρνω εγώ την ευθύνη για τον χωρισμό» – Τι είπε για το παιδί που δεν ήρθε

Για τον χωρισμό του με τη Σοφία Μαριόλα μίλησε μεταξύ άλλων ο Στράτος Τζώρτζογλου σε συνέντευξ...
09:16 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Σώτης Βολάνης: «Η αλήθεια θα βγει στο φως…» – Η απάντηση για την αποχώρησή του από το νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδούσε

Απάντηση δίνει μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook ο Σώτης Βολάνης γ...
08:32 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Βρεττός Βρεττάκος: «Στην αρχή νόμιζα ότι το email που έστειλε ήταν spam» – Όσα περιέγραψε για τη συνεργασία του με τη Beyonce

Ο Βρεττός Βρεττάκος, ένας από τους μεγαλύτερους σχεδιαστές της Ελλάδας, ήταν καλεσμένος το βρά...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι