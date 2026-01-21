Πασχάλης Τερζής: Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα

Ο Πασχάλης Τερζής εισήχθη σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» με αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα» λίγες ώρες αργότερα πήρε εξιτήριο.

«Στις 5:30 η ώρα εισήχθη ο Πασχάλης Τερζής στα επείγοντα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν πήγε με κάποια προβλήματα στην αναπνοή του. Πήγε στη μονάδα Βραχείας Νοσηλείας, του δόθηκαν οδηγίες… Η μονάδα Βραχείας Νοσηλείας είναι ένα τμήμα του νοσοκομείου όπου ουσιαστικά κάνεις εισαγωγή εκεί, αλλά δεν χρειάζεσαι εισαγωγή στο νοσοκομείο και σου δίνουν κάποιες πρώτες βοήθειες και κάποιες οδηγίες. Πήρε τις απαραίτητες οδηγίες, πήρε τις πρώτες βοήθειες, του έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και μετά από δύο ώρες περίπου επέστρεψε στο σπίτι του» ανέφερε ο Ξενοφών Σκιτζής.

