Γυναίκα που έχασε 7 κιλά σε 40 ημέρες αποκαλύπτει: «Αυτές οι 5 απλές ασκήσεις στο σπίτι με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Η απώλεια βάρους συχνά μοιάζει με περίπλοκη διαδικασία που συνοδεύεται από εξαντλητικές δίαιτες και πολύπλοκα προγράμματα γυμναστικής. Όμως, στην πραγματικότητα η συνέπεια έχει μεγαλύτερη σημασία από την πολυπλοκότητα. Δεν χρειάζεστε πάντα γυμναστήριο ή βαρύ εξοπλισμό για να κάψετε λίπος. Με απλές ασκήσεις στο σπίτι μπορείτε να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Γυναίκα μοιράζεται τις 5 απλές ασκήσεις που την βοήθησαν να χάσει 7 κιλά σε 40 ημέρες

Μερικές φορές, ένα απλό stepper (σκαλοπάτι) αρκεί, αν χρησιμοποιηθεί σωστά και τακτικά. Οι προπονήσεις σε σκαλοπάτια είναι εξαιρετικά δημοφιλείς γιατί ανεβάζουν γρήγορα τους παλμούς, γυμνάζουν τα πόδια και τον κορμό, και καίνε θερμίδες σε ελάχιστο χρόνο. Αυτό ακριβώς απέδειξε η δημιουργός περιεχομένου fitness, Diya, σε ανάρτησή της στο Instagram.

Η γυναίκα, η οποία κατάφερε να χάσει 7 κιλά σε μόλις 40 ημέρες, μοιράστηκε το δικό της πρόγραμμα γυμναστικής, το οποίο αποτελείται από πέντε αποτελεσματικές ασκήσεις.

Πλευρικά βήματα (Side to Side Steps) – 30 επαναλήψεις, 3 σετ – Σταθείτε μπροστά στο σκαλοπάτι. Ανεβείτε με το ένα πόδι πλάγια και κατεβείτε. Εναλλάσσετε πλευρές σε κάθε επανάληψη, κρατώντας τον κορμό σφιχτό και το στήθος ψηλά.

Άλμα πάνω-κάτω (Up Down Jump) – 20 επαναλήψεις, 3 σετ – Ξεκινήστε με τα δύο πόδια στο έδαφος. Κάντε άλμα πάνω στο σκαλοπάτι και με τα δύο πόδια ταυτόχρονα. Κάντε άλμα πίσω στο έδαφος προσγειώνοντας τα πόδια σας μαλακά για να προστατεύσετε τα γόνατα.

Απλό ανέβασμα-κατέβασμα (Walk Up Down) – 30 επαναλήψεις, 3 σετ – Ανεβείτε στο σκαλοπάτι με το ένα πόδι, ακολουθήστε με το άλλο και κατεβείτε με την ίδια σειρά. Αλλάζετε το πόδι που ξεκινάει την κίνηση κάθε λίγες επαναλήψεις.

Χιαστί άλματα (Cross Jumping) – 20 επαναλήψεις, 3 σετ – Σταθείτε δίπλα στο σκαλοπάτι. Κάντε άλμα πλάγια πάνω σε αυτό σταυρώνοντας το ένα πόδι πάνω από το άλλο. Κάντε άλμα κάτω και αλλάξτε πλευρά.

Καθίσματα με άλμα (Jumping Squats) – 15 επαναλήψεις, 3 σετ – Σταθείτε πάνω στο σκαλοπάτι με τα πόδια στο άνοιγμα των ώμων. Κατεβείτε σε κάθισμα (squat) και εκρηκτικά κάντε άλμα προς τα πάνω, και προσγειωθείτε πάλι μαλακά στη θέση του καθίσματος.

Η προπόνηση της Diya αποδεικνύει ότι οι απλές κινήσεις, όταν γίνονται με πειθαρχία, φέρνουν πραγματικά αποτελέσματα. Δεν χρειάζεστε την τελειότητα για να ξεκινήσετε. Αρκεί να έχετε συνέπεια και να αφήσετε το σώμα σας να κάνει τα υπόλοιπα.