Ο Δήμος Γλυφάδας προσφεύγει στη Δικαιοσύνη: «Απολύτως νόμιμο το έργο στον Υμηττό» απαντά ο ΔΕΔΔΗΕ

  • Ο Δήμος Γλυφάδας προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά του ΔΕΔΔΗΕ, υποστηρίζοντας ότι το έργο υπογειοποίησης στον Υμηττό «λειτούργησε ως φράγμα το οποίο στη συνέχεια κατέρρευσε» προκαλώντας πλημμύρες.
  • Από την πλευρά του, ο ΔΕΔΔΗΕ δηλώνει ότι το έργο είναι «απολύτως νόμιμο», βασίζεται σε εγκεκριμένες μελέτες και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
  • Ο Δήμος Γλυφάδας ανακοίνωσε ότι συντάσσεται τεχνική πραγματογνωμοσύνη με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων, ώστε να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια των γεγονότων και να μην επαναληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα.
Το έργο στον Υμηττό είναι απολύτως νόμιμο και βασίζεται σε εγκεκριμένες μελέτες, αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ σε ανακοίνωση. Με αφορμή την αναγγελία του Δημάρχου Γλυφάδας Γιώργου Παπανικολάου ότι θα στραφεί νομικά κατά του Διαχειριστή με το αιτιολογικό ότι το έργο “λειτούργησε ως φράγμα το οποίο στη συνέχεια κατέρρευσε απελευθερώνοντας βίαια και με απίστευτη και πολλαπλάσια ορμή την εγκλωβισμένη ποσότητα νερού παρασέρνοντας ακόμη και μεγάλα βράχια και πλημμυρίζοντας τις κατάντη περιοχές”, ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει τα εξής:

“Ο ΔΕΔΔΗΕ παραμένει προσηλωμένος στη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το έργο υπογειοποίησης της γραμμής Ρ-350 στον Υμηττό είναι απολύτως νόμιμο, βασίζεται σε εγκεκριμένες τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντασσόμενο στον εθνικό σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό και τη θωράκιση των ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Καλοδεχούμενη η νομική οδός που επιλέγει ο Δήμος Γλυφάδας, ώστε να λάμψει η αλήθεια μακριά από μάχες εντυπώσεων και άγονες ρήξεις”.

Νομικά κατά του ΔΕΔΔΗΕ προσφεύγει ο Δήμος Γλυφάδας για το μπάζωμα της ρεματιάς πάνω από την οδό Μετσόβου

Όπως αναφέρει ο Δήμος Γλυφάδας σε ανακοίνωσή του, προχωράει σε πλήρη διερεύνηση των αιτίων τα οποία προκάλεσαν τα γεγονότα της 21ης Ιανουαρίου, ώστε ποτέ στο μέλλον να μην επαναληφθούν αντίστοιχα πλημμυρικά φαινόμενα. Ήδη συντάσσεται τεχνική πραγματογνωμοσύνη με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων, ενώ ο Δήμος Γλυφάδας προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά του ΔΕΔΔΗΕ, που μπάζωσε πριν από οκτώ μήνες ρεματιά πάνω από την οδό Μετσόβου για να προχωρήσει στο έργο υπογειοποίησης του δικτύου του, χωρίς καμία απολύτως ενημέρωση.

Σε σχετική ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου παρουσιάζει άκρως αποκαλυπτικά φωτογραφικά ντοκουμέντα και τονίζει ότι είναι αποφασισμένος να θέσει τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων, ώστε να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια όσων συνέβησαν και να μην ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο.

Οι δηλώσεις του κ. Παπανικολάου έχουν ως ακολούθως:

«Σαν να έσπασε φράγμα!

Αυτό συνέβη πάνω από τη Μετσόβου σύμφωνα και με τους ειδικούς επιστήμονες στους οποίους απευθυνθήκαμε.

Δείτε στις φωτογραφίες τι ακριβώς συνέβη.

Για να κάνει το έργο υπογειοποίησης του δικτύου του ο ΔΕΔΔΗΕ τον περασμένο Μάιο στον Υμηττό πάνω από την οδό Μετσόβου στην πόλη μας, μπάζωσε και έκλεισε τη ρεματιά στο σημείο που δείχνουν οι φωτογραφίες, 850 μέτρα περίπου πάνω από την οδό Μετσόβου.

Πρόκειται για μπάζωμα μεγέθους 15 μέτρων μήκος, 10 και πλέον μέτρων πλάτος και 8 μέτρων ύψος (δηλαδή τουλάχιστον 1200 κυβικά χώμα και φερτά υλικά).

Δείτε μόνοι σας αυτά που σας παρουσιάζουμε στο Google Earth και στους χάρτες της Apple που έχουν μεταγενέστερες εικόνες (εκεί φαίνεται το μπάζωμα).

Το έργο του ΔΕΔΔΗΕ στην κυριολεξία προκάλεσε έμφραξη του ρέματος και δημιούργησε ένα ταμιευτήρα νερού και φερτών υλικών.

Λειτούργησε ως φράγμα το οποίο στη συνέχεια κατέρρευσε απελευθερώνοντας βίαια και με απίστευτη και πολλαπλάσια ορμή την εγκλωβισμένη ποσότητα νερού παρασέρνοντας ακόμη και μεγάλα βράχια και πλημμυρίζοντας όπως το ζήσαμε όλοι τις κατάντι περιοχές (Μετσόβου, Ανθέων, κλπ.).

Γι’ αυτό στη Μετσόβου είδαμε αυτήν την απίστευτη συγκέντρωση φερτών υλικών και μπαζών.

Φυσικά αυτή η εικόνα που έχουμε θα διερευνηθεί και θα τεκμηριωθεί διεξοδικά με τεχνική πραγματογνωμοσύνη, την οποία ήδη αναθέσαμε σε ειδικούς επιστήμονες για τα θέματα αυτά.

Ο Δήμος Γλυφάδας ουδέποτε έλαβε κάποια ενημέρωση για το έργο και τις μελέτες του (αν υπάρχουν) – και εξακολουθεί να μην έχει καμία ενημέρωση.

Δεσμευόμαστε ότι θα στραφούμε νομικά κατά του ΔΕΔΔΗΕ και στη δικαιοσύνη θα λάμψει όλη η αλήθεια και θα καταλογιστεί κάθε ευθύνη εκεί όπου ανήκει.

Δεν θα ηρεμήσουμε αν δεν διακριβώσουμε τα ακριβή αίτια για όσα συνέβησαν την περασμένη Τετάρτη το βράδυ στη Γλυφάδα – και φυσικά αν δεν κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο».

