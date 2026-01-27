Τραγωδία στα Άγναντα: 55χρονος βρέθηκε νεκρός σε ρέμα – Τον αναζητούσε ο αδελφός του

Τραγικό συμβάν σημειώθηκε στα Άγναντα, στα Κεντρικά Τζουμέρκα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένας 55χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, ο άνδρας, είχε πάει χθες Δευτέρα στο καφενείο του χωριού. Οι ώρες περνούσαν και ο ίδιος δεν επέστρεφε στο σπίτι του αδελφού του, όπου διέμενε, οπότε εκείνος ανησύχησε και ειδοποίησε τις αρχές.

Άμεσα κινητοποιήθηκε κλιμάκιο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βορείων Τζουμέρκων και δυστυχώς σήμερα το πρωί εντοπίστηκε ο 55χρονος χωρίς τις αισθήσεις του.

Την ακριβή αιτία θανάτου θα φωτίσει η ιατροδικαστική εξέταση.