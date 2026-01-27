Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προτείνει 6 μέτρα για την οδική αποσυμφόρηση του Κηφισού – Η επιστολή του Μπρατάκου

Σύνοψη από το

  • Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, κατέθεσε επιστολή σε υπουργούς με δέσμη εναλλακτικών παρεμβάσεων, τονίζοντας ότι ο καθολικός χρονικός περιορισμός στη διέλευση φορτηγών στον Κηφισό εγείρει σοβαρά ζητήματα λειτουργικότητας της αγοράς.
  • Ο κ. Μπρατάκος επισημαίνει ότι τέτοιου τύπου οριζόντια μέτρα «δεν επιλύουν διαρθρωτικά το πρόβλημα της συμφόρησης, αλλά μεταφέρουν το κόστος στην πραγματική οικονομία». Αντ’ αυτού, προτείνει «την εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων διαχείρισης της κυκλοφορίας».
  • Μεταξύ των έξι παρεμβάσεων που προτείνει είναι η χρήση της δεξιάς λωρίδας από φορτηγά, ενισχυμένη τροχονόμευση και η εξέταση του μέτρου «μονά – ζυγά» για τα Ι.Χ. Το ΕΒΕΑ «προτείνει την πιλοτική εφαρμογή των προτάσεών του» για μια βιώσιμη λύση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

Κηφισός κίνηση

Δέσμη εναλλακτικών παρεμβάσεων με στόχο τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της αγοράς και την ταυτόχρονη αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου της Αττικής κατέθεσε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών)
, κ. Γιάννης Μπρατάκος, με επιστολή του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστο Δήμα, τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο.

Στην επιστολή του ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ επισημαίνει ότι η πρόθεση εφαρμογής καθολικού χρονικού περιορισμού στη διέλευση φορτηγών οχημάτων στον άξονα του Κηφισού κατά το διάστημα 07:00–10:00 εγείρει σοβαρά ζητήματα λειτουργικότητας της αγοράς και ομαλής τροφοδοσίας της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας. Όπως καταδεικνύει η εμπειρία της επιχειρηματικής κοινότητας, τέτοιου τύπου οριζόντια μέτρα, χωρίς παράλληλες υποστηρικτικές υποδομές και εναλλακτικές ροές κυκλοφορίας, δεν επιλύουν διαρθρωτικά το πρόβλημα της συμφόρησης, αλλά μεταφέρουν το κόστος στην πραγματική οικονομία, αυξάνοντας καθυστερήσεις, λειτουργικά έξοδα και πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα. «Το ζητούμενο δεν είναι η απλή μετατόπιση του κυκλοφοριακού φόρτου, αλλά η εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων διαχείρισης της κυκλοφορίας, με μετρήσιμο αποτέλεσμα και περιορισμένο αποτύπωμα στην επιχειρηματική δραστηριότητα», αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Μπρατάκος.

Αντί του αποκλεισμού, ο κ. Μπρατάκος προτείνει έξι παρεμβάσεις με στόχο τη διασφάλιση της κυκλοφορίας χωρίς την υπονόμευση της εφοδιαστικής αλυσίδας:

  1. Χρήση αποκλειστικά της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας από τα φορτηγά στον Κηφισό κατά το διάστημα 07:00–10:00.
  2. Ενισχυμένη τροχονόμευση στον άξονα του Κηφισού, με ιδιαίτερη επιχειρησιακή έμφαση σε κομβικά σημεία εισόδου και εξόδου, όπως η γέφυρα Ροσινιόλ, οι «Τρεις Γέφυρες» και η Γέφυρα Αχαρνών.
  3. Παροχή δυνατότητας χρήσης της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θηβών – Ελευσίνας από τα φορτηγά, ως εναλλακτικής διαδρομής αποσυμφόρησης του κύριου άξονα.
  4. Σχεδιασμός προγράμματος επιδότησης επιχειρήσεων για την προμήθεια mini vans νέας τεχνολογίας και την ανάπτυξη οργανωμένων σχημάτων μεταφοράς εργαζομένων από κεντρικά σημεία, με στόχο τη μείωση της χρήσης Ι.Χ. και τη συνολική αποφόρτιση του οδικού δικτύου.
  5. Εξέταση εφαρμογής του μέτρου «μονά – ζυγά» (χωρίς τον περιορισμό βάσει τεχνολογίας του οχήματος) για τα Ι.Χ. στον Κηφισό κατά το χρονικό διάστημα 07:00–10:00, ως εναλλακτικό εργαλείο διαχείρισης της κυκλοφορίας με άμεσο αποτύπωμα στον όγκο των διερχόμενων οχημάτων.
  6. Θέσπιση μηχανισμού άμεσης απομάκρυνσης εμπλεκόμενων Ι.Χ. σε τροχαία συμβάντα με χρήση γερανοφόρων οχημάτων και μεταφορά τους σε προκαθορισμένα σημεία, ώστε να αποφεύγεται η παρατεταμένη διακοπή της κυκλοφορίας και η δημιουργία δευτερογενών κυκλοφοριακών μποτιλιαρισμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζεται στην επιστολή, το ΕΒΕΑ «προτείνει την πιλοτική εφαρμογή των προτάσεών του ή συνδυασμού αυτών, ως ενδιάμεσο στάδιο πριν από την υιοθέτηση οριστικών ρυθμίσεων και δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τα συναρμόδια Υπουργεία, προσφέροντας τεχνική υποστήριξη και ανταλλαγή δεδομένων αγοράς, ώστε να βρεθεί μια βιώσιμη λύση που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα χωρίς να υπονομεύει την οικονομική δραστηριότητα και την ανταγωνιστικότητα της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας».

11:50 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

