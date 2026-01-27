Χαλάνδρι: 55χρονος επιτέθηκε στην αδελφή του και την τραυμάτισε στο μάτι

Με το ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 49χρονη, η οποία έπεσε θύμα επίθεσης από τον 55χρονο αδελφό της.

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο διαμέρισμα που διαμένουν τα δύο αδέλφια με την ηλικιωμένη μητέρα τους, στην περιοχή του Χαλανδρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στα αδέλφια, με τον 55χρονο να επιτίθεται με τα χέρια στην 49χρονη, τραυματίζοντάς την στα μάτια.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, που συνέλαβαν τον 55χρονο και τον οδήγησαν στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής, στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας.

Ο άνδρας φέρεται να πάσχει από ψυχικές διαταραχές.