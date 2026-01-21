Αιχμές Τσουκαλά κατά Δούκα: «Δεν πρέπει να είμαστε αυτοαναφορικοί, εκπέμπεται λάθος μήνυμα» – Όσα είπε στον Realfm 97,8

Αιχμές εναντίον του Χάρη Δούκα αφήνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή τη στάση που κράτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ την Τρίτη (20/1). Σημειώνεται ότι ο κ. Δούκας κατέθεσε την ανησυχία του για τη στρατηγική του κόμματος λέγοντας ότι «αυτή απέτυχε» και ότι «ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται», ενώ η διαρροή της εισήγησής του κατά τη συνεδρίαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση άλλων στελεχών, χαρακτηρίζοντας την κίνησή του αυτή «απαράδεκτη».

Ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή των Μάνου Νιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου «κάρφωσε» τον κ. Δούκα τονίζοντας ότι «δεν πρέπει να είμαστε αυτοαναφορικοί» και προσθέτοντας ότι «εκπέμπεται ένα λάθος μήνυμα ότι αυτοί ασχολούνται μεταξύ τους με άλλα θέματα που δεν αφορούν στην κοινωνία και αδικεί μία πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει με το πολιτικό μας σχέδιο που όλοι αναγνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει πει κάτι διαφορετικό από τη ΝΔ και αυτό το μήνυμα δεν πρέπει να χαθεί. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι όχι μόνο απέναντι στους εαυτούς μας, αλλά απέναντι στην παράταξη και στο μέλλον της παράταξης και της χώρας».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ είπε χαρακτηριστικά: «Κανονικά αυτά πρέπει να μένουν στα όργανα. Το Όργανο έχει 19 άτομα. Υπήρχαν τουλάχιστον 12 τοποθετήσεις αρκετών λεπτών. Ο καθένας κρίνεται και αξιολογείται. Αυτά πρέπει να συζητιούνται στα όργανα για να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς μεταξύ μας. Αυτός είναι ο στόχος ενός κόμματος που το συνδέει η αλληλεγγύη και η ενότητα.

Την κοινωνία δεν την νοιάζει τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ με τα μεταξύ του, τη νοιάζει να υπάρχει λύση στο πολιτικό και το θεσμικό πρόβλημα της χώρας, στο κοινωνικό και το οικονομικό. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα κερδίσει μόνο με συνθήματα, πρέπει να έχεις ένα έτοιμο πολιτικό σχέδιο για κάθε ζήτημα που απασχολεί τη δημόσια ζωή. Πάνω σε αυτά θα κριθούμε».

Ο κ. Τσουκαλάς διαχώρισε αρχικά την κριτική που ασκήθηκε από τον κ. Γερουλάνο και τον κ. Δούκα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν νομίζω ότι είναι ίδια η κριτική που ακούστηκε από τους δύο» και συνέχισε λέγοντας:

«Ένα όργανο μπορεί να συνεδριάζει και πρέπει να συνεδριάζει και ελεύθερα να συζητιούνται και διαφορετικές οπτικές. Έτσι είναι οι ζωντανοί οργανισμοί. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα δημοκρατικό, ζωντανό κόμμα. Δεν θα δείτε ποτέ ότι συνεδρίασε το Πολιτικό Συμβούλιο της ΝΔ γιατί είναι άλλη η κουλτούρα της. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανοιχτό, συμμετοχικό κόμμα, ζωντανό κίνημα. Είναι πολύ λογικό να υπάρχουν διαφορετικές οπτικές. Πάντα υπήρχαν σε όλη την πορεία του Κινήματος. Το μείζον είναι αυτές οι διαφορές να συζητιούνται μέσα στα όργανα και έξω να έχουμε μία ενιαία φωνή, να αποτυπώνουμε αυτό που πλειοψηφικά στα όργανα αποφασίζεται, να εκπέμπουμε ένα μήνυμα ενωτικό και καθαρό ακριβώς για να μας εμπιστεύεται και ο κόσμος πιο πολύ. Εκεί μετριούνται όλοι.

Προφανώς όλοι αξιολογούμαστε από το με πόσο σθένος δίνουμε τη συλλογική μάχη απέναντι στη ΝΔ. Σέβομαι την κάθε άποψη που υπάρχει, ήμουν χθες στη συνεδρίαση και έγινε μία εποικοδομητική συζήτηση γιατί βγήκε ένα αποτέλεσμα. Συμφωνήσαμε στο πότε θα γίνει το Συνέδριο, συμφωνήσαμε στη στρατηγική της αμφίπλευρης διεύρυνσης, συζητήσαμε ότι η διεύρυνση πρέπει να γίνει με όρους μέλλοντος και όχι παρελθόντος, ότι πρέπει να υπάρξει πανστρατιά γύρω από το ΠΑΣΟΚ για να νικήσουμε τη ΝΔ, ότι πρέπει να ανοίξουμε στις κοινωνικές δυνάμεις, ότι πρέπει το συνέδριό μας να είναι ένα φόρουμ διαλόγου ανοιχτό και με πολίτες».

Σχετικά με το ψήφισμα που ζητεί ο κ. Δούκας ώστε να μην υπάρξει μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ ο κ. Τσουκαλάς απάντησε:

«Όλοι λέμε ότι είναι όρος για την αναγέννηση της χώρας η απαλλαγή από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ότι ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος απέναντι στην κυβέρνηση αυτή.

Αυτό θα αποτυπωθεί όπως πάντα αποτυπώνεται στα πολιτικά ντοκουμέντα ενός συνεδρίου. Κάθε συνέδριο έχει την πολιτική διακήρυξη που δείχνει τον πολιτικό προσανατολισμό. Εκεί θα είναι πάρα πολύ σαφές ότι ο αντίπαλος είναι η ΝΔ και ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με παραμονή με κανέναν τρόπο της ΝΔ στην κυβέρνηση».

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι «αυτό που εμείς εννοούμε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ή κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ θα έρθει να υλοποιήσει το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Ένα σχέδιο που περιλαμβάνει και πολύ μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις σε κράτος, οικονομία, αυτό που θέλει ο κεντρώος κόσμος που εξαπατήθηκε από τον Μητσοτάκη τα προηγούμενα χρόνια, θα έχει όμως και μεγάλες κοινωνικές αλλαγές υπέρ των πολλών που θέλει ο κόσμος που ψηφίζει το ΠΑΣΟΚ ή ψήφιζε τα προηγούμενα χρόνια Αριστερά ή ακόμη και Μητσοτάκη νομίζοντας ότι έχει η ΝΔ αλλάξει.

Το ΠΑΣΟΚ προσφέρει μεγάλες αλλαγές, ριζοσπαστικές, χωρίς να μπει η χώρα σε περιπέτεια, χωρίς να έχουμε κάτι ανασφαλές. Ασφάλεια, σταθερότητα αλλά και ευημερία, όραμα και αλλαγή».

Σε αυτό το σημείο τόνισε με νόημα ότι «αυτά πρέπει να συζητάμε και τις προτάσεις μας και όχι να ανακυκλώνουμε μεταξύ μας ζητήματα που έχουν λυθεί. Και έχουν λυθεί και από τον πρόεδρο τον ίδιο και από όλα τα στελέχη. Και δεν αρκεί να διαπιστώνουμε ότι αντίπαλός μας είναι η ΝΔ αλλά πρέπει όλοι καθημερινά να δίνουμε τη μάχη με πολιτικό περιεχόμενο, με τις προτάσεις μας. Ο κόσμος δεν θα ψηφίσει με βάση ποιον τιμωρεί, αλλά με βάση ποιον μπορεί να του διασφαλίσει καλύτερο αύριο με ευημερία, όραμα και προοπτική».