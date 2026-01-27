ΗΠΑ: Συνελήφθη CEO φιλανθρωπικής οργάνωσης που καταχράστηκε 23 εκατ. δολάρια – Έκανε πολυτελή ζωή και αγόρασε εξοχικό στην Ελλάδα

Στη σύλληψη ενός CEO φιλανθρωπικής οργάνωσης που κατηγορείται ότι καταχράστηκε πάνω από 23 εκατ. δολάρια για τους άστεγους, μετατρέποντάς τα σε προσωπική περιουσία και πολυτελή ζωή, προχώρησαν οι αρχές του Λος Άντζελες στις ΗΠΑ.

Ο 42χρονος Αλεξάντερ Σούφερ, διευθύνων σύμβουλος της Abundant Blessings, συνελήφθη την Παρασκευή στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, αξίας 7 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, απέκτησε χρησιμοποιώντας χρήματα που προορίζονταν για τη στήριξη της μη κερδοσκοπικής του οργάνωσης.

Όπως δήλωσε ο πρώτος βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ, Μπιλ Εσαϊλί, ο Σούφερ κατηγορείται ότι καταχράστηκε περισσότερα από 23 εκατομμύρια δολάρια δημόσιων πόρων, τα οποία προορίζονταν για να κρατήσουν ανθρώπους μακριά από τους δρόμους.

Alexander Soofer, 42, of Westwood, the executive director of the charity Abundant Blessings, was arrested this morning on a federal criminal complaint charging him with wire fraud — a felony punishable by up to 20 years in federal prison. Soofer is accused of lining his pockets… pic.twitter.com/fd0uk3YWFc — F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) January 23, 2026



Η Abundant Blessings είχε συμβόλαιο με την Los Angeles Homeless Services Authority, υπηρεσία της κομητείας τους Λος Άντζελες, για να χρησιμοποιεί χρήματα των φορολογουμένων προκειμένου να εξασφαλίζει στέγη και τρία γεύματα την ημέρα σε περισσότερους από 600 άστεγους κατοίκους.

Εξοχικό στην Ελλάδα

Αντί γι’ αυτό, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Σούφερ αγόρασε ένα Range Rover αξίας 125.000 δολαρίων, ένα μπουφάν Hermès αξίας 2.450 δολαρίων και πλήρωσε ταξίδι στη Χαβάη, όπου διέμεινε σε ξενοδοχείο Four Seasons — αυτό που έγινε παγκοσμίως γνωστό ως σκηνικό της τηλεοπτικής σειράς του HBO «The White Lotus».

Παράλληλα, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, φέρεται να χρησιμοποίησε 475.000 δολάρια για την αγορά εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα, στέλνοντας το ποσό σε Έλληνα κατασκευαστή ακινήτων.

Alexander Soofer, 42, of Westwood was arrested this morning on a federal criminal complaint charging him with wire fraud, a felony punishable by up to 20 years in federal prison. He allegedly misappropriated tens of millions of dollars in homelessness funds, using the money to… pic.twitter.com/fkqrqNaj2c — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) January 23, 2026

Η δράση του

«Έκανε χλιδάτη ζωή, ενώ οι άνθρωποι που υπέφεραν, οι άστεγοι, ζούσαν στους δρόμους χωρίς στέγη, χωρίς φαγητό», δήλωσε ο Εσαϊλί σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, μαζί με τον εισαγγελέα της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόκμαν.

Ο Εσαϊλί πρόσθεσε ότι, αν καταδικαστεί όπως κατηγορείται, ο Σούφερ αντιμετωπίζει ποινή έως και 20 χρόνια φυλάκισης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Σούφερ πλαστογραφούσε τιμολόγια για να ισχυρίζεται ότι παρείχε φρέσκα γεύματα και ενοικίαζε δωμάτια, ενώ στην πραγματικότητα οι άστεγοι σιτίζονταν με κονσέρβες φασολιών και μεγάλες συσκευασίες στιγμιαίων noodles για φούρνο μικροκυμάτων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι παραποίησε αρχεία για να αποκρύψει το γεγονός ότι πλήρωνε τον εαυτό του για να «ενοικιάζει» ακίνητα σε άστεγους, τα οποία όμως ήδη του ανήκαν.

«Ο κύριος Σούφερ αποκάλεσε την εταιρεία του Abundant Blessings, αλλά οι μόνες άφθονες ευλογίες ήταν αυτές που έδινε στον εαυτό του», δήλωσε ο Χόκμαν.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, οι εισαγγελείς αναφέρθηκαν και στις ανησυχίες ότι τα δισεκατομμύρια που έχουν δαπανηθεί για την αντιμετώπιση της αστεγίας δεν έχουν απομακρύνει αρκετούς ανθρώπους από τους δρόμους.

Κατηγορίες

Μεταξύ 2018 και 2025, ο Σούφερ έλαβε περισσότερα από 23 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση για τη στέγαση αστέγων. Από αυτά, πάνω από 5 εκατομμύρια προήλθαν απευθείας από την υπηρεσία αστέγων της κομητείας και περισσότερα από 17 εκατομμύρια μέσω μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με έδρα το Λος Άντζελες, της Special Service for Groups Inc., σύμφωνα με το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα.

Κανένα από τα χρήματα δεν προήλθε απευθείας από το κράτος.

The Los Angeles County District Attorney’s Office has charged Alexander Soofer, the CEO of the nonprofit Abundant Blessings, with defrauding the Los Angeles Homeless Services Authority of more than $5 million between 2022 and 2024. Read the news release: https://t.co/YeyzPciC17 pic.twitter.com/P3ld8oi9Jb — Los Angeles County District Attorney’s Office (@LADAOffice) January 23, 2026



Ο Σούφερ κατηγορείται σε ομοσπονδιακό επίπεδο για απάτη μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενώ σε πολιτειακό επίπεδο αντιμετωπίζει 11 κακουργηματικές κατηγορίες για σύγκρουση συμφερόντων, δύο για προσφορά ψευδών αποδεικτικών στοιχείων και πέντε κατηγορίες για πλαστογραφία.

Εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Παρασκευή χωρίς να δηλώσει ένοχος ή αθώος, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων και αναμένεται να παρουσιαστεί για απολογία σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στις 26 Φεβρουαρίου.

Η απολογία του για τις πολιτειακές κατηγορίες δεν έχει ακόμη οριστεί.

