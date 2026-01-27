ΠΑΣΟΚ: Η Κομισιόν καταδεικνύει κυβερνητική αναποτελεσματικότητα στη διαχείριση της ευλογιάς

Σύνοψη από το

  • Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει κυβερνητική αναποτελεσματικότητα στη διαχείριση της ευλογιάς, με την Κομισιόν να «κάνει τα αποκαλυπτήρια» των κυβερνητικών ψευδών. Η ολιγωρία μηνών οδήγησε σε ραγδαία διασπορά της ζωονόσου και απώλεια μισού εκατομμυρίου ζώων.
  • Ο Επίτροπος Βάρχελι «εκθέτει ξανά» την κυβέρνηση, καθώς, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Αντιπροέδρου και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, δήλωσε: «Πάντα εισηγούμαι το ίδιο πράγμα σε όλα τα κράτη-μέλη. Εφαρμόστε τους κανόνες. Οι κανόνες είναι ξεκάθαροι σε αυτή την ασθένεια. Πρέπει να θανατωθούν τα μολυσμένα ζώα και να γίνει χρήση των εμβολίων ώστε να αρχίσει να χαλαρώνει η πίεση».
  • Το ΠΑΣΟΚ διερωτάται τι κρύβεται πίσω από τα «ασύστολα ψεύδη» και πώς απαντά η κυβέρνηση στις κοινοτικές προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο εξάπλωσης της ευλογιάς και σε άλλες χώρες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΑΣΟΚ

«Την ώρα που στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός συγκαλεί σύσκεψη για την ευλογιά μετά από ολιγωρία μηνών με αποτέλεσμα η ζωονόσος να έχει ραγδαία διασπορά και να έχουν χαθεί μισό εκατομμύριο ζώα, η Κομισιόν κάνει τα αποκαλυπτήρια της κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας και των κυβερνητικών ψευδών», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

«Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, στη συζήτηση για τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης διαρρήγνυαν τα ιμάτια τους ότι ουδέποτε οι Βρυξέλλες τους είχαν δώσει την επιλογή των τοπικών εμβολιασμών. Αμφισβητούσαν την επιστολή του αρμόδιου Επιτρόπου, που είχαν στα χέρια τους ήδη από τον Οκτώβριο.

Σήμερα ο Επίτροπος Βάρχελι τους εκθέτει ξανά. Σε δηλώσεις του ανέφερε: «Πάντα εισηγούμαι το ίδιο πράγμα σε όλα τα κράτη-μέλη. Εφαρμόστε τους κανόνες. Οι κανόνες είναι ξεκάθαροι σε αυτή την ασθένεια. Πρέπει να θανατωθούν τα μολυσμένα ζώα και να γίνει χρήση των εμβολίων ώστε να αρχίσει να χαλαρώνει η πίεση». Η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο είναι εκτεθειμένοι», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και διερωτάται:

«Τι κρύβεται πίσω από τα ασύστολα ψεύδη; Πώς απαντά η κυβέρνηση στις κοινοτικές προειδοποιήσεις ότι η ευλογιά προκαλεί τεράστια επιβάρυνση στην αγροτική κοινότητα της πατρίδας μας και υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης και σε άλλες χώρες;»

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κλείνει η Εριέττα Κούρκουλου το πρώτο ανεξάρτητο κέντρο φυσικού τοκετού – «Ήταν προσωπική μου αποτυχία»

Καρκίνος: Μελέτη αποκαλύπτει ποια ώρα η θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική

ΕΕ-Ινδία: Η Φον Ντερ Λάιεν χαιρετίζει τη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερου εμπορίου-Ποιους δασμούς θα μειώσει η Ινδία

Αυτοκίνητο: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις πωλήσεις των επιβατικών οχημάτων στην ΕΕ

Σοκ: Πέθανε 24χρονος έπειτα από αποτυχημένη μεταμόσχευση γενιού στην Τουρκία – Την επέμβαση έκανε μεσίτης που προσποιείτο τ...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:28 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά – Τσιάρας: «Θέμα εθνικής σημασίας να κρατήσουμε την ελληνική κτηνοτροφία ανθεκτική και βιώσιμη»

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για την εφαρ...
12:49 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης για ευλογιά: Δεν συζητάμε καθόλου ζητήματα εμβολιασμού – Μονόδρομος η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας

Σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντ...
10:40 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης για την Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος: Mισαλλοδοξία, ρατσισμός και αντισημιτισμός δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας

Σήμερα (27/1) είναι η Διεθνής Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος και ο Πρωθυπουργός, Κ...
10:15 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Γεωργιάδης: Ακροδεξιά η ανάρτηση Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά – Η χώρα έχει πληρώσει με ποτάμια αίματος τέτοιους χαρακτηρισμούς

«Εντελώς ακροδεξιά» χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης την ανάρτηση που έκανε η Μ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι