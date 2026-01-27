ΗΠΑ: Συνελήφθη CEO φιλανθρωπικής οργάνωσης που καταχράστηκε 23 εκατ. δολάρια – Έκανε πολυτελή ζωή και αγόρασε εξοχικό στην Ελλάδα

  • Στη σύλληψη του CEO φιλανθρωπικής οργάνωσης, Αλεξάντερ Σούφερ, που κατηγορείται ότι καταχράστηκε πάνω από 23 εκατ. δολάρια για τους άστεγους, προχώρησαν οι αρχές του Λος Άντζελες.
  • Ο Σούφερ φέρεται να χρησιμοποίησε μέρος των χρημάτων για πολυτελή ζωή, αγοράζοντας μεταξύ άλλων ένα Range Rover και ένα εξοχικό στην Ελλάδα αξίας 475.000 δολαρίων.
  • Ενώ οι άστεγοι σιτίζονταν με κονσέρβες φασολιών, ο Σούφερ «έκανε χλιδάτη ζωή» και αντιμετωπίζει ποινή έως και 20 χρόνια φυλάκισης αν καταδικαστεί.
Στη σύλληψη ενός CEO φιλανθρωπικής οργάνωσης που κατηγορείται ότι καταχράστηκε πάνω από 23 εκατ. δολάρια για τους άστεγους, μετατρέποντάς τα σε προσωπική περιουσία και πολυτελή ζωή, προχώρησαν οι αρχές του Λος Άντζελες στις ΗΠΑ.

Ο 42χρονος Αλεξάντερ Σούφερ, διευθύνων σύμβουλος της Abundant Blessings, συνελήφθη την Παρασκευή στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, αξίας 7 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, απέκτησε χρησιμοποιώντας χρήματα που προορίζονταν για τη στήριξη της μη κερδοσκοπικής του οργάνωσης.

Όπως δήλωσε ο πρώτος βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ, Μπιλ Εσαϊλί, ο Σούφερ κατηγορείται ότι καταχράστηκε περισσότερα από 23 εκατομμύρια δολάρια δημόσιων πόρων, τα οποία προορίζονταν για να κρατήσουν ανθρώπους μακριά από τους δρόμους.


Η Abundant Blessings είχε συμβόλαιο με την Los Angeles Homeless Services Authority, υπηρεσία της κομητείας τους Λος Άντζελες, για να χρησιμοποιεί χρήματα των φορολογουμένων προκειμένου να εξασφαλίζει στέγη και τρία γεύματα την ημέρα σε περισσότερους από 600 άστεγους κατοίκους.

Εξοχικό στην Ελλάδα

Αντί γι’ αυτό, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Σούφερ αγόρασε ένα Range Rover αξίας 125.000 δολαρίων, ένα μπουφάν Hermès αξίας 2.450 δολαρίων και πλήρωσε ταξίδι στη Χαβάη, όπου διέμεινε σε ξενοδοχείο Four Seasons — αυτό που έγινε παγκοσμίως γνωστό ως σκηνικό της τηλεοπτικής σειράς του HBO «The White Lotus».

Παράλληλα, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, φέρεται να χρησιμοποίησε 475.000 δολάρια για την αγορά εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα, στέλνοντας το ποσό σε Έλληνα κατασκευαστή ακινήτων.

Η δράση του

«Έκανε χλιδάτη ζωή, ενώ οι άνθρωποι που υπέφεραν, οι άστεγοι, ζούσαν στους δρόμους χωρίς στέγη, χωρίς φαγητό», δήλωσε ο Εσαϊλί σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, μαζί με τον εισαγγελέα της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόκμαν.

Ο Εσαϊλί πρόσθεσε ότι, αν καταδικαστεί όπως κατηγορείται, ο Σούφερ αντιμετωπίζει ποινή έως και 20 χρόνια φυλάκισης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Σούφερ πλαστογραφούσε τιμολόγια για να ισχυρίζεται ότι παρείχε φρέσκα γεύματα και ενοικίαζε δωμάτια, ενώ στην πραγματικότητα οι άστεγοι σιτίζονταν με κονσέρβες φασολιών και μεγάλες συσκευασίες στιγμιαίων noodles για φούρνο μικροκυμάτων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι παραποίησε αρχεία για να αποκρύψει το γεγονός ότι πλήρωνε τον εαυτό του για να «ενοικιάζει» ακίνητα σε άστεγους, τα οποία όμως ήδη του ανήκαν.

Φωτογραφία: AP

«Ο κύριος Σούφερ αποκάλεσε την εταιρεία του Abundant Blessings, αλλά οι μόνες άφθονες ευλογίες ήταν αυτές που έδινε στον εαυτό του», δήλωσε ο Χόκμαν.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, οι εισαγγελείς αναφέρθηκαν και στις ανησυχίες ότι τα δισεκατομμύρια που έχουν δαπανηθεί για την αντιμετώπιση της αστεγίας δεν έχουν απομακρύνει αρκετούς ανθρώπους από τους δρόμους.

Μεταξύ 2018 και 2025, ο Σούφερ έλαβε περισσότερα από 23 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση για τη στέγαση αστέγων. Από αυτά, πάνω από 5 εκατομμύρια προήλθαν απευθείας από την υπηρεσία αστέγων της κομητείας και περισσότερα από 17 εκατομμύρια μέσω μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με έδρα το Λος Άντζελες, της Special Service for Groups Inc., σύμφωνα με το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα.

Κανένα από τα χρήματα δεν προήλθε απευθείας από το κράτος.


Ο Σούφερ κατηγορείται σε ομοσπονδιακό επίπεδο για απάτη μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενώ σε πολιτειακό επίπεδο αντιμετωπίζει 11 κακουργηματικές κατηγορίες για σύγκρουση συμφερόντων, δύο για προσφορά ψευδών αποδεικτικών στοιχείων και πέντε κατηγορίες για πλαστογραφία.

Εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Παρασκευή χωρίς να δηλώσει ένοχος ή αθώος, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων και αναμένεται να παρουσιαστεί για απολογία σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στις 26 Φεβρουαρίου.

Η απολογία του για τις πολιτειακές κατηγορίες δεν έχει ακόμη οριστεί.

Με πληροφορίες από: Associated Press

14:49 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο με 6 νεκρούς στη Ρουμανία – Ενεπλάκη μίνι μπας που εκτελούσε τη διαδρομή Ελλάδα – Γαλλία – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Ένα τροχαίο δυστύχημα στην κομητεία Τιμις της Ρουμανίας στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, ενώ ...
14:33 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Αναφορές για έκρηξη σε στρατιωτική εγκατάσταση πυρηνικών όπλων – Στο φόντο η αυξημένη ένταση με τις ΗΠΑ

Αναφορές για μια ισχυρή έκρηξη σε στρατιωτική εγκατάσταση του Ιράν μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημ...
13:57 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Στάρμερ: «Τρόλαρε» τον Μακρόν φορώντας μαύρα γυαλιά σε live εμφάνιση και είπε «Bonjour» – Δείτε το βίντεο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεν δίστασε να «τρολάρει» δημόσια τον Γάλλο πρόεδρο Εμανου...
13:01 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

ΕΕ: Ενέκρινε το εθνικό αμυντικό σχέδιο της Ελλάδας στο πλαίσιο του «SAFE» – Αναμένονται οι πρώτες πληρωμές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τα εθνικά αμυντικά σχέδια οχτώ κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένης...
