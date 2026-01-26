Τηλεθέαση (25/1): Πώς κινήθηκαν οι εκπομπές στη prime time της Κυριακής;

Σύνοψη από το

  • Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στη prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Κυριακή.
  • Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη της Κυριακής, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Survivor» με 15,2%.
  • Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι σου (Ε)» με 14,9%, με το «Survivor» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 13,3%.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στη prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Κυριακή.

Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη της Κυριακής, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Survivor» με 15,2%, ενώ ακολούθησε η «Γη της Ελιάς» με 14,5% και το «Σόι σου (Ε)» με 12,8%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι σου (Ε)» με 14,9%, με το «Survivor» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 13,3% και στην τρίτη το «Παρά πέντε (Ε)» με 12,5%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • SKAI – Survivor 15,2%
  • MEGA – Η Γη της Ελιάς 14,5%
  • ALPHA – Το σόι σου (Ε) 12,8%
  • MEGA – Στο παρά πέντε (Ε) 12,5%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (Ε) 10,7%
  • ANT1 – Ελληνική ταινία: Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι 9,3%
  • ALPHA – Ξένη ταινία: Quantum of solance 8,8%
  • STAR – Ελληνική ταινία: Ζητείται ψεύτης 7,5%
  • OPEN – Showtime 3,2%
  • OPEN – Η απλή μέθοδος των τριών (Ε) 2,6%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Το σόι σου (Ε) 14,9%
  • SKAI – Survivor 13,3%
  • MEGA – Στο παρά πέντε (Ε) 12,5%
  • ALPHA – Ξένη ταινία: Quantum of solance 9%
  • MEGA – Η Γη της Ελιάς 8,5%
  • ANT1 – Ελληνική ταινία: Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι 8,5%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (Ε) 8,2%
  • STAR – Ελληνική ταινία: Ζητείται ψεύτης 7,2%
  • OPEN – Showtime 3%
  • OPEN – Η απλή μέθοδος των τριών (Ε) 2,3%

