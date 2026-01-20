ΠΑΣΟΚ: Τα μηνύματα Ανδρουλάκη και οι έντονοι διάλογοι με Δούκα και Γερουλάνο – Το παρασκήνιο και όσα έγιναν στην Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ

Από όλα είχε το «μενού» της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ– ΚΙΝΑΛ: Κάλεσμα συμμετοχής στο συνέδριο που θα διεξαχθεί στις 27-29 Μαρτίου από τον Νίκο Ανδρουλάκη, αιχμές και «καρφιά» από τον Χάρη Δούκα και τον Παύλο Γερουλάνο, έντονους διαλόγους και προβληματισμό για την πορεία του κόμματος.

«Πολιτικός διάλογος γίνεται με τον διάλογο, με την εξωστρέφεια και όχι με την εσωστρέφεια και αυτό αφορά σε όλους. Διότι κάνουμε συνεχώς εξωστρεφή γεγονότα, αλλά συνεχώς συζητάμε επιμέρους ζητήματα. Σταματήστε τα επιμέρους ζητήματα. Δεν αφορούν την κοινωνία. Μπορεί να αφορούν κάποιους από εσάς, αλλά δεν αφορούν την κοινωνία. Την κοινωνία την αφορούν τα λιμάνια, η ενέργεια, η Υγεία, η Παιδεία» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στέλνοντας μηνύματα στα στελέχη του κόμματος και ταυτόχρονα θέτοντας το πλαίσιο της «ρότας» που θέλει να χαράξει για το ΠΑΣΟΚ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εκφράστηκε προβληματισμός για την πορεία του κόμματος. «Ο σχεδιασμός δεν έχει βγει. Η ώρα για αλλαγές είναι τώρα. Ζητώ συχνότερη συνεδρίαση οργάνων» τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απαντά: «Πώς γίνεται να είσαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να λες ότι δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί;». Ο Παύλος Γερουλάνος ανταπάντησε ότι εκφράζει την αγωνία του και ζήτησε ξανά να συνεδριάζουν περισσότερο τα κεντρικά όργανα. Τότε ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και ο Παύλος Γερουλάνος απάντησε ξανά: «Εγώ σου λέω αυτό που πιστεύω».

Άλλη μία αντιπαράθεση υπήρξε ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Ο πρώτος τον ρώτησε γιατί επιμένει στις προκριματικές, υπογραμμίζοντας ότι έγιναν πριν από πολλά χρόνια και δεν είχαν καλά αποτελέσματα. Ο Χάρης Δούκας απάντησε: «Αφού δεν είχαν καλά αποτελέσματα, γιατί μπήκαν στο καταστατικό;».

Ο Χάρης Δούκας κατέθεσε και την ανησυχία του για τη στρατηγική του κόμματος λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ανησυχώ και για το κόμμα μας. Η στρατηγική μας έως τώρα απέτυχε. Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται»

Ωστόσο η διαρροή της εισήγησης του κ. Δούκα προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άννας Διαμαντοπούλου. «Τι είναι αυτά που κάνεις; Είναι απαράδεκτο. Είμαστε τόσοι εδώ, δεν είναι δημόσια συνεδρίαση, είναι συνεδρίαση κομματικού οργάνου» τού είπε η κα Διαμαντοπούλου, ενώ και ο Γιώργος Καββαθάς στο ίδιο μήκος κύματος, υποστήριξε: «Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνεις».

«Είναι μυστικό; Δεν είναι κρυφές οι θέσεις μου» απάντησε ο Χάρης Δούκας.

Σημειώνεται ότι στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα γίνουν τραπέζια διαλόγου και θα κληθούν, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης και άλλα δημοκρατικά κόμματα για να τοποθετηθούν σε σημαντικά ζητήματα, όπως είναι η Συνταγματική Αναθεώρηση.

Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ ΠΑΣΟΚ: Ανεπαρκής και προσχηματική η σύσταση διακομματικής για τον αγροτικό τομέα – Η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί τη σύσταση διακομματικής επιτροπής της Βουλής για τον αγροτικό τομέα «ως ανεπαρκή και προσχηματική», τονίζεται σε ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας της κεντρικής οργανωτικής επιτροπής συνεδρίου του κόμματος.

Αναφέρεται δε, ότι «σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, οι διακομματικές επιτροπές αποτυπώνουν απλώς τον κοινοβουλευτικό συσχετισμό δυνάμεων και δεν μπορούν να παράγουν ένα πραγματικό εθνικό σχέδιο. Πολύ περισσότερο, δεν διαθέτουν ούτε τη σύνθεση, ούτε την τεχνογνωσία, ούτε τον χρόνο που απαιτεί ένα ζήτημα στρατηγικής σημασίας, όπως η αγροτική παραγωγή και η διατροφική ανθεκτικότητα της χώρας στη νέα ΚΑΠ».

Η ΠΓ της ΚΟΕΣ υποστηρίζει ότι «τόσο ο τρόπος, που η κυβέρνηση αξιοποίησε την πλειοψηφία για να συγκαλύψει τις ευθύνες της, στην ολομέλεια και τις εξεταστικές, όσο και το γεγονός ότι έχει δημιουργήσει τετελεσμένα με την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, συνηγορούν περαιτέρω για την απόρριψη της κυβερνητικής πρότασης».

Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει «εθνικό διάλογο με τη συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας, με σαφή δομή, αποστολή και χρονοδιάγραμμα, σε τρεις διακριτές φάσεις». Συγκεκριμένα:

«(α) Επιστημονική φάση, διάρκειας τεσσάρων μηνών, με ανεξάρτητη επιτροπή κορυφαίων ειδικών από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, πανεπιστήμια και τον αγροτικό τομέα, η οποία θα καταρτίσει τεκμηριωμένο σχέδιο για την πολιτική γης, τις αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών και προϊόντων με στόχο την επιλογή στρατηγικών προϊόντων της χώρας, τους στόχους αυτάρκειας, τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενες εισροές και τη στοχευμένη αξιοποίηση της ΚΑΠ, την οργάνωση συλλογικών σχημάτων παραγωγής και εμπορίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροτικής δραστηριότητας, την εκπαίδευση και διαρκή κατάρτιση των αγροτών, τον ρόλο, τη δομή του ΥΠΑΑΤ και των φορέων χορήγησης των ενισχύσεων, καθώς και ένα συνεκτικό σχέδιο προσέλκυσης νέων στο αγροτικό επάγγελμα μέσα από εκπαίδευση, κίνητρα, πρόσβαση στη γη και εκσυγχρονισμό του αγροτικού επαγγέλματος.

(β) Φάση εθνικού διαλόγου και σύνθεσης, με βάση το επιστημονικό σχέδιο, με τη συμμετοχή όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, των οργανώσεων των αγροτών, των συνεταιρισμών, της κτηνοτροφίας, των επιχειρήσεων της διατροφικής βιομηχανίας και της πανεπιστημιακής κοινότητας, ώστε ο διάλογος να καταλήξει σε μια εθνική στρατηγική για την αγροτική παραγωγή και τη διατροφική ανθεκτικότητα, με συγκεκριμένους στόχους, εργαλεία και χρονοδιαγράμματα.

(γ) Θεσμική φάση, κατά την οποία η εθνική στρατηγική κατατίθεται στη Βουλή και τα κόμματα προχωρούν στην τελική τους τοποθέτηση, με στόχο – εφόσον επιτευχθεί – τη διαμόρφωση ευρείας συναίνεσης δεσμευτικής για την επόμενη δεκαετία, ώστε η αγροτική πολιτική να αποκτήσει συνέχεια, σταθερότητα και προβλεψιμότητα πέρα από κυβερνητικούς κύκλους».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, για το ΠΑΣΟΚ «το ζήτημα δεν είναι διαχειριστικό ούτε επικοινωνιακό. Είναι βαθιά εθνικό» και «αφορά την παραγωγική βάση της χώρας, τη διατροφική ασφάλεια, το εμπορικό ισοζύγιο και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε συνθήκες κρίσης. Αφορά κυρίως την επιβίωση και το ξαναζωντάνεμα της υπαίθρου». «Χωρίς εθνική στρατηγική, η νέα ΚΑΠ θα επιταχύνει τη συρρίκνωση. Με εθνικό σχέδιο, μπορεί να αποτελέσει εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης και εθνικής ανθεκτικότητας», τονίζεται εν κατακλείδι επί του αγροτικού ζητήματος.

Όσον αφορά στο ζήτημα της διεύρυνσης, η ΠΓ της ΚΟΕΣ του κόμματος, σημειώνει στην ανακοίνωσή της, ότι «η αμφίπλευρη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση είναι πάγια πολιτική ενσωματωμένη στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυση του, πάντοτε λειτουργούσε ως σημαντική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση πλειοψηφικού πολιτικού και κοινωνικού ρεύματος». Αναφέρει ότι «το εύρος της πρόσκλησης καλύπτει στελέχη από όλους τους χώρους», ότι «απευθυνόμαστε στις παραγωγικές, δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας, σε όλους τους προοδευτικούς, δημοκράτες και αριστερούς πολίτες» και πως στόχος είναι «η αναγέννηση της προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης, της σύγχρονης κεντροαριστεράς».

«Το συνέδριό μας φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα ανοιχτό, δημοκρατικό σώμα διαλόγου για πρόσωπα, κινήσεις, κόμματα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Ο στόχος μας είναι η νίκη στις εκλογές και ο σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης με κύριο κορμό το κίνημά μας», τονίζεται στην ανακοίνωση, όπου επίσης επισημαίνεται ότι «η επιτροπή διεύρυνσης της οποίας η σύνθεση θα ανακοινωθεί στην αρχή της επόμενης εβδομάδας, συγκροτείται θεσμικά και διαρθρώνεται σε κάθε νομό της χώρας».

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Παύλου Γερουλάνου

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και βουλευτής Α’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του απόψε σε πολυπληθή συγκέντρωση μελών, στελεχών του ΠΑΣΟΚ και φίλων του. «Αυτό είναι πάντα το ΠΑΣΟΚ: από το λαό, με το λαό, για τον λαό! Από τα μέλη και τους φίλους, από την καρδιά του ΠΑΣΟΚ, ξεκινούν όλα. Η ενέργεια, το πάθος, το συναίσθημα που χρειαζόμαστε τώρα. Πιο πολύ από ποτέ! Και στον κόσμο. Και στην Ελλάδα. Και στο ΠΑΣΟΚ», είπε ο κ. Γερουλάνος .

Υπογράμμισε την ανάγκη το ΠΑΣΟΚ σε θέματα Δημοκρατίας, θεσμικότητας και διαφάνειας, να δείξει από τώρα ότι «εννοούμε αυτά που λέμε και αυτά που λέμε τα κάνουμε πράξη πολιτική. Για αυτό θα επιμένω μέχρι τέλους. Χρειαζόμαστε τώρα «έκρηξη δημοκρατίας» στο ΠΑΣΟΚ! Προσυνεδριακό διάλογο που θα ακουστεί στην κοινωνία. Με θέματα δύσκολα που θα κινητοποιήσουν την κοινωνία. Κινητοποίηση όλων των αιρετών, σε κάθε επίπεδο, σε κάθε φορέα, στην πρώτη γραμμή της μάχης. Και εκλογικές διαδικασίες που ταράζουν συθέμελα το πολιτικό σκηνικό γιατί επιδιώκουν και απογειώνουν τη συμμετοχή. Για να απογειώσει η συμμετοχή το Κίνημα».

Ο Παύλος Γερουλάνος τόνισε πώς το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορές με την Συντήρηση αποκλείοντας κυβερνητικές συνεργασίες.« Όπου συνεργάστηκαν η πρόοδος με τη συντήρηση θέριεψαν τα άκρα. Για αυτό το λέω και δεν θα σταματήσω να το λέω. Η συνεργασία με την Συντήρηση δεν είναι μόνο κακή, κάκιστη για το ΠΑΣΟΚ. Είναι καταστροφική για την Πατρίδα. Και όποιος το σκέφτεται για να γίνει υπουργός, ας το ξεχάσει τώρα. Δεν θα γίνουμε εμείς η αιτία να πάρουν την εξουσία οι φωνές του περιθωρίου».

Επέκρινε έντονα την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λέγοντας ότι η χώρα να αποτελεί «φάρο διεθνούς δικαίου», γέφυρα λαών, πολιτισμών, ηπείρων και υπερασπίζεται με κάθε τρόπο, «όχι μόνο το δικά μας δίκαια, αλλά και το δίκαιο όλων των Λαών που αναζητούν ειρήνη, δικαιοσύνη, δημοκρατία».