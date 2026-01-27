Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για το ατύχημα με τους 4 τραυματίες στη σύνδεση του αγωγού νερού

Προκαταρκτική έρευνα διεξάγεται για το ατύχημα που συνέβη στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού νερού, στην οδό Αγίου Δημητρίου, όπου τραυματίστηκαν τέσσερις εργάτες – μέλη συνεργείου της εταιρείας.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, έδωσε εντολή να διεξαχθεί έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος κι αν στοιχειοθετούνται αξιόποινες πράξεις.

Το περιστατικό συνέβη, χθες τα ξημερώματα, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο- τρεις εξ αυτών αποχώρησαν μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών και ο τέταρτος παρέμεινε για νοσηλεία.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που διαλύεται ο αγωγός νερού

Συγκλονίζει το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του εργατικού ατυχήματος τα ξημερώματα της Δευτέρας, επί της οδού Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως περιγράφουν οι κάτοικοι της περιοχής, είχε προκληθεί βλάβη στον αγωγό ύδρευσης, με αποτέλεσμα τις τελευταίες δύο ημέρες στο σημείο να συσσωρεύεται ποσότητα υδάτων. Συνεργείο της ΕΥΑΘ εργαζόταν επί ώρες αργά χθες βράδυ για την αποκατάσταση της βλάβης, ώσπου στις 4 τα ξημερώματα ακούστηκε εκκωφαντικός θόρυβος, σαν έκρηξη.

Έντρομοι οι κάτοικοι που βγήκαν στα μπαλκόνια είδαν εμβρόντητοι έναν υπάλληλο να εκτινάσσεται ψηλά από την πίεση του νερού, να πέφτει μέσα στον αγωγό και μετά πιάνοντας τα κάγκελα, να προσπαθεί να βγει μόνος του.