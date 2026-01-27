Βίντεο-σοκ: Παιδί 19 μηνών εκτοξεύεται από κινούμενο όχημα στη μέση του δρόμου – Συνελήφθη η μητέρα

Ένα τρομακτικό περιστατικό κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην Καλιφόρνια, όταν ένα μικρό παιδί βρέθηκε ξαφνικά στο δρόμο, πέφτοντας από ένα κινούμενο όχημα, προκαλώντας σοκ σε περαστικούς.

Στο βίντεο φαίνεται το παιδί να εκτοξεύεται από το κάθισμα του αυτοκινήτου, στην πλευρά του συνοδηγού, σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση της πόλης Fullerton.

Η μητέρα του, η 35χρονη Jacqueline Hernandez, εμφανίζεται να τρέχει αμέσως για να πιάσει το 19 μηνών παιδί της, με το αυτοκίνητο που ακολουθούσε να σταματά μόλις λίγο πίσω από το SUV της.

Το παιδί, που υπέστη εκδορές και μώλωπες, μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

Μερικές ημέρες αργότερα, ένας αυτόπτης μάρτυρας προσήλθε με πληροφορίες που οδήγησαν στη σύλληψη της Hernandez, όπως ανέφερε το Αστυνομικό Τμήμα της Fullerton.

Η Kristy Wells, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Α.Τ. Fullerton, δήλωσε στη New York Post ότι είναι «ευγνώμονες» που το παιδί δεν υπέστη περαιτέρω τραυματισμούς και υπενθύμισε στους γονείς να χρησιμοποιούν πάντα καθίσματα αυτοκινήτου για παιδιά.

«Μπορεί να σώσει τη ζωή του παιδιού σας», είπε χαρακτηριστικά.

