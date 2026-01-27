Λατινοπούλου στον Realfm 97,8: Η Καρυστιανού είναι ο ορισμός του απολιτίκ – Πολιτικά κοράκια φούσκωναν τα πανιά της

«Όπως και στα Τέμπη, έτσι και εδώ (σ.σ. τραγωδία στο εργοστάσιο της “Βιολάντα”) θα περιμένω τα επίσημα πορίσματα. Είναι ασύλληπτη η τραγωδία, θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Αυτό που συνέβη, μας έχει σοκάρει όλους, είναι μεγάλη η θλίψη και η οργή αλλά δεν θα εκμεταλλευτώ ποτέ και δεν θα καπηλευτώ ποτέ μια τραγωδία για να πάρουμε κάποια ψηφαλάκια, εδώ παιδιά χάσανε τις μητέρες τους» δήλωσε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

«Κανένα κράτος μέλος δεν είναι προς πώληση, από εκεί και πέρα αν απέχεις από κάτι μεγάλο που διοργανώνεται σε τόσο υψηλό επίπεδο ηγετών (σ.σ. Συμβούλιο Ειρήνης) είναι κάτι που δίνει χαρά στον Τραμπ και τρίβει τα χέρια του γιατί όσο λιγότεροι συμμετέχουν, τόσο περισσότερο θα παίρνει αέρα» σχολίασε. «Βλέπουμε ότι η παρακμή της Ευρώπης δίνει αέρα στον κάθε Τραμπ» πρόσθεσε η κα Λατινοπούλου.

«Όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι επιλογές της Ευρώπης και η εξάρτησή της ενεργειακά και οικονομικά από άλλες χώρες, μας έχει οδηγήσει εδώ. Προφανώς είναι μια Ευρώπη που αντί να επενδύει στις μειώσεις των φόρων, στο να μπορέσουν να αναπτυχθούν η οικονομία, ο πρωτογενής τομέας, που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι πώς θα φέρει τους λαθρομετανάστες στα σπλάχνα της, πώς θα ισλαμοποιηθεί, πώς θα γίνει η πράσινη μετάβαση χωρίς να υπάρχουν αποτελέσματα στις τσέπες των Ευρωπαίων πολιτών, διότι δεν βλέπουμε καμία μείωση στις τιμές του ρεύματος. Αυτή η Ευρώπη άρα, ευθύνεται για το τι κάνει σήμερα ο Τραμπ. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα, όμως η ελίτ των Βρυξελλών και η ΕΕ αποφάσισαν να έχουν λάθος προτεραιότητες: τα χάρτινα καλαμάκια, τα gay pride, το πώς θα διδάσκονται τα παιδιά για τα ΛΟΑΤΚΙ» περιέγραψε.

«Η Mercosur που ήρθε, που ψήφισε η ευρωομάδα της ΝΔ, εμείς την καταψηφίσαμε, έχει θετικά για τους Γερμανούς. Για τους αγρότες αλλά και τους καταναλωτές η Mercocur είναι ταφόπλακα» είπε η πρόεδρος της “Φωνής Λογικής”.

«Τι να πει κανείς όταν μια υπουργός μπορεί μέσα σε μια νύχτα να αλλάζει τον νόμο επειδή την συμφέρει. Εκεί καταντήσαμε, κατά τα άλλα είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Πώς να βασιστεί ο Έλληνας πολίτης στην κυβέρνηση, όταν η Κεφαλογιάννη κάνει ό,τι της καπνίσει; Με έναν βιασμό της έννοιας δικαίου» υπογράμμισε.

Ερωτηθείσα για την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη δημιουργία ειδικής τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού απάντησε ότι «Το ζήτημα του απόδημου ελληνισμού το έχουμε θέσει στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά να σας πω την αλήθεια δεν με βρίσκει αντίθετη. Περιμένω να δω συγκεκριμένα ποιες θα είναι οι λεπτομέρειες».

«Καλύτερα θα ήταν να περιμένουμε την κα Καρυστιανού να κάνει κόμμα, και όταν κάνει κόμμα, και όταν παρουσιάσει τις θέσεις της και όταν συγκεκριμενοποιήσει όλα αυτά, τότε ενδεχομένως να σχολιάσουμε επί του θέματος. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν αυτά που λέμε εμείς. Δεν μπορούμε κάθε τρεις και λίγο να σχολιάζουμε το τι θα ειπωθεί εφόσον δεν υπάρχει κόμμα. Αυτό που θα ήθελα να ξεκαθαριστεί, γιατί μιλάμε για τσουβάλιασμα, είναι να μας απαντήσει η κα Καρυστιανού ποια ήταν τα κόμματα που την προσέγγισαν γιατί αυτό είπε στη συνέντευξή της. Να μας πει ποιοι πολιτικοί αρχηγοί την προσέγγισαν, δεν γίνεται να μας τσουβαλιάζει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης» υπογράμμισε η κα Λατινοπούλου.

«Δεν έχω καμία ανησυχία ότι θα κάνει ζημιά στη Φωνή Λογική, έχουμε ξεκάθαρη θέση. Ποτέ εγώ ή η Φωνή Λογικής δεν εκμεταλλευτήκαμε το έγκλημα των Τεμπών. Άλλοι φούσκωσαν τα πανιά της Καρυστιανού για μερικά ψηφαλάκια, άλλες τρέχανε να κάνουν πολιτικά σόου στο Ευρωκοινοβούλιο χωρίς κανένα αποτέλεσμα… Έτσι απλά για να δείξουν ότι είναι δήθεν συγκινημένοι και ευαισθητοποιημένοι. Τα πολιτικά κοράκια που ήταν ο Αρβανίτης, ήταν ο Φράγκος του Βελόπουλου, όλοι αυτοί τώρα που φούσκωναν τα πανιά της Καρυστιανού, ας δουν τα καράβια τους να καίγονται» συμπλήρωσε.

«Η κυρία Καρυστιανού πετάει φωτοβολίδες για να ακούγεται και όλοι της κάνουν την χάρη. Προσπαθεί να “ψωνίσει” από παντού και προσωπικά πιστεύω ότι είναι ο ορισμός του απολιτίκ, διότι αυτά που λέει δεν είναι ούτε από εδώ, ούτε από εκεί, λίγο πάνω, λίγο κάτω, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα και το έχει πει και η ίδια. Αυτό είναι ο ορισμός του απολιτίκ και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να “ψωνίσει” από παντού».