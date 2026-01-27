Τραγωδία στα Άγναντα: 55χρονος βρέθηκε νεκρός σε ρέμα – Τον αναζητούσε ο αδελφός του

Σύνοψη από το

  • Τραγικό συμβάν σημειώθηκε στα Άγναντα, στα Κεντρικά Τζουμέρκα, όταν ένας 55χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα.
  • Ο αδελφός του 55χρονου ανησύχησε και ειδοποίησε τις αρχές, καθώς ο άνδρας δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι του από το καφενείο του χωριού.
  • Άμεσα κινητοποιήθηκε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής και ο 55χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ την αιτία θανάτου θα φωτίσει η ιατροδικαστική εξέταση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo

Τραγικό συμβάν σημειώθηκε στα Άγναντα, στα Κεντρικά Τζουμέρκα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένας 55χρονος άνδρας  εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, ο άνδρας, είχε πάει χθες Δευτέρα στο καφενείο του χωριού. Οι ώρες περνούσαν και ο ίδιος δεν επέστρεφε στο σπίτι του αδελφού του, όπου διέμενε, οπότε εκείνος ανησύχησε και ειδοποίησε τις αρχές.

Άμεσα κινητοποιήθηκε κλιμάκιο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βορείων Τζουμέρκων και δυστυχώς σήμερα το πρωί εντοπίστηκε ο 55χρονος χωρίς τις αισθήσεις του.

Την ακριβή αιτία θανάτου θα φωτίσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κλείνει η Εριέττα Κούρκουλου το πρώτο ανεξάρτητο κέντρο φυσικού τοκετού – «Ήταν προσωπική μου αποτυχία»

Καρκίνος: Μελέτη αποκαλύπτει ποια ώρα η θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική

«Βιολάντα»: Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων

Αναπηρία: Ποιες αλλαγές έρχονται στην κάρτα και στις παροχές

Σοκ: Πέθανε 24χρονος έπειτα από αποτυχημένη μεταμόσχευση γενιού στην Τουρκία – Την επέμβαση έκανε μεσίτης που προσποιείτο τ...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:04 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση της συμμορίας που ρήμαζε καταστήματα στα Δυτικά προάστια – Είχαν κρύψει αεροβόλο και μαχαίρι σε σχολείο

Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση συμμορίας τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες και κλοπές κυ...
11:29 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για το ατύχημα με τους 4 τραυματίες στη σύνδεση του αγωγού νερού

Προκαταρκτική έρευνα διεξάγεται για το ατύχημα που συνέβη στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια εργ...
11:01 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Χαλάνδρι: 55χρονος επιτέθηκε στην αδελφή του και την τραυμάτισε στο μάτι

Με το ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 49χρονη, η οποία έπεσε θύμα επίθεσης από τον 55χρονο αδε...
10:10 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Οι 2 καταγγελίες που είχαν γίνει στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 – Τι είπε ο Κώστας Καραγκούνης στον Realfm 97,8

Δύο καταγγελίες είχαν γίνει στην Επιθεώρηση Εργασίας για το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι