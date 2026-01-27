Στάρμερ: «Τρόλαρε» τον Μακρόν φορώντας μαύρα γυαλιά σε live εμφάνιση και είπε «Bonjour» – Δείτε το βίντεο

  • Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ «τρόλαρε» δημόσια τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, φορώντας γυαλιά τύπου aviator και λέγοντας «Bonjour» σε ζωντανή εμφάνιση, προκαλώντας γέλια στο κοινό.
  • Ο Στάρμερ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον καλεί συχνά απευθείας στο κινητό του τηλέφωνο, ακόμη και σε προσωπικές ή ακατάλληλες στιγμές.
  • Υπερασπιζόμενος την απόφασή του να ταξιδέψει στην Κίνα, ο Στάρμερ δήλωσε ότι «αν είσαι ηγέτης στη διεθνή σκηνή, έχεις να κάνεις με όποιον είναι ηγέτης σε μια άλλη χώρα».
Φωτογραφίες: TikTok, Reuters

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεν δίστασε να «τρολάρει» δημόσια τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, να μιλήσει για τα απρόσμενα τηλεφωνήματα του Ντόναλντ Τραμπ και να υπερασπιστεί την απόφασή του να ταξιδέψει στην Κίνα.

Ο Στάρμερ εμφανίστηκε στην παράσταση «The Political Party Live» του Ματ Φορντ, στο Duchess Theatre, όπου απάντησε σε ερωτήσεις μπροστά σε ζωντανό κοινό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, του δόθηκε ένα ζευγάρι γυαλιά τύπου aviator, παρόμοια με εκείνα που φόρεσε ο Μακρόν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας την περασμένη εβδομάδα, λόγω προβλήματος στα μάτια.

Φωτογραφία: Reuters

Ο Στάρμερ τα φόρεσε και, προκαλώντας γέλια στο κοινό, είπε: «Bonjour».

@keirstarmer @Emmanuel Macron ♬ original sound – Keir Starmer


Το απόσπασμα δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του Βρετανού πρωθυπουργού στο TikTok, με ένα μήνυμα προς τον Μακρόν, «Talk to me, Goose», μια αναφορά στην ταινία «Top Gun» του 1986 με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.

Ο Στάρμερ είπε επίσης στον Ματ Φορντ ότι, αν και θα σκεφτόταν να φορέσει τα συγκεκριμένα γυαλιά σε διεθνείς συνόδους, θα χρειαζόταν τα κανονικά του γυαλιά για να μπορεί να βλέπει.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που τα γυαλιά του Μακρόν προκάλεσαν σχόλια. «Τον παρακολουθούσα χθες με αυτά τα όμορφα γυαλιά ηλίου. Τι στο καλό του συνέβη;» είχε πει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Νταβός.


Ο Βρετανός πρωθυπουργός αποκάλυψε ακόμη ότι ο Τραμπ τον καλεί συχνά απευθείας στο κινητό του τηλέφωνο, αντί να χρησιμοποιεί επίσημα κυβερνητικά κανάλια επικοινωνίας.

«Μια φορά ήμουν στο διαμέρισμα με τα παιδιά, καθαρίζαμε μακαρόνια από το τραπέζι μετά το δείπνο τους, και χτυπάει το τηλέφωνο και είναι ο Ντόναλντ στη γραμμή», είπε. «Μια άλλη φορά, θα έλεγα στην πιο ακατάλληλη στιγμή, είμαστε στα μισά του αγώνα Άρσεναλ–Παρί Σεν Ζερμέν», πρόσθεσε.

Σε πιο σοβαρό τόνο, ο Στάρμερ υπερασπίστηκε την απόφασή του να ταξιδέψει στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, στην πρώτη επίσκεψη Βρετανού πρωθυπουργού στη χώρα από το 2018.

«Αν είσαι ηγέτης στη διεθνή σκηνή, έχεις να κάνεις με όποιον είναι ηγέτης σε μια άλλη χώρα. Δηλαδή, είναι τόσο απλό», δήλωσε.

Με πληροφορίες από: Politico, The Indepedent

