Ολυμπιακός: Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στην Κωνσταντινούπολη

Σύνοψη από το

  • Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί των υπηρεσιών του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αγώνα με την Αναντολού Εφές την Πέμπτη, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Euroleague.
  • Ο Σέρβος σέντερ τραυματίστηκε στο πρόσωπο μετά από δυνατό χτύπημα του Όσεϊ Μπρίσετ με το χέρι του στον χθεσινό αγώνα με τη Μακάμπι.
  • Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του 13 παίκτες και θ’ αποφασίσει στην Κωνσταντινούπολη ποιος θα μείνει εκτός δωδεκάδας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ολυμπιακός: Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στην Κωνσταντινούπολη

Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί των υπηρεσιών του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αγώνα με την Αναντολού Εφές την Πέμπτη (22/1, 19:30), στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Σέρβος σέντερ τραυματίστηκε στο πρόσωπο μετά από δυνατό χτύπημα του Όσεϊ Μπρίσετ με το χέρι του σε προσπάθεια για κόψιμο, 1:35΄΄ πριν τη λήξη του χθεσινού αγώνα (20/1) με τη Μακάμπι στο ΣΕΦ, με τον Μπρίσετ να χρεώνεται με αντιαθλητικό φάουλ και τον Μιλουτίνοφ να βγαίνει από το παιχνίδι καθώς δεν αισθανόταν καλά.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του 13 παίκτες και θ’ αποφασίσει στην Κωνσταντινούπολη ποιος θα μείνει εκτός δωδεκάδας απέναντι στην ουραγό του βαθμολογικού πίνακα (ισόβαθμη με τη Βιλερμπάν) Αναντολού Εφές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βοηθά η διακοπή της γλουτένης στην απώλεια βάρους; Τι λένε οι ειδικοί

Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει τη χώρα – Οδηγίες προστασίας από το ΕΚΠΑ

Ρεύμα: Σημαντική αύξηση στην τιμή της Ελλάδας – Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.

Φον Ντερ Λάιεν: Το μήνυμά της για Γροιλανδία και δασμούς

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
01:48 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Τζολάκης: «Θέλουμε άλλη μια νίκη» – «Δουλειά μου είναι να βοηθάω όπως μπορώ»

Σε δηλώσεις του του μετά τη νίκη των «ερυθρόλευκων» επί της Λεβερκούζεν, ο Κωνσταντής Τζολάκης...
01:35 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Champions League: Νίκες πρόκρισης για Άρσεναλ και Ρεάλ – Όλα τα αποτελέσματα

Η Άρσεναλ «άλωσε» το Μιλάνο επικρατώντας με 1-3 της Ίντερ εξασφαλίζοντας έτσι και μαθηματικά τ...
23:55 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Κατάπιε τις «ασπιρίνες» και βάζει πλώρη για πρόκριση

«Ζωντανός» στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα νοκ άουτ ματς του Champions League έμεινε ο Ολυμπι...
21:23 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Παράσταση Βεζένκοβ και τρίτη σερί νίκη για τον Ολυμπιακό – 100-93 τη Μακάμπι με εκπληκτικό μπάσκετ στο α’ ημίχρονο

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε στο ΣΕΦ την τρίτη διαδοχική νίκη του στη Euroleague και με ρεκόρ 14-8 ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι